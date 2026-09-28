അര്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞും ക്ഷേത്രത്തില് നിന്ന് കാതടിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തില് പാട്ട്; നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നടന് അല്ലു സിരീഷ്
മുതിർന്ന പൗരന്മാരും കുട്ടികളും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തേവാസികൾ ശബ്ദമലിനീകരണം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്ന് അല്ലു അര്ജുന്റെ സഹോദരനും നടനുമായ അല്ലു സിരീഷ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 4:13 PM IST
ക്ഷേത്രത്തിൽ അര്ധരാത്രിയില് അമിത ശബ്ദത്തില് പാട്ടുവയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ അല്ലു അര്ജുന്റെ സഹോദരനും നടനുമായ അല്ലു സിരീഷ്. ഹൈദരാബാദിലെ വിനോബ നഗറിലുള്ള ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുലർച്ചെ വരെ അമിത ശബ്ദത്തില് പാട്ടുവച്ചതിനെതിരെയാണ് നടന് രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി പൊലീസിനെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നടന് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്.
ഷെയ്ക്ക്പേട്ടിലെ അപർണ വൺ റെസിഡൻഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിലാണ് അല്ലു സിരീഷ് താമസിക്കുന്നത്. അനുവദിനീയമായ ശബ്ദ പരിധി ലംഘിച്ച് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി വരെ ഉച്ചഭാഷിണി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് നടന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സൊസൈറ്റിയിലെ മുതിർന്ന പൗരന്മാരും കുട്ടികളും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്തേവാസികൾ ശബ്ദമലിനീകരണം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. മുൻപ് പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടൻ വ്യക്തമാക്കി. പരാതിഫിലിം നഗർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറി.
അല്ലു സിരീഷിന്റെ കുറിപ്പ്
"കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി വിനോബ നഗറിലെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അമിത ശബ്ദത്തില് ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെ പാട്ടു കേൾപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടു മണിക്കും മൂന്നു മണിക്കും അനുവദനീയമായതിലും ഉച്ചത്തിലാണ് പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കുന്നത്. ഫിലിം നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ പരാതി നൽകി. ഗണേശ നിമഞ്ജനം വരെ കാത്തിരിക്കാനാണ് എന്നോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്", നടന് കുറിച്ചു.
"സെപ്റ്റംബർ 25ന് ഗണേശ നിമഞ്ജനം കഴിഞ്ഞു. ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെയുള്ള പാട്ടുമാത്രം നിർത്തിയില്ല. നിരവധി മുതിർന്ന വ്യക്തികളും കുട്ടികളും ജോലിക്കു പോകുന്നവരും താമസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയാണിത്. ഇത്ര വലിയ ശബ്ദത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ വലിയ ശബ്ദമലിനീകരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുൻപ് പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.", നടന് വ്യക്തമാക്കി.
Respected @hydcitypolice . I'm a resident of Aparna One, Shaikpet. For the last few days the Hanuman temple at Vinobha Nagar is playing loud music, beyond allowed decibels till night 2/3am. I complained the Film Nagar PS.— Allu Sirish (@AlluSirish) September 27, 2026
They asked us to bear till 25th Sept as its Ganesh… pic.twitter.com/ggJp4U4hdU
ശബ്ദമലീനികരണം തെളിയിക്കുന്ന 9 സെക്കൻഡ് വിഡിയോയും പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പിന്നാലെ നടന്റെ പരാതി ഫിലിം നഗർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയതായി ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി പോലീസിന്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽനിന്ന് നടന് മറുപടി ലഭിച്ചു.
എന്നാല് പരാതി പങ്കുവച്ചതോടെ ഹനുമാന് ക്ഷേത്രത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്ന തരത്തില് താരത്തിനെതിരെ വിമര്ശനവും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ വിമര്ശനത്തിന് മറുപടിയും താരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
"സുഹൃത്തുക്കളെ.. ഞാൻ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ്, ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഭജിക്കുന്ന ആളുമാണ്. എന്നാൽ പാതിരാത്രി 2 മണിക്ക് ഡി.ജെ വച്ച് ഉറക്കെ പാട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഭക്തിയല്ല. ഞാൻ പരാതിപ്പെട്ടത് പൗരബോധത്തെ (civic sense) കുറിച്ചാണ്, അല്ലാതെ ദൈവഭക്തിയെ കുറിച്ചല്ല. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി", എന്നാണ് താരം മറുപടി നല്കിയത്.