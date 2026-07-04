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ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ 17.42 കോടി നേടി ആലിയ ഭട്ട് ചിത്രം 'ആൽഫ'

ആലിയ ഭട്ടും ഷർവാരിയുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്. ശിവ് റാവൈലാണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം.യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്‌പൈ യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമയാണ് ആൽഫ.

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Alpha movie (insta@yrf)
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By PTI

Published : July 4, 2026 at 6:36 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ആലിയ ഭട്ടും ഷർവാരിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ പുതിയ ചിത്രം "ആൽഫ" ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ ആദ്യ ദിനം കരസ്ഥമാക്കിയത് 17.42 കോടി. ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററും അതിന് മുകളിൽ എഴുതിയ ബോക്‌സ് ഓഫീസ് നമ്പറുകളും സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ ശനിയാഴ്‌ച ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് ഹാൻഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

'ആൽഫ' ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി. ആദ്യ ദിനം 17.42 കോടി രൂപ നേടി," എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പോസ്റ്റ്. ആഭ്യന്തര ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ 11.20 കോടി രൂപയും വിദേശത്ത് 6.22 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി.

ശിവ് റാവൈൽ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ നിർമ്മിച്ചത് യാഷ് രാജ് ഫിലിംസ് ആണ്. യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്‌പൈ യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമ കൂടിയാണ് ആൽഫ.

ബോബി ഡിയോളാണ് സിനിമയിൽ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബോബി ഡിയോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തനായ വില്ലനെ നേരിടാനുള്ള ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന രണ്ട് ഉന്നത ഏജൻ്റുമാരെയാണ് ആലിയ ഭട്ടും ശർവാരിയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അനിൽ കപൂറും സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കബീർ ധാലിവാൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അതിഥി വേഷത്തിൽ ഹൃതിക് റോഷനും സ്ക്രീനിൽ എത്തുന്നു.

"ഏക് താ ടൈഗർ", "ടൈഗർ സിന്ദാ ഹേ", "വാർ", "പത്താൻ", "ടൈഗർ 3", "വാർ 2" എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്പൈ യൂണിവേഴ്‌സിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ് "ആൽഫ". ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ വെള്ളിയാഴ്‌ച രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌തു.

യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്പൈ യൂണിവേഴ്‌സ്

യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്‌പൈ യുണിവേഴ്‌സിൽ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമയായി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൽഫ.

2012ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ "ഏക് താ ടൈഗർ"ആണ് യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആദ്യ ചിത്രം. സൽമാന്‍ ഖാനും കത്രീന കൈഫുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏക് താ ടൈഗറിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം "ടൈഗർ സിന്ദാ ഹേ" 2017ൽ പുറത്തിറങ്ങി.

2019ൽ ഹൃത്വിക് റോഷനും ടൈഗർ ഷ്രോഫും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ "വാർ" റിലീസായി. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗവും യാഷ് രാജ് ഫിലിംസിൻ്റെ സ്പൈ യൂണിവേഴ്‌സിലെ ആറാമത്തെ ചിത്രവുമായ "വാർ 2" 2025 ലാണ് റിലീസ് ആയത്.

2023 ലാണ് ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, ദീപിക പദുക്കോൺ, ജോൺ എബ്രഹാം എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ "പത്താൻ"റിലീസ് ആയത്. പത്താനിലെ പാട്ട് സീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2023 ലാണ് "ടൈഗർ 3" റിലീസ് ആയത്. സൽമാന്‍ ഖാനും കത്രീന കൈഫുമാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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