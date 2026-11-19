'വേറെ ലെവല് പരിപാടി! നസ്ലിന് പൊളിച്ചു, കിടിലന് സിനിമാനുഭവം'; അമല് നീരദിന്റെ 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി Deux'! പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
പതിനാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് ബാച്ച്ലര് പാര്ട്ടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 4:12 PM IST
ആരാധകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമാണ് അമൽ നീരദ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി Deux'. 2012ൽ പുറത്തിറങ്ങി പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ആക്ഷൻ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്.
യുവതാരങ്ങളെയും മുൻനിര അഭിനേതാക്കളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമൽ നീരദ് ഇത്തവണ സിനിമയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നസ്ലിൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷറഫുദ്ദീൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ചന്തു സലിംകുമാർ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, രജിഷ വിജയന് അങ്ങനെ വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.
ഫോര്ട്ട് കൊച്ചിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപരിസരം. സോണി, ഡാനി, പപ്പൻ, സേവി, മമ്മു എന്നീ അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സ്നേഹാലയം എന്ന അനാഥാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തുകടക്കേണ്ടി വന്ന അഞ്ചുപേര്. അവര് 20 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ജീവിതത്തില് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പതിനാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ബാച്ച്ലര് പാര്ട്ടിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയപ്പോള് പ്രേക്ഷകര് ആ ചിത്രത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് നോക്കാം.
🔥 BACHELOR PARTY DE'UX (2026) – A WILD RIDE OF CHAOS, STYLE & CINEMA! 🎬 Amal Neerad brings his signature visual brilliance back with a world full of attitude, stylish frames, dark humour and unpredictable moments. #BachelorPartyDeux #AmalNeerad #MalayalamCinema #MovieReview https://t.co/fX3H3thoji— lolan.legacy (@lolan94pi) November 19, 2026
"രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകം എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്തൊരുക്കിയ ഒരു കിടിലൻ സിനിമാനുഭവമാണ്", എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
"സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെയും വിവാദങ്ങളെയും സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
#BachelorPartyDeux ഒരു പക്കാ entertainer 1st half ആണെങ്കിലും 2nd half ആണെങ്കിലും Engaging ആയിരുന്നു. നല്ല fights ഉണ്ട് പടത്തിൽ ക്ലൈമാക്സ് കിടു ആയി ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പടത്തിന്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്...!! 🔥💯 𝗪𝗼𝗿𝘁𝗵 𝘄𝗮𝘁𝗰𝗵 | 𝗦𝗮𝘁𝗶𝘀𝗳𝗶𝗲𝗱 https://t.co/k8rgrX4NGn— 𝗔𝗕𝗕𝗔𝗦 𝗔𝗡𝗪𝗔𝗥 🐿️ (@Abbas_Anwar_) November 19, 2026
"നദിയ മൊയ്തു അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിനും കയ്യടി നേടുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തില് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള റോളാണ് നദിയ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കോമഡി, മാസ്സ്, ആക്ഷൻ തുടങ്ങി എല്ലാം കൃത്യമായ അളവിൽ സിനിമയിൽ വന്നുചേരുന്നുണ്ട്", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
Finished watching #BachelorPartyDeux and honestly, thoroughly enjoyed it! 🔥 Amal Neerad brings his own flavour to the film, making it a satisfying experience for the audience. Definitely recommend watching it in theatres! #BachelorPartyDeux #AmalNeerad https://t.co/dDts01rJ5E— Rudhra (@Rudhra_mahesh01) November 19, 2026
നസ്ലിന്റെയും കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെയും പ്രകടനത്തിനും മികച്ച കയ്യടിയാണ് നേടുന്നത്. ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഷറഫുദ്ദീന്, സൗബിന് ഷാഹില് എന്നിവരുടെ പ്രകടത്തെയും പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക പ്രേക്ഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
High...High... Proper #AmalNeerad Peak style Film No Compromise pakka stylish🔥 #Naslen & #TovinoThomas Literally Padam High ആക്കി❤️🔥 Start To End Zero Lag pakka Thrilling Action🔥 എന്തായാലും പടം വൻ മാസ്സ് ട്രീറ്റ് ആണ് Must Watch Theatre Experience🔥 #BachelorPartyDeux https://t.co/EnnjDhcvQ3— ananthu___ (@AnanthuBackup) November 19, 2026
"പിന്നെ ക്ലൈമാക്സ്! സിനിമയുടെ അവസാന ഭാഗം ശരിക്കും വേറെ ലെവൽ പരിപാടിയാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗംഭീര ഫിനിഷ്.മൊത്തത്തിൽ അമൽ നീരദ് സിനിമകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റൈലും മാസ്സും രാഷ്ട്രീയവും ആക്ഷനും കോമഡിയുമെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു എന്റർടെയ്നർ. ക്ലൈമാക്സ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്!", ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
#BachelorPartyDeux nothing interesting so far ! As usual Amal neerad stuffs. All depends on 2nd half ! https://t.co/mo8QeUO7mI— Zyro. (@zyro222) November 19, 2026
"ആദ്യ ഭാഗവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ കഥയാണ് ഇത്തവണ. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.", ഒരു സിനിമാസ്വാദകന് കുറിച്ചു. "ആദ്യം മുതൽ വളരെ എൻഗേജ് ആയിട്ടാണ് പടംപോകുന്നത്,കിടിലൻ പ്ലോട്ടും", മറ്റൊരാള് കുറിച്ചു.
ഹന്സിക കൃഷ്ണയും നിര്ണായക വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കരോള് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഹന്സിക ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. പോളി എന്ന കഥാപാത്രമായി ജ്യോതിര്മയും ചിത്രത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
#BachelorPartyDeux An usual Amal Neerad 1st Half. With a ton of slow mo shots & BGMs pure stylish show off of the whole cast. Soubin, KuBo, Naslen everyone on the slow walk 🤌🏻🔥 Nothing exciting on the screenplay side expecting a better upgrade on that on 2nd half. #AmalNeerad https://t.co/gym3cIzmXS— Matthewz (@matthewz369) November 19, 2026
'Deux' എന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ 'രണ്ട്' എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ്. ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയെന്ന സൂചന നൽകുന്ന പേരിനൊപ്പം വ്യത്യസ്തമായ അവതരണശൈലിയും ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്.
അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്, അൻവർ റഷീദ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്, ഫഹദ് ഫാസിൽ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നീ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക മേഖലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ അണിയറപ്രവർത്തകരാണ് ചിത്രത്തിനായി ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പു പ്രഭാകറാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്.
ST : #BachelorPartyDeux first half രസമുണ്ട് ഒരു ഓളത്തിന് കണ്ടിരിക്കാം far better than I expected 😂🔥 https://t.co/jxK6Flihwu— 𝗔𝗕𝗕𝗔𝗦 𝗔𝗡𝗪𝗔𝗥 🐿️ (@Abbas_Anwar_) November 19, 2026
വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിങ്ങും ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ണി ആർ ആണ് സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത്. തപസ് നായക് സൗണ്ട് ഡിസൈനും ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും നിർവഹിക്കുന്നു. റഫീഖ് അഹമ്മദും വിനായക് ശശികുമാറുമാണ് ഗാനരചയിതാക്കൾ. മഷർ ഹംസ കോസ്റ്റ്യൂമും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.