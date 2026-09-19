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'ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ അടുത്ത തൂക്ക്'; അമല്‍ നീരദിന്‍റെ പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ആകാംക്ഷ നിറച്ച് 'ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux' പോസ്റ്റര്‍

'ബാച്ച്ലര്‍ പാര്‍ട്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം പതിനാല് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്.

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Amal Neerad New Movie Announced (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 1:01 PM IST

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മ്പന്‍ താരനിരയോടെ അമല്‍ നീരദിന്‍റെ പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി Deux' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മലയാളത്തിന്‍റെ സ്റ്റൈലിഷ് സംവിധായകന്‍ ഒരുക്കുന്നത്. 'ബാച്ച്ലര്‍ പാര്‍ട്ടി' എന്ന ചിത്രം റിലീസായി പതിനാല് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും.

2012ൽ തിയേറ്ററുകളെത്തി പ്രേക്ഷകര്‍ക്കിടയില്‍ തരംഗമായി മാറിയ സ്റ്റൈലിഷ് ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് 'ബാച്ച്‌ലർ പാർട്ടി'. ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള വാക്കാണ് ഡുഎക്സ് (D'EUX) എന്നത്. ഫ്രഞ്ചിൽ D'EUX എന്നാൽ രണ്ട് എന്നും ‘അവരുടെ’ അല്ലെങ്കിൽ 'അവരെ കുറിച്ച്' എന്നുമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

പുതിയ തലമുറയില്‍പ്പെട്ട താരങ്ങളെയും മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര അഭിനേതാക്കളെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് അമല്‍ നീരദ് സിനിമയൊരുക്കുന്നത്. നസ്‌ലൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ചന്തു സലീംകുമാർ, ടൊവിനോ തോമസ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, പാരിസ് ലക്ഷ്‌മി, നാദിയ മൊയ്‌തു, രജീഷ വിജയൻ, ജ്യോതിർമയി, ഹൻസിക കൃഷ്‌ണ കുമാർ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ വലിയ ആവേശവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്കുള്ളത്. സംവിധായകന്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്ററിന് താഴെ നിരവധി കമന്‍റുകളാണ് എത്തുന്നത്. "അപ്പൊ ബോക്സോഫീസിൽ അടുത്ത തൂക്ക്", "ഹൈപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും പീക്ക് ലെവല്‍ ചിത്രം ലോഡിങ്" എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കമന്‍റുകളാണ് ചിത്രത്തിന് താഴെ വന്നുനിറയുന്നത്.

അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൻവർ റഷീദ് എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ ബാനറുകൾ ചേർന്നാണ് സിനിമ നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് സംഭാഷണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണി ആര്‍ ആണ്.

ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പു പ്രഭാകര്‍ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുമ്പോള്‍ വിവേക് ഹര്‍ഷന്‍ എഡിറ്റിങ്ങും നിര്‍വഹിക്കുന്നു. , സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: തപസ് നായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ, ഗാനരചന: റഫീഖ് അഹമ്മദ്, വിനായക് ശശികുമാർ, കോസ്റ്റ്യൂം: മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണക്സ് സേവ്യർ. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

അമല്‍ നീരദിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഉണ്ണി ആര്‍, സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് 2012 ജൂണ്‍ 15 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ബാച്ച്ലര്‍ പാര്‍ട്ടി. ജോണി ടോയുടെ 2006 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ എക്സൈല്‍ഡ് എന്ന ചിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരുന്നത്.

അസിഫ് അലി, റഹ്മാന്‍, കലാഭവന്‍ മണി, ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരന്‍, വിനായകന്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തിയത്. നിത്യ മേനോനാണ് നായികയായി എത്തിയത്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍ അതിഥി വേഷത്തിലും ചിത്രത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നു,

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