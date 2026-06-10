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ആലിയ ഭട്ടിന്‍റെ തീപ്പാറുന്ന ആക്ഷന്‍സ്; സ്പ്രൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം 'ആല്‍ഫ' ടീസര്‍ പുറത്ത്

2012-ൽ ഏക് താ ടൈഗറിലൂടെ ആരംഭിച്ച വൈആർഎഫ് സ്പൈ യൂണിവേഴ്‌സിലെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആൽഫ.

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ആൽഫയിൽ ആലിയ ഭട്ടും ശർവാരിയും (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 7:40 PM IST

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ബോളിവുഡ് ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന സ്പ്രൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ആല്‍ഫ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. ആലിയ ഭട്ടും ബോബി ഡിയോളും കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

ശിവ് റവൈയില്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആല്‍ഫ യഷ് രാജ് ഫിലിംസിന്‍റെ സ്പൈ യൂണിവേഴ്‌സിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. മാസ് ആക്ഷൻ റോളിലാണ് ചിത്രത്തിൽ ആലിയ ഭട്ട് എത്തുന്നത്. നടിയുടെ വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ടീസറിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ടീസറില്‍ അച്ഛന്‍- മകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്‌മളമായ ഒരുനിമിഷത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബോബി ഡിയോളാണ് അച്ഛന്‍ വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ആലിയയേയാണ് ഈ ടീസറില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.

ബോബി ഡിയോളിന്‍റെ കഥാപാത്രം ആലിയയെ ഒരു നിര്‍ഭയ പോരാളിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതായി കാണാം. ആല്‍ഫയുടെ ചിഹ്നം അവളുടെ കയ്യില്‍ പച്ചകുത്തുന്നതും കാണാം. ആലിയയുടെ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാല്‍ സമ്പന്നമാണ് ചിത്രം.

ആലിയയുടെ ആക്ഷന്‍ പടം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രം പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ തന്നെ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2026 ജൂലൈ 3 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ ചിത്രം റിലീസാകും. അതേസമയം ഈ ചിത്രം ജനപ്രിയ സ്പൈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാഗമാണ്.

ഷർവരി, അനിൽ കപൂർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ജൂലൈ മൂന്നിന് ചിത്രം ആഗോള തലത്തിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. നേരത്തെ 2025 ഡിസംബറില്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടത് ഏപ്രിലിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ സിനിമയുടെ വി എഫ് എക്‌സ് ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയമെടുത്തതോടെ റിലീസ് വീണ്ടും വൈകുകയായിരുന്നു.

2012-ൽ ഏക് താ ടൈഗറിലൂടെ ആരംഭിച്ച വൈആർഎഫ് സ്പൈ യൂണിവേഴ്‌സിലെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആൽഫ. വൈആർഎഫ് സ്പൈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ ('ഏക് താ ടൈഗർ', 'ടൈഗർ സിന്ദാ ഹേ', 'ടൈഗർ 3', 'വാർ', 'വാർ 2', 'പഠാൻ' എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള) ചിത്രമാണ് 'ആൽഫ'.

തിരക്കഥ: സൗമിൽ ശുക്ല, ശ്രീധർ രാഘവൻ, ഛായാഗ്രഹണം: റുബൈസ്, സംഗീതം: രോഹൻഷ്, അബീർ, ഗാനരചന: കുമാർ, അൻവിത ദത്ത്, കൗസർ മുനീർ, രോഹൻഷ്, അബീർ, സംഭാഷണം: ഇഷിത മൊയ്ത്ര, കഥ: ഉദയ് ചോപ്ര, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ഋഷഭ് ചോപ്ര, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: പദം ഭൂഷൺ, ചിത്രസംയോജനം: ആരിഫ് ഷെയ്ഖ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർമാർ: സുബ്രത ചക്രവർത്തി, അമിത് റേ, ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർമാർ: ക്രെയ്ഗ് മക്റേ, സുനിൽ റോഡ്രിഗസ് (ROD), ശബ്ദലേഖനം: ഗണേഷ് ഗംഗാധരൻ, ദേബാശിഷ് മിശ്ര, പശ്ചാത്തല സംഗീതം: സഞ്ചിത് ബൽഹാര, അങ്കിത് ബൽഹാര, വസ്ത്രാലങ്കാരം: അകി നരുല, നടാഷ വോഹ്റ, ദീപാലി സിംഗ് റസീൻ, ഗുൻപ്രീത് കൗർ മാൻ, നൃത്തസംവിധാനം: വിജയ് ഗാംഗുലി, ബോസ്കോ ലെസ്ലി മാർട്ടിസ്, വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് സ്റ്റുഡിയോ: വി എഫ് എക്സ്, കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ: ഷാനു ശർമ.

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ALIA BHATT
BOLLYWOOD MOVIES
ALPHA MOVIE
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