'എന്തൊരു നാണക്കേട് നിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ'; പരിഹസിച്ചവനെ എയറിലാക്കി ആലിയയുടെ മറുപടി
ബോളിവുഡ് താരം ആലിയ ഭട്ട് പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് പരിഹാസ കമന്റ്, കിടിലന് മറുപടിയുമായി താരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 7:53 PM IST
ഫാഷന് ലോകത്തെ പുത്തന് കാഴ്ചകള് സമ്മാനിക്കുന്ന കാന്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റില് എത്തിയ ആലിയ ഭട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു.
അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ലുക്കിലാണ് ഒന്നാം ദിവസം ആലിയ കാന്സില് എത്തിയത്. മനോഹരമായ ഗൗണ് ധരിച്ചാണ് ആലിയ വരവ്. ഈ ലുക്കും വസ്ത്രമൊക്കെ സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ കയ്യടി നേടിയെങ്കിലും ഞൊടിയിടയിലാണ് താരം ട്രോളുകള് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
കാന്സില് അതിസുന്ദരിയായി എത്തിയ ആലിയയെ പാപ്പരാസികള് അവഗണിച്ചുവെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ ട്രോളുകള് പറയുന്നത്. ആലിയ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തപ്പോള് പാപ്പരാസികള് പലരും കാമറ താഴ്ത്തിയെന്നാണ് ട്രോള്. ഇതോടെ ആലിയെ പരിഹസിക്കുന്നവരായി ഏറെയും.
എന്നാല് തന്നെ പരിഹസിച്ചവര്ക്ക് ചുട്ട മറുപടി നല്കിയിരിക്കുകയാണ് ആലിയ. കാന്സില് നിന്നും ആലിയ പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയായിരുന്നു പരിഹാസ കമന്റുമായി ഒരാള് എത്തിയത്. ഐവറി സില്ക്ക് സാരി-ഗൗണ് ആയിരുന്നു വിഡിയോയില് ആലിയ ധരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് താഴെയാണ് ഒരാള് താരത്തെ കളിയാക്കുന്ന കമന്റ് പങ്കുവച്ചത്.
"എന്തൊരു നാണക്കേട് നിന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ", എന്നായിരുന്നു കമന്റ്. ഇതോടൊപ്പം പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമോജികളും ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കമന്റിന് പിന്നാലെ ആലിയയുടെ മറുപടിയെത്തി. "എന്ത് നാണക്കേട് സ്നേഹിതാ നീ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ" എന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ കിടിലന് മറുപടി. ഈ പരിഹാസ കമന്റിനെ രസകരമായി നേരിട്ട ആലിയയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ.
കാന്സില് നീ തന്നെയാണ് സുന്ദരി, അസൂയ കൊണ്ടാണ് ആളുകള് ട്രോളുന്നത്. ആലിയയുടെ വസ്ത്രങ്ങളും മറുപടികളുമൊക്കെ മികച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആലിയയ്ക്ക് നിരവധി പേരാണ് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നത്.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ആലിയ കാന്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. രണ്ടാം ദിനത്തില് ഐവറി നിറത്തിലുള്ള ദോത്തി സ്കേര്ട്ടിനും ഏറെ പ്രശംസ ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രശസ്ത ഡിസൈനര് തരുണ് തഹിലിയാനി ഡിസൈന് ചെയ്ത ഐവറി നിറത്തിലുള്ള ചന്ദേരി ദോത്തി സ്കര്ട്ടും കോസെറ്റുമാണ് ആലിയ ധരിച്ചത്.
വസ്ത്രത്തിന് മനോഹരമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുമായിരു താരത്തിന്റേത്. വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറത്തോടുള്ള മൂക്കുത്തിയും പൊട്ടും ആലിയയെ കൂടുതല് സുന്ദരിയാക്കി. ബ്ലഷ് പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഗൗണ് ധരിച്ചാണ് ആലിയ ആദ്യദിനം റെഡ് കാര്പ്പറ്റില് എത്തിയത്. ലോറിയൽ പാരീസിന്റെ ഗ്ലോബൽ അംബാസഡർ എന്ന നിലയിലാണ് ആലിയ കാൻസ് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ശിവ് റവയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ആൽഫ' ആണ് ആലിയയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം. ശർവരി, ബോബി ഡിയോൾ, അനിൽ കപൂർ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന സിനിമ ജൂലൈ 10 ന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തും.