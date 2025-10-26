ETV Bharat / entertainment

വീണ്ടും ചിരിപ്പിക്കാന്‍ അല്‍ത്താഫ് സലീം; 'ഇന്നസെന്‍റ്' സിനിമ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടു

നവാഗതനായ സതീഷ് തന്‍വി സംവിധാനം ചെച്ചുന്ന ചിത്രമാണ് ഇന്നസെന്‍റ്

ALTAF SALEEMS ALTAF SALEEMS MOVIE MALAYALAM MOVIE SATHEESH THANVI DIRECTOR
ഇന്നസെന്‍റ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് (Special Arrangment)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 3:44 PM IST

ല്‍ത്താഫ് സലിം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഇന്നസെന്‍റ് എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്. നവാഗതനായ സതീഷ് തന്‍വി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം എലമെന്‍റ്സ് ഓഫ് സിനിമയുടെ ബാനറില്‍ ശ്രീരാജ് എ ഡിയാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. അജയ് വാസുദേവ്, ജി. മാർത്താണ്ഡൻ, ഡിക്സൻ പൊടുത്താസ് എന്നിവരാണ് എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ് . ചിത്രം നവംബര്‍ ഏഴിന് പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തും.

നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങള്‍ തികഞ്ഞ നര്‍മത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നസെന്‍റ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായ വിനോദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥാ സഞ്ചാരം. വിനോദ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഒരു ബസ് യാത്രയില്‍ അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാഗതിയെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്. ഒരു റോഡ് മൂവി എന്ന പേരും ഈ ചിത്രത്തിന് ഏറെ അന്വർത്ഥമാണ്. അൽത്താഫ്‌ സലീം വിനോദിനെ ഏറെ രസകരമാക്കുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നത്.

അല്‍ത്താഫ് സലീം (Special Arrangment)

ഗൗരവമല്ലന്നു നാം കരുതുന്ന ഒരു വിഷയം ചിരിയോടെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ സമൂഹത്തിലെ ചില ജീർണ്ണതകൾക്കെതിരേയുള്ള ചുണ്ടുവിരലുമുണ്ട്.

ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ കഥക്ക് ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളി, സർജി വിജയൻ, സതീഷ് തൻവി എന്നിവർ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നു.

തൻ്റേതായ ശൈലിയിലൂടെ പ്രേഷകരുടെ ഇടയിൽ ഏറെ കൗതുകമുള്ള നടനാണ് അൽത്താഫ് സലിം. നടനു പുറമേ സംവിധായകനായും തൻ്റെ സാന്നിദ്യം മലയാള സിനിമയിൽ ഉറപ്പിച്ച പ്രതിഭ തന്നെയാണ് അൽത്താഫ് സലിം.

കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി, ആറ്റിങ്ങൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ ഈ ചിത്രം സെഞ്ചറി ഫിലിംസ് പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.

ഇന്നസെന്‍റ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് (Special Arrangment)

ഏറെ ജനപ്രീതി നേടിയ ഉപ്പും മുളകും പരമ്പരയിലൂടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച നിരവധി ടി.വി.ഷോകളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയനാണ് സതീഷ് തൻവി. വാഴ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ജോമോൻ ജ്യോതിറും ,അനാർക്കലി മരയ്ക്കാറുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റു രണ്ടു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അസീസ് നെടുമങ്ങാട്,റിയാസ് നർമ്മ കല, അന്നാ പ്രസാദ്, ജോളി ചിറയത്ത്, ആദിനാട് ശശി, എന്നിവരും ഏതാനും പുതുമുഖങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

ഇന്നസെന്‍റ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് (Special Arrangment)

വിനായക് ശശികുമാർ രചിച്ച എട്ടു ഗാനങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. സംഗീതം - ജയ് സ്റ്റെല്ലർ, ഛായാഗ്രഹണം - നിഖിൽ എസ്. പ്രവീൺ, എഡിറ്റിംഗ്- റിയാസ്, കലാസംവിധാനം - മധു രാഘവൻ, മേക്കപ്പ് - സുധി ഗോപിനാഥ്, കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈസൻ- ഡോണ മറിയം ജോസഫ്, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - സുമി ലാൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - സുരേഷ് മിത്രക്കരി, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

