പുതിയ വീട്ടിലെ ആദ്യ ദീപാവലി;'രാമായണ' തരംഗത്തില് രണ്ബീര്! ആഘോഷചിത്രങ്ങളിൽ തിളങ്ങി കുഞ്ഞ് റാഹ ആലിയയും
രൺബീർ കപൂർ നായകനായി എത്തിയ നിതേഷ് തിവാരിയുടെ 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരകുടുംബത്തിന്റെ ദീപാവലി ആഘോഷം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 5:27 PM IST
ബോളിവുഡ് താരദമ്പതികളായ രണ്ബീറിന്റെയും ആലിയ ഭട്ടിന്റെയും ദീപാവലി ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളാണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. ദീപാവലി ആഘോഷവും മകള് റാഹയ്ക്കൊപ്പമുള്ള സന്തോഷനിമിഷങ്ങളുമാണ് താരദമ്പതികള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചത്.
രൺബീർ കപൂർ നായകനായി എത്തിയ നിതേഷ് തിവാരിയുടെ 'രാമായണ: പാർട്ട് 1' വൻ വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താരകുടുംബത്തിന്റെ ദീപാവലി ആഘോഷം.
ആലിയയുടെയും രൺബീറിന്റെയും പുതിയ വസതിയായ കൃഷ്ണ രാജ് ബംഗ്ലാവിലായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലി ആഘോഷം. ആറുനിലകളിലായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ആഡംബര വസതിയിലേക്ക് കുടുംബം 2025ലാണ് താമസം മാറിയത്. പുതിയ വീട്ടിലെ ആദ്യ ദീപാവലി എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. മകൾ റാഹയ്ക്കൊപ്പമുള്ള കുടുംബചിത്രം ആലിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചതോടെ ചിത്രങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു.
പച്ച നിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ലെഹങ്കയും പരമ്പരാഗത രാജസ്ഥാനി ബ്ലൗസും മാംഗ് ടിക്കയും അണിഞ്ഞാണ് ആലിയ ആഘോഷത്തിന് എത്തിയത്. ഐവറി വൈറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത കുർത്തയായിരുന്നു രൺബീറിന്റെ വേഷം. അച്ഛനൊപ്പം അതേ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിലാണ് കുഞ്ഞ് റാഹയും എത്തിയത്. പരമ്പരാഗത വേഷത്തിൽ അതീവ സുന്ദരിയായ റാഹയുടെ ചിത്രങ്ങൾക്കും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
'എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ദീപാവലി ആശംസകൾ' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ആലിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. രൺബീറിനും റാഹയ്ക്കുമൊപ്പമുള്ള കുടുംബചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റൊരു മനോഹരമായ ചിത്രവും താരം ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്തരിച്ച നടൻ ഋഷി കപൂറിന്റെ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ നീതു കപൂറിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആലിയയുടെയും രൺബീറിന്റെയും ചിത്രവും ശ്രദ്ധനേടി. കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷനിമിഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഋഷി കപൂറിന്റെ ഓർമകളും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി.
രൺബീറിന്റെ അമ്മയും മുതിർന്ന നടിയുമായ നീതു കപൂറും ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. പുതിയ വീടിന്റെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് രൺബീറും ആലിയയും നീതു കപൂറും വീടിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പാപ്പരാസികൾക്കും ആരാധകർക്കും ദീപാവലി ആശംസകൾ നേർന്നു. താരങ്ങളെ കാണാനും ആശംസകൾ സ്വീകരിക്കാനുമായി നിരവധി പേരാണ് വീടിന് മുന്നിൽ എത്തിയത്.
