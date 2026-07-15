അല്ലു അര്ജുനുമായുള്ള പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ സൂചനയോ? ബേസിലിന്റെ പോസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല് മീഡിയ
ബേസില് ജോസഫ് ചിത്രത്തില് നായകനായി അല്ലു അര്ജുന്? സൂചനകള് നല്കി സംവിധായകന്റെ പോസ്റ്റ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 5:47 PM IST
സംവിധാകയന്റെ കുപ്പായമണിഞ്ഞാണ് ബേസില് ജോസഫ് സിനിമയില് തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചത്. പിന്നാലെ മികച്ച വേഷങ്ങളിലൂടെ നടന് എന്ന കയ്യടിയും സ്വീകാര്യതയും നേടി. എന്നാല് നടന് എന്നതിനപ്പുറം ബേസില് ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര് സ്വീകരിച്ചത്.
തെലുഗു സൂപ്പര് താരം അല്ലു അര്ജുനെ നായകനാക്കി ബേസിന്റെ സംവിധാനത്തില് സിനിമയൊരുങ്ങുവെന്ന വാര്ത്തകള് പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്. ഇപ്പോഴിതാ ബേസില് ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.
ഐക്കണ് സ്റ്റാര് എന്നെഴുതിയ ഒരു തൊപ്പിയുടെ ചിത്രമാണ് ബേസില് ജോസഫ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തൊപ്പിയില് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം തന്നെയാണ് ആരാധകര്ക്കിടയില് വലിയ ചര്ച്ചയാവാനുള്ള കാരണവും. മാത്രമല്ല ആര്യ 2 എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനമാണ് പോസ്റ്റിന് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ ചര്ച്ചയ്ക്ക് ശക്തി പകര്ന്നത്. പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചതോടെ താരം വീണ്ടും സംവിധാന കുപ്പായമണിയുന്നതിന്റെ ആവേശം ആരാധകരിലുണ്ട്.
അല്ലു അര്ജുനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഐക്കണ് സ്റ്റാര് എന്നാണ്. ബേസിലിന്റെ ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ ടൊവിനോ തോമസ്, വിപിന്ദാസ്, സിജു സണ്ണി, നസ്ലിന് തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്.
നേരത്തെ അല്ലു അര്ജുന്റെ സഹോദരന് അല്ലു സിരീഷിന്റെ വിവാഹത്തിന് ബേസില് അതിഥിയായി എത്തിയിരുന്നു. വിവാഹ സത്കാരത്തില് സംവിധായകരായ അറ്റ്ലി, സുകുമാര് എന്നിവരെ പരിചയപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ് പുറത്തു വന്നിരുന്നത്. ഇതോടെ ബേസില് - അല്ലു അര്ജുന് ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകളും ഉയര്ന്നു. അല്ലു അര്ജുന് നായകനാകുന്ന 24ാംമത് സിനിമ ബേസില് ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു.
വലിയ മുതല് മുടക്കില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സൂപ്പര്ഹീറോ ഫാന്റസി സിനിമയാണെന്നാണ് വിവരം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രി പ്രൊഡക്ഷന് നടക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു വിവരം. ഇതിനിടയിലാണ് ബേസില് ജോസഫ് ഐക്കണ് സ്റ്റാര് എന്നെഴുതിയ കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള തൊപ്പി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഇത് മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയില് മാത്രമല്ല തെലുഗു പ്രേക്ഷകര്ക്കിടയിലും വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
അതേസമയം ലോകേഷ് കനകരാജ്, അറ്റ്ലി എന്നിവര് സംവിധാകരാകുന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്ടുകളാണ് നിലവില് അല്ലുവിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്ന്.
അതിരടിയിലാണ് ബേസില് ജോസഫ് ഒടുവിലായി വേഷമിട്ടത്. ഇതില് ടൊവിനോ തോമസ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസന് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം ബേസിലും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം 2021 ല് ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനായി എത്തിയ മിന്നല് മുരളിയാണ് ബേസില് ജോസഫ് ഒടുവില് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം. കുഞ്ഞിരാമായണം, ഗോദ എന്നിവയാണ് ബേസില് ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത മറ്റു ചിത്രങ്ങള്. വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള് ലഭിച്ചത്.