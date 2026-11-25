ഗോവന് ചലച്ചിത്രമേളയില് കയ്യടി നേടി 'ഹാഫ്'! കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ചിത്രം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു; അമല പോൾ
മലയാളത്തിന് അഭിമാനം! ചലച്ചിത്ര മേളയില് നിറഞ്ഞ സദസില് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്ശനം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 5:54 PM IST
നടിയും നിർമാതാവുമായ അമല പോളിന് തന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ഹാഫ്' (Half) വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആദ്യമേ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ നറേഷൻ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ടുപോകുന്ന സിനിമയായിരിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു.
ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന 56-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയായ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (IFFI) ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നടി ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനുമായി ആദ്യമായി വീഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിച്ചതും കഥ കേട്ടതും അമല പോൾ ഓർത്തെടുത്തു.
ആദ്യ നറേഷനിൽ തന്നെ സിനിമയുടെ കഥയും അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചിത്രം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായെന്നും അമല പറഞ്ഞു. ചില സിനിമകളുടെ കാര്യത്തിൽ മികച്ച നിർമാതാക്കളും സിനിമയോട് അതിയായ താൽപര്യമുള്ള അഭിനേതാക്കളും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാകുമെന്നും സിനിമയ്ക്കായി എല്ലാവരും ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സോഫിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും അമല പോൾ വിശദീകരിച്ചു. മലയാള സിനിമയിൽ മികച്ചതും പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതുമായ കഥകൾ തുടർച്ചയായി ഒരുങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചും താരം സംസാരിച്ചു. അതേസമയം ബോളിവുഡിനോടുള്ള തന്റെ ഇഷ്ടവും അമല വെളിപ്പെടുത്തി.
സമ്ജാദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ രഞ്ജിത് സജീവ്, ഐശ്വര്യ, അബ്ബാസ്, ശ്രീകാന്ത് മുരളി എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യവും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ മഹേഷ് ഭുവനേന്ദ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിങ് നിർവഹിക്കുന്നത്. 'ആട്ടം', 'വേല', 'മധുരം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ എഡിറ്ററാണ് അദ്ദേഹം. '2018', 'അയ്യപ്പനും കോശിയും', 'ലൂസിഫർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച മോഹൻദാസാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ.
'മാറ്റിനി', 'കൊന്തയും പൂണൂലും' തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായ പപ്പിനുവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'റോഷാക്ക്', 'അബ്രഹാം ഓസ്ലർ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ മിഥുൻ മുകുന്ദനാണ് സംഗീത സംവിധാനം. സംവിധായകൻ സമ്ജാദും പ്രവീൺ വിശ്വനാഥും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ വിഷ്ണു ഗോവിന്ദാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.