രൺബീർ മികച്ച അച്ഛന്
ഫോട്ടോകളിലും വീഡിയോയിലുമൊക്കെ കുഞ്ഞു റാഹയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. 2022 നവംബറിലാണ് ആലിയ ഭട്ടിനും രൺബീറിനും മകൾ ജനിച്ചത്. മകളുമായി സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന അച്ഛനാണ് രൺബീറെന്ന് നേരത്തെയും പല അഭിമുഖങ്ങളിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ രൺബീറിന്റെ പേരന്റിങ് രീതിയെക്കുറിച്ച് അമ്മ നീതു കപൂർ പങ്കുവെച്ച അനുഭവങ്ങളും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
കുട്ടികളുമായി എപ്പോഴും സൗഹൃദബന്ധം നിലനിർത്താനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതെന്ന് നീതു ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മക്കൾക്ക് എന്തും തുറന്നുപറയാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം വീട്ടിലുണ്ടാകണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ രീതി രൺബീറും മകൾ റാഹയോടൊപ്പം പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നാണ് നീതുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
എല്ലാ ദിവസവും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റാഹയോട് അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് രൺബീറിന്റെ പതിവാണെന്ന് നീതു പറഞ്ഞു. പകൽ സമയത്ത് മകളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചതും സങ്കടപ്പെടുത്തിയതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രൺബീർ ചോദിച്ചറിയാറുണ്ട്.
താൻ ആരതി നടത്തുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ ആരതിത്തട്ട് റാഹയുടെ തലയിൽ തട്ടിയ സംഭവമാണ് നീതു ഓർത്തെടുത്തത്. അന്ന് രാത്രി പതിവുപോലെ രൺബീർ മകളോട് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ 'ദീദ എന്റെ തലയിൽ അടിച്ചു' എന്നായിരുന്നു റാഹയുടെ മറുപടി. ഇതറിഞ്ഞ രൺബീർ ഉടൻ തന്നെ അമ്മയെ ഫെയ്സ് ടൈം വഴി വിളിച്ച് കാര്യം അന്വേഷിച്ചു.
'അമ്മേ, നിങ്ങളെന്റെ കുഞ്ഞിനെ അടിച്ചോ?' എന്നായിരുന്നു രൺബീറിന്റെ ചോദ്യം. എന്നാൽ ആരതി നടത്തുന്നതിനിടെ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് നീതു വിശദീകരിച്ചു. റാഹ അടുത്തുനിന്നിരുന്നതിനാൽ ആരതിത്തട്ട് തലയിൽ തട്ടുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. മകൾ പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൺബീറിന്റെ രീതി തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും നീതു പറഞ്ഞു.
ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്ന അച്ഛനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും റാഹയ്ക്ക് സ്വന്തമായൊരു രീതിയുണ്ട്. രൺബീർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ 'ജയ് ശ്രീറാം' എന്ന് വിളിച്ചാണ് മകൾ അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാറുള്ളതെന്നും നീതു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
രൺബീറിന്റെ പേരന്റിങ് രീതിയെ നടൻ വരുൺ ധവാനും നേരത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. 'കോഫി വിത്ത് കരൺ' സീസൺ 9ൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് രൺബീറിനെക്കുറിച്ച് വരുൺ സംസാരിച്ചത്. റാഹയുടെ അത്ഭുതകരമായ അച്ഛനാണ് രൺബീറെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരന്റിങ് കഴിവുകൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തനിക്ക് തന്നെ ലജ്ജ തോന്നാറുണ്ടെന്നും വരുൺ തമാശയായി പറഞ്ഞു.
രാമായണത്തിന്റെ വിജയത്തിളക്കത്തിൽ രൺബീർ
നിതേഷ് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്ത 'രാമായണം: പാർട്ട് 1'ലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ രൺബീർ കപൂർ ഇപ്പോൾ വലിയ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ ശ്രീരാമനായാണ് താരം എത്തുന്നത്. സായ് പല്ലവി സീതയായും യാഷ് രാവണനായും വേഷമിടുന്നു. രവി ദുബെയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രം അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് 500 കോടി ക്ലബില് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ലവ് ആൻഡ് വാർ' ആണ് രൺബീറിന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പ്രധാന ചിത്രം. ആലിയ ഭട്ടും വിക്കി കൗശലും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. 2027 ജനുവരിയിൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.