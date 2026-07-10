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എമ്പുരാന് ശേഷം ഐ നോബഡിയിലും; വീണ്ടും പിന്നണി ഗായികയായി അലംകൃത, അഭിമാനത്തോടെ പൃഥ്വിരാജും സുപ്രിയയും

മൂന്ന് മിനിറ്റ് 32 സെക്കന്‍ഡും ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ് ഗാനം.

ALANKRITA MENON I NOBODY MOVIE PRITHVIRAJ ഐ നോബഡി
Alankrita, rithviraj and Supriya. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 10, 2026 at 3:56 PM IST

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മ്പുരാന് ശേഷം വീണ്ടും പിന്നണി ഗാനവുമായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്‍റെയും സുപ്രിയ മോനോന്‍റെയും മകള്‍ അലംകൃത മേനോന്‍ പൃഥ്വിരാജ്‌. അച്ഛന്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ഐ നോബഡിയിലാണ് അലംകൃത വീണ്ടും പാടിയത്. സേബ ടോമിയുടെ വരികള്‍ക്ക് ഈണം നല്‍കിയത് ജേക്‌സ്‌ ബിജോയ്‌യാണ്. സര്‍ക്കസ്‌ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്‌ പാട്ടിന്‍റെ മേക്കിങ്‌ വീഡിയോയിപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്.

മൂന്ന് മിനിറ്റ് 32 സെക്കന്‍ഡും ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ് ഗാനം. ചിത്രത്തിലെ നിര്‍ണായക രംഗത്തില്‍ കടന്നുവരുന്ന ഗാനം സിനിമ പ്രേമികളെയും സംഗീതാസ്വാദകരെയും ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.

പൃഥിരാജിനും സുപ്രിയയ്‌ക്കുമൊപ്പം പാട്ട് പാടാന്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തിയ അലംകൃത ഇരുവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്‌തതിന് ശേഷമാണ് പാടാനായി മൈക്കിന് മുമ്പിലെത്തിയത്. മകള്‍ പാടുന്നത് ചെറുപുഞ്ചിരിയോട് കേട്ടിരിക്കുന്ന സുപ്രിയ ദൃശ്യം മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തുന്നതും കാണാം. പാട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് ആവശ്യമുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. മകള്‍ ഗാനം ആലപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് നടന്‍ പൃഥ്വിരാജ്‌ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിപ്പും പങ്കുവച്ചു.

'ഐ, നോബഡി എന്ന ഗാനത്തിനുള്ള ഫീഡ്ബാക്കിനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും നന്ദി. ❤️ ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതം നൽകി സീബ ടോമി എഴുതിയ ഐ നോബഡി എന്ന ഗാനത്തിലെ "സർക്കസ്" ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഗാനമാണ്, കാരണം ഇത് ആലപിച്ചത് 11 വയസുകാരിയായ തങ്ങളുടെ മകള്‍ അല്ലിയാണ്!

പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലി സംഗീതത്തില്‍ നീ വളര്‍ത്തിയെടുത്ത അഭിനിവേശത്തിന് മമ്മയും ഡാഡയും അഭിമാനിക്കുന്നു. ഒപ്പം നിന്‍റെ ഉള്ളിലെ തീയെന്നും ജ്വലിച്ച് നില്‍ക്കട്ടെയെന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാര്‍ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്നില്‍ വിശ്വാസമര്‍പ്പിച്ച് ഈയൊരു ഗാനം നിന്നെ ഏല്‍പ്പിച്ച 'ജേക്‌സ് അങ്കിളിന്' നന്ദി. സിമി ആന്‍റി, ഡൊമിനിക് സർ, ലവ്‌ലി മാഡം, പുഷ്‌കർ സർ എന്നിവർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി, വർഷങ്ങളായി അവളെ ഇത്രയും നന്നായി പഠിപ്പിച്ചതിന്!

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അതേസമയം അലംകൃതയെ ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വളരെ സന്തോഷമെന്ന് ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യും പറഞ്ഞു. 'ചിത്രത്തില്‍ അലംകൃതയെ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അലംകൃതയെ കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ എനിക്കറിയാം. സംഗീതത്തോട് അഭിനിവേശമുള്ള യുവ പ്രതിഭകളിലൊരാളാണ് അവള്‍. പൃഥ്വിയും സുപ്രിയയും അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഇത് മനോഹരമായ സംഗീത യാത്രയുടെ തുടക്കമാകട്ടെ' ജേക്‌സ്‌ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

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TAGGED:

ALANKRITA MENON
I NOBODY MOVIE
PRITHVIRAJ
ഐ നോബഡി
ALANKRITA SONG I NOBODY

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