നിരവധി ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകള്! 2026 ലും ഞെട്ടിക്കാന് അല്ലു അര്ജുന്
നിരവധി ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകള് സമ്മാനിച്ച താരമാണ് അല്ലു അര്ജുന്. 2026 ലും ഞെട്ടിക്കാന് നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് താരത്തിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 5:23 PM IST
തെലുഗില് മാത്രമല്ല ഇങ്ങ് കേരളക്കരയില് ഒട്ടേറെ ആരാധകരുള്ള താരമാണ് അല്ലു അര്ജുന്. മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലു അര്ജുന് മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരമായി മാറിയത്. കേരളത്തില് ഫാന്സ് അസോസിയേഷനുകളുള്ള ചുരുക്കം ചില തെലുഗു താരങ്ങളിലൊരാളുമാണ് അല്ലു അര്ജുന്. നിരവധി ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററുകള് സമ്മാനിച്ച താരം 2026 ലും ഞെട്ടിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഹിറ്റ് സംവിധായകരോടൊപ്പം ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളാണ് അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്.
പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷയും പ്രതീക്ഷയും വലുതാണ്. വമ്പന് ബോക്സ് ഓഫിസ് ഹിറ്റുകള് സമ്മാനിച്ച അല്ലു അര്ജുന്റെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകള് ഹിറ്റ് സംവിധായകരോടൊപ്പമാണന്നത് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെ ആകാംക്ഷ വര്ധിപ്പിക്കുന്നതും.
സംവിധായകന് ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസും അല്ലു അര്ജുനും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്നതാണ് സോഷ്യല് മീഡിയിയലെ പ്രധാന ചര്ച്ച. 1000 കോടി രൂപ മുതല് മുടക്കല് വമ്പന് ക്യാന്വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ത്രിവിക്രമും അല്ലു അര്ജുനും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ സിനിമയാണിത്. ജൂലായി, സണ് ഓഫ് സത്യമൂര്ത്തി, അല വൈകുണ്ഡപുരമുലോ എന്നീ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. അലവൈകുണ്ഡലപുരലോ ദക്ഷിണേന്ത്യയില് തന്നെ ഒട്ടേറെ റെക്കോര്ഡുകള് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. മലയാളികള്ക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണത്.
Allu Arjun and Trivikram Reunite 📈🔥🙌🏻 @alluarjun #AlluArjun #iconstaralluarjun #Trivikram pic.twitter.com/9p7GNV76Rm— Team Allu Arjun (@teamiconstarAA) December 24, 2025
അല്ലു അര്ജുന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന അറ്റ്ലി, ലോകേഷ് കനകരാജ്, സന്ദീപ് റെഡ്ഡി വംഗ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളും അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. വലിയ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നതെന്നാണ് വിവരം.
'AA22 x A6' എന്ന ചിത്രം ടൈം ട്രാവല് ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സയന്സ് ഫിക്ഷന് ചിത്രമാണെന്നാണ് സൂചന. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളെയായിരിക്കും അല്ലു ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുക. ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
സണ് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ദീപിക പദുക്കോണ് ആണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ആറ്റ്ലി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ദീപികയ്ക്ക് പുറമെ ജാന്വി കപൂര്, രശ്മിക മന്ദാന, മൃണാള് ഠാക്കൂര് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
BIGGEST ANNOUNCEMENT LOADING? 🚨🔥— Bishwajit Satpathy (@ImBishwajit9) December 24, 2025
Reports suggest #AA23 will be a Mythological Epic directed by the wizard #Trivikram! 🧙♂️✨
💰 Budget: A massive ₹1000 CRORES! 🤯
🌟 Star: The Icon #AlluArjun #Trivikram #Trending pic.twitter.com/e8uODXhhlo
500 കോടിയിലധികം ബഡ്ജറ്റില് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് ട്രിപ്പിൾ റോളിലും അല്ലു അർജുൻ തന്റെ ആനിമേറ്റഡ് പതിപ്പിലും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ലോകേഷ് കനകരാജും അല്ലു അര്ജുന്റെയും കൂട്ടുക്കെട്ടിലാണ് മറ്റൊരു ചിത്രം. ഇരുമ്പു കൈ മായാവി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചര്ച്ചകള് നടന്നുവരികയാണെന്നാണ് വിവരം. ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. നേരത്തെ പവന് കല്യാണുമായും ചര്ച്ച നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലു അര്ജുന് നായകനാകുമെന്നാണ് പുതിയ അഭ്യൂഹം.
സംവിധായകന് സന്ദിപ് റെഡ്ഡി വംഗയുമായി ഒരുക്കുന്ന പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രമാണ് അല്ലുവിന്റെതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ ഷെഡ്യൂളുകളുമായുള്ള ചില തടസങ്ങളുള്ളതിനാല് നിലവില് ഇത് നിര്ത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോള് ആറ്റ്ലി ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് അല്ലു അര്ജുന്.
ഈ സിനിമകൾക്ക് പുറമേ, സുകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുഷ്പ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ പുഷ്പ രാജ് ആയി അല്ലു അർജുൻ അഭിനയിക്കുന്നതായും വിവരമുണ്ട്.
Also Read:ഹിറ്റ് സംവിധായകര്, നായകനാകുന്ന മൂന്ന് ചിത്രങ്ങള്! നാല് അതിഥി വേഷങ്ങള്; 2026 തൂക്കാനും മോഹന്ലാല്