പത്മരാജൻ്റെ ഗന്ധർവ്വൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ, ജീവിതപങ്കാളിക്കായി തുടങ്ങിയ പാട്ട്; 'അംശം' വിശേഷങ്ങളുമായി ആരോൺ

AKSOMANIAC ABOUT AMSHAM ALBUM
അംശത്തില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)
Published : April 18, 2026 at 1:57 PM IST

Updated : April 18, 2026 at 2:18 PM IST

അക്കി വിനായക്

സ്വതന്ത്ര സംഗീത ലോകത്ത് തൻ്റേതായ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച കലാകാരനാണ് ആരോൺ എന്ന അക്സൊമാനിയാക്ക്. ലഹരിപിടിപ്പിക്കുന്ന ഈണങ്ങളും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വരികളും കൊണ്ട് യുവമനസ്സുകളെ കീഴടക്കിയ ആരോണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സൃഷ്ടി 'അംശം' ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. മന്മഥൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് തന്നെ ഒരുക്കുന്ന ഈ യുവപ്രതിഭ തൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ആരോണ്‍ എന്ന അക്സൊമാനിയാക് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

അക്സൊമാനിയാക്ക് എന്ന പേര് പോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ പാട്ടുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ 'അംശം' എന്ന ആൽബത്തിൻ്റെ വിജയത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

വളരെ സന്തോഷം. സംഗീതവും ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകി ചെയ്ത വർക്കാണ് 'അംശം'. അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത പ്രണയത്തെയും മനുഷ്യ സഹജമായ വൈകാരികതയെയും കുറിച്ചാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ പാട്ട് ട്രെൻഡിങ് ആയതും ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തതും വലിയൊരു ഊർജമാണ് നൽകുന്നത്.

"നീ പറയുന്ന പല കള്ളക്കഥകളും അലംകൃതമായി തീരാം.." ഈ വരികളിൽ നിന്നാണല്ലോ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ വരികളുടെ പിന്നിലെ ആ കഥ ഒന്ന് പറയാമോ?

എൻ്റെ ജീവിതപങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഗാനമാണ് അംശം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ ശരീര ഗുണങ്ങൾ വർണിച്ചുകൊണ്ട് തമാശയ്ക്ക് ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കി പാടുമല്ലോ. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അംശം. എൻ്റെ പാർട്ട്ണർക്ക് എന്നെക്കാൾ ഉയരമുണ്ട്. ആൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ കള്ളങ്ങൾ ഒക്കെ പറയും. ഈയൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തി വെറുതെ കുറച്ചു വരികൾ എഴുതി. അത് പിന്നീട് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റായി മാറുകയായിരുന്നു.

പത്മരാജൻ്റെ 'ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ' എന്ന സിനിമ അംശത്തിൻ്റെ നിർമാണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്?

തീർച്ചയായും. അംശത്തിൻ്റെ വരികൾ എഴുതുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആ സിനിമ കാണുന്നത്. പണ്ട് തൊട്ടേ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സിനിമയായിരുന്നു അത്. മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്ത 'കണ്മഷി' എന്ന ആൽബത്തിൽ "വരമായ മന്മഥൻ തഴുകിടാൻ" എന്നൊരു വരിയുണ്ടായിരുന്നു. ഗന്ധർവ്വൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച മന്മഥൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഗന്ധർവ്വനുമായി ഒരുപാട് സമാന്തരങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അവിടെ നിന്നാണ് മന്മഥനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു മ്യൂസിക് സീരീസ് എന്ന ചിന്ത വരുന്നത്. ഗന്ധർവ്വൻ തന്നെയാണ് മന്മഥൻ.

എന്താണ് ഈ 'മന്മഥൻ' സീരീസ്? സംഗീത ലോകത്തെ ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണമാണോ ഇത്?


മന്മഥൻ എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ മുൻനിർത്തി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഗാനമാണ് അംശം. ദേവലോകത്ത് വിഹരിച്ചിരുന്ന ഗന്ധർവ്വൻ അഥവാ മന്മഥൻ ശാപം ലഭിച് ഭൂമിയിലെത്തുന്നു. അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മാനസിക തലങ്ങളും ആണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. തുടക്കം എന്ന രീതിയിൽ അംശം വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. മന്മഥൻ താരമായി. ഒരേ കഥാപാത്രവുമായി ഒരേ സീരീസിലുള്ള നിരവധി ഗാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായിരിക്കും. എല്ലാം ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. അംശം മുതൽ ഇനി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളിലൂടെ മന്മഥൻ്റെ ജീവിത കഥ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

പത്മരാജൻ എന്ന സംവിധായകനും ‘ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ’ എന്ന സിനിമയും താങ്കളെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്?


എൻ്റെ പാട്ടിന്റെ വരികളിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചു കിടന്ന ഒരു കഥാപാത്രം. പി പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടതിലൂടെ മനസ്സിൽ പൂർണ അർഥത്തിൽ ജനിക്കുന്നു.

2003ലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനും 12 വർഷം മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഒരു ചലച്ചിത്രം എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. കാലോചിതമായി സിനിമകൾ ചെയ്ത സംവിധായകനാണ് പത്മരാജൻ സാർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ചില്ല എങ്കിലും വിപ്ലവാത്മക ആശയങ്ങളിലൂടെ അധികം വൈകാതെ മലയാളികളെ സ്വാധീനിച്ചു. എത്രയോ വർഷമായി ഞാൻ പത്മരാജൻ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. കാണാൻ അവസരം അല്ലെങ്കില്‍ സമയം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെ പറ്റി ആരോട് സംസാരിച്ചാലും കാലത്തിനു മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച സംവിധായകൻ എന്നാകും അഭിപ്രായം.

മന്മഥൻ എന്നത് വെറുമൊരു ഗന്ധർവ്വനാണോ? ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തിയത്?

മന്മഥൻ എന്ന ക്യാരക്ടർ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ മാത്രം ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാമദേവൻ ഉണ്ട് ജിന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുകൂട്ടം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് മന്മഥൻ. ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ എന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തേനെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് മന്മഥൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അംശം അടക്കമുള്ള ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ആൽബങ്ങളിലും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മന്മഥൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ധാരാളം റിസർച്ചുകൾ ചെയ്തു. ഗന്ധർവ്വ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ള മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും മെത്തോളജികളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

അംശം എന്ന ഗാനത്തിലെ പാതാളം ഊരായിരുന്താലും എന്ന വരികൾക്ക് പിന്നിലെ യാഥാർഥ്യം?

ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ എന്ന സിനിമയിൽ ഗന്ധർവന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്, കടമ നിർവഹിച്ച് തിരികെ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ നരകത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തുമെന്ന്. പാതാളം ഊരായിരുന്താലും എന്ന വരികളിലൂടെ മന