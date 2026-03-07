ETV Bharat / entertainment

ആക്ഷനും വയലന്‍സും പീക്കില്‍; പശ്ചാത്തലം സംഗീതം വേറെ ലെവല്‍, ധുരന്ധര്‍ 2 ട്രെയിലറിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും തരംഗമാകാന്‍ ആരി ആരി ഗാനം

ആക്ഷനും വയലന്‍സുമൊക്കെ അതിന്‍റെ പീക്കിലെത്തുന്നതാണ് രണ്ടാം ഭാഗമെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന മനോഹരമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്തു വിട്ടത്.

ധുരന്ധര്‍ 2പശ്ചാത്തല സംഗീതം ധുരന്ധര്‍ ആരി ആരി ഗാനം ആരി ആരി പഞ്ചാബി ഗാനം ധുരന്ധര്‍ 2 സിനിമ റിലീസ്
Dhurandhar 2 (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 7, 2026 at 12:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ വമ്പന്‍ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച ചിത്രമാണ് രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് നായകനായി എത്തിയ ധുരന്ധര്‍. ബോളിവുഡിന്‍റെ എക്കാലത്തേയും വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രം. ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തെ ഇരുകയ്യും നീട്ടിയാണ് പ്രക്ഷകര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച് (ധുരന്ധര്‍ 2) ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ധുരന്ധര്‍ 2 വിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ റിലീസിന് പിന്നാലെ ഇതിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുകയാണ്. ബോംബെ റോക്കേവ്‌സിന്‍റെ ആരി ആരി എന്ന പാട്ടിനൊപ്പമാണ് ട്രെയിലര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ധുരന്ധര്‍ 2വിലെ ഈ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഇതിനോടകം തന്നെ റിലുകളിലും സ്റ്റാറ്റസുകളിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

'ആരി ആരി' വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു

'ധുരന്ധർ 2' ന്റെ ട്രെയിലറിൽ കേട്ട 'ആരി ആരി' എന്ന ഗാനം ആദ്യം ആലപിച്ചത് ഡാനിഷ്-ഇന്ത്യൻ ജോഡികളായ ബോംബെ റോക്കേഴ്‌സ് ആണെന്ന് പലര്‍ക്കുമറിയാം. 'ആരി ആരി' 2004-2005 കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ആദ്യ ആൽബമായ 'ഇൻട്രൂഡിങ്ങ്' ന്റെ ഭാഗമായി "ആരി ആരി പാർട്ട് 1" എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങി.

പരമ്പരാഗതമായ "ബാരി ബർസി ഖട്ടൻ ഗയാ സി" പോലുള്ള പഞ്ചാബി നാടോടി ഘടകങ്ങളും, നാടോടി ഈണങ്ങളും ഹിപ്-ഹോപ്പും ഊർജ്ജസ്വലമായ ബീറ്റുകളും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ ഗാനം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇത് 2000 കളുടെ തുടക്കത്തിലെ പഞ്ചാബി-പോപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഹിറ്റാക്കി മാറ്റി. ബോംബെ റോക്കേഴ്സിന്റെ ആൽബത്തിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായി ഇത് ഡെൻമാർക്കിലും ഇന്ത്യയിലും തരംഗമായി മാറിയിരുന്നു.

'ധുരന്ധർ 2' ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിൽ ഡാനിഷ്-ഇന്ത്യൻ ജോഡി മാത്രമല്ല, രണ്ട് പഞ്ചാബി ഗായകരായ ജാസ്മിൻ സാൻഡ്‌ലസും ഖാൻ സാഹബും അവരുടെ പുതിയ ഈണങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, സുധീർ യാദവൻഷിന്‍റെ ആലാപനവുമുണ്ട്.

ആരാണ് ബോംബെ റോക്കേഴ്‌സ്

ബോംബെ റോക്കേഴ്‌സ് ഒരു ഡാനിഷ്, ഇന്ത്യൻ സംഗീത ജോഡികളാണ്. ഇത് വളരെ ജനപ്രിയമാണ്. അവരുടെ ആദ്യ ആൽബം ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിരുന്നു, അക്കാലത്ത് അത് 100,000-ത്തിലധികം കോപ്പികളാണ് വിറ്റത്.

ബോംബെ റോക്കേഴ്‌സിൽ തോമസ് സർഡോർഫ്, ജാനസ് ബാർനെവിറ്റ്‌സ് എന്നിവരും ഇന്ത്യൻ ഗായകൻ നവ്‌തേജ് സിംഗ് റെഹലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്‍ ഒരുമിച്ചാണ് ബോംബെ റോക്കേഴ്‌സ് എന്ന ബാൻഡ് രൂപീകരിച്ചത്. നവ്‌തേജ് സിംഗ് റെഹൽ പഞ്ചാബി, ഹിന്ദിയിലും സർഡോർഫ് ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് ആലപിച്ചത്. ബാർനെവിറ്റ്‌സ് ഇരുവരും ചേർന്നാണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്. ഈ ഗാനം വളരെയധികം ജനപ്രീതി നേടിയിരുന്നു. ധുരന്ധര്‍ 2 വിലെ ഈ ഗാനവും കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുമോയെന്നാണ് പലരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

'ധുരന്ധർ 2' നെക്കുറിച്ച്

രൺവീർ സിംഗ് നായകനാകുന്ന 'ധുരന്ധർ 2' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ തരംഗമായി മാറുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ഈ ചിത്രം. ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ രണ്ടാം ഭാഗം സൂപ്പർഹിറ്റാകുമെന്ന ചർച്ചകൾ വളരെ ശക്തമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ 5 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത 'ധുരന്ധർ' 2025 ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായി മാറി.

ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ, ആർ മാധവൻ, സാറ അർജുൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം രൺവീർ സിംഗ് തിരിച്ചെത്തും. റഹ്മാൻ ദകൈത് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രശംസ നേടിയ അക്ഷയ് ഖന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് രംഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഉറി: ദി സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കിലെ മേജർ വിഹാൻ സിംഗ് ഷെർഗില്ലായി വിക്കി കൗശൽ തിരിച്ചെത്തിയേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ ചാരസംഘടനയായ റോയുടെ പാകിസ്ഥാനിലെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷനുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ധുരന്ധർ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ് , B62 സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം.

ധുരന്ധര്‍ പുറത്തിറങ്ങി മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും പുറത്തെത്തുന്നത്. ധുരന്ധര്‍ സിനിമയുടെ വമ്പന്‍ വിജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2026 മാര്‍ച്ച് 19 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ വമ്പന്‍ വയലന്‍സോടുകൂടിയ ട്രെയിലറാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. വെടിക്കെട്ട് ആക്ഷന്‍ സീക്വന്‍സുകള്‍, പ്രതികാര പ്രമേയങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ ട്രെയിലറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ആക്കം കൂട്ടുന്ന സൗണ്ട് ട്രാക്ക് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിപ്പിക്കുന്നത്.

Also Read:ഇത് തീക്കളിയാണ്, വമ്പന്‍ വയലന്‍സ്! ധുരന്ധര്‍ 2 ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്രെയിലര്‍; തിയേറ്ററില്‍ തീപ്പാറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്

TAGGED:

ധുരന്ധര്‍ 2പശ്ചാത്തല സംഗീതം
ധുരന്ധര്‍ ആരി ആരി ഗാനം
ആരി ആരി പഞ്ചാബി ഗാനം
ധുരന്ധര്‍ 2 സിനിമ റിലീസ്
ധുരന്ധര്‍ 2 ട്രെയിലര്‍ റിലീസ്

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.