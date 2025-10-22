വ്യത്യസ്തമായി അല്ത്താഫിന്റെ സേവ് ദ് ഡേറ്റ്; പോസ്റ്റ് വൈറല്
അല്ത്താഫ് സലീമും അനാര്ക്കലി മരിക്കാറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഇന്നസെന്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അനൗണ്സ്മെന്റ് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. . നവംബര് ഏഴിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററില് അല്ത്താഫും അന്ന പ്രസാദുമാണുള്ളത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 1:19 PM IST
'മന്ദാകിനി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നടനും സംവിധായകനുമായ അല്ത്താഫ് സലീമും അനാര്ക്കലി മരിക്കാറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഇന്നസെന്റ്'. സിനിമയുടെ രസകരമായ അനൗണ്സ്മെന്റ് പോസ്റ്റര് പുറത്തിറങ്ങി. വിവാഹത്തിന്റെ സേവ് ദ് ഡേറ്റ് മോഡലില് ഉള്ളതാണ് പോസ്റ്റര്.
പോസ്റ്റര് പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്ഷിക്കുകയാണ്. അല്ത്താഫും അന്ന പ്രസാദുമാണ് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. നവംബര് ഏഴിന് ചിത്രം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകില് റിലീസ് ചെയ്യും.
സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ടിക് ടോക് ടാന്സാനിയന് താരം കിലി പോളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. കിലി പോള് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ സിനിമയുടെ ഫസറ്റ് ലുക്ക്, സെക്കന്ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു ടോട്ടല് ഫണ് റൈഡ് ചിത്രമാണ് ഇന്നസെന്റ് എന്നാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന. സര്ക്കാര് ഓഫീസിലെ നൂലാമാലകളും മറ്റും ഹാസ്യരൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചിത്രം.
അല്ത്താഫ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തില് അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ജോമോന് ജ്യോതിര്, നോബി, മിഥുന്, വിനീത് തട്ടില്, ലക്ഷ്മി സഞ്ജു, അശ്വിന് വിജയന്, ഉണ്ണി ലാലു തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കും.
ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ രചനയില് നവാഗതനായ സതീഷ് തന്വിയാണ് സംവിധാനം. ഷിഹാബ്, സർജി വിജയൻ, സതീഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
നിഖിൽ എസ് പ്രവീൺ ഛായാഗ്രാഹണവും റിയാസ് കെ ബദർ എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു. ജയ് സ്റ്റെല്ലാർ ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാര് ആണ് ഗാനരചന.
എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സിനിമയുടെ ബാനറിൽ എം ശ്രീരാജ് എകെഡിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം. അഞ്ജു ശ്രീരാജ് സഹനിർമ്മാതാവുമാണ്. നജുമുദ്ദീൻ, ഡിക്സൺ പൊടുത്താസ്, സംവിധായകരായ ജി മാർത്താണ്ഡൻ, അജയ് വാസുദേവ് എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ആര്ട്ട് - മധു രാഘവന്, കോസ്റ്റ്യൂം - ഡോണ മറിയം ജോസഫ്, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രന്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുമിലാല് സുബ്രഹ്മണ്യന്, അനന്തു പ്രകാന്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറമാന് - തന്സിന് ബഷീര്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര് - സുരേഷ് മിത്രക്കാരി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന് - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്,മാര്ക്കറ്റിംഗ് ആന്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്സ് - ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാര്, വിതരണം - സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ്, പിആര്ഒ - ആതിര ദില്ജിത്ത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെമറ്റ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.
