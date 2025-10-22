ETV Bharat / entertainment

വ്യത്യസ്‌തമായി അല്‍ത്താഫിന്‍റെ സേവ് ദ് ഡേറ്റ്; പോസ്‌റ്റ് വൈറല്‍

അല്‍ത്താഫ് സലീമും അനാര്‍ക്കലി മരിക്കാറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഇന്നസെന്‍റ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റ് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്ത്. . നവംബര്‍ ഏഴിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്ററില്‍ അല്‍ത്താഫും അന്ന പ്രസാദുമാണുള്ളത്.

ALTHAF SALIM ഇന്നസെന്‍റ് INNOCENT MOVIE SAVE THE DATE
Althaf Salim Save The Date (Movie poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'മന്ദാകിനി' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നടനും സംവിധായകനുമായ അല്‍ത്താഫ് സലീമും അനാര്‍ക്കലി മരിക്കാറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഇന്നസെന്‍റ്'. സിനിമയുടെ രസകരമായ അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റ് പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. വിവാഹത്തിന്‍റെ സേവ് ദ് ഡേറ്റ് മോഡലില്‍ ഉള്ളതാണ് പോസ്‌റ്റര്‍.

പോസ്‌റ്റര്‍ പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുകയാണ്. അല്‍ത്താഫും അന്ന പ്രസാദുമാണ് പോസ്‌റ്ററിലുള്ളത്. നവംബര്‍ ഏഴിന് ചിത്രം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകില്‍ റിലീസ് ചെയ്യും.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രശസ്‌തനായ ടിക്‌ ടോക് ടാന്‍സാനിയന്‍ താരം കിലി പോളും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. കിലി പോള്‍ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ സിനിമയുടെ ഫസറ്റ് ലുക്ക്, സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററുകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു ടോട്ടല്‍ ഫണ്‍ റൈഡ് ചിത്രമാണ് ഇന്നസെന്‍റ് എന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസിലെ നൂലാമാലകളും മറ്റും ഹാസ്യരൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചിത്രം.

അല്‍ത്താഫ് നായകനായെത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ജോമോന്‍ ജ്യോതിര്‍, നോബി, മിഥുന്‍, വിനീത് തട്ടില്‍, ലക്ഷ്‌മി സഞ്‌ജു, അശ്വിന്‍ വിജയന്‍, ഉണ്ണി ലാലു തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കും.

ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ രചനയില്‍ നവാഗതനായ സതീഷ് തന്‍വിയാണ് സംവിധാനം. ഷിഹാബ്, സർജി വിജയൻ, സതീഷ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

നിഖിൽ എസ് പ്രവീൺ ഛായാഗ്രാഹണവും റിയാസ് കെ ബദർ എഡിറ്റിംഗും നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ജയ് സ്റ്റെല്ലാർ ആണ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാര്‍ ആണ് ഗാനരചന.

എലമെന്‍റ്‌സ് ഓഫ് സിനിമയുടെ ബാനറിൽ എം ശ്രീരാജ് എകെഡിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണം. അഞ്ജു ശ്രീരാജ് സഹനിർമ്മാതാവുമാണ്. നജുമുദ്ദീൻ, ഡിക്‌സൺ പൊടുത്താസ്, സംവിധായകരായ ജി മാർത്താണ്ഡൻ, അജയ് വാസുദേവ് ​​എന്നിവർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ആര്‍ട്ട് - മധു രാഘവന്‍, കോസ്റ്റ്യൂം - ഡോണ മറിയം ജോസഫ്, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രന്‍, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് - സുമിലാല്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, അനന്തു പ്രകാന്‍, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ക്യാമറമാന്‍ - തന്‍സിന്‍ ബഷീര്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ - സുരേഷ് മിത്രക്കാരി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്‍ - യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്,മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ആന്‍ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സ് - ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാര്‍, വിതരണം - സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ്, പിആര്‍ഒ - ആതിര ദില്‍ജിത്ത് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെമറ്റ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

Also Read: ഹൊറര്‍ ഫാന്‍റസി കോമഡിയുമായി നെല്ലിക്കാംപൊയില്‍ നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്‌; വിഷമം പറയാന്‍ പോലും ഒരു പ്രണയം ഇല്ലെന്ന് മാത്യു തോമസ്

TAGGED:

ALTHAF SALIM
ഇന്നസെന്‍റ്
INNOCENT MOVIE
SAVE THE DATE
ALTHAF SALIM SAVE THE DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.