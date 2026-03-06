'അവരാണ് എല്ലാം'! സഹോദരന് അല്ലു സിരിഷിന്റെ വിവാഹാഘോഷത്തിലേക്ക് ആരാധകരേയും ക്ഷണിച്ച് അല്ലു അര്ജുന്
മാര്ച്ച് ആറിനാണ് അല്ലു സിരിഷും നയനിക റെഡ്ഡിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം.
തെന്നിന്ത്യന് താരവിവാഹമാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ ചര്ച്ച. നടി രശ്മിക മന്ദാനയും നടന് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും വിവാഹിതരായതിന് പിന്നാലെ അല്ലു അര്ജുന്റെ സഹോദരനും നടനുമായ അല്ലു സിരീഷും വിവാഹിതനായിരിക്കുകയാണ്.
മാര്ച്ച് ആറിന് ഹൈദരാബാദില് വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. നയനിക റെഡ്ഡിയാണ് വധു. എന്നാല് സഹോദരന്റെ വിവാഹ സത്കാരത്തിന് ആരാധകരേയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകായാണ് ഐക്കണ് സ്റ്റാര് അല്ലു അര്ജുന്. സഹോദരൻ അല്ലു സിരീഷിന്റെ വിവാഹ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ആരാധകരെ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടാണ് താരം മാതൃകയായിരിക്കുന്നത്.
തന്റെ ആരാധകരെ വെറും ആരാധകരായല്ല, മറിച്ച് തന്റെ 'ആർമി' എന്ന് വിളിക്കുന്ന താരമാണ് അല്ലുവെന്ന് ഒട്ടുമിക്കവര്ക്കും അറിയാം. ദേശീയ അവാർഡ് നേട്ടം മുതൽ ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡുകൾ വരെ തന്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും തന്റെ ആരാധകർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന താരമാണ് അല്ലു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലുവിന്റെ ഈ ക്ഷണം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് സ്വീകരിച്ചത്.
അല്ലു സിരീഷും നയനിക റെഡ്ഡിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള റിസപ്ഷൻ അല്ലു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നടന്നത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ ചടങ്ങായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഈ സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലും തന്റെ ആരാധകർക്ക് ഇടം നൽകാൻ അല്ലു അർജുൻ മറന്നില്ല.
സാധാരണ സിനിമാ താരങ്ങൾ കുടുംബവുമൊത്തുള്ള ചടങ്ങുകൾ അതീവ രഹസ്യമായും ആഡംബരമായും നടത്തുമ്പോൾ, അല്ലു അർജുൻ തന്റെ ആരാധകരെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അവർക്കൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചടങ്ങിനെത്തിയ ആരാധകരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ക്ഷേമങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലുവിന്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. പരിപാടിക്കെത്തിയ ഓരോ ആരാധകനും അവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ താരം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
തന്റെ വിജയങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ ആരാധകരാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള താരം, ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവർ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സിനിമാ ലോകത്ത് വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അല്ലു അർജുൻ എന്ന താരത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ കുടുംബ നിമിഷങ്ങളിലും ആരാധകരെ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന അല്ലു അർജുന്റെ വലിയ മനസ്സിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നടങ്കം പുകഴ്ത്തുകയുമാണ്.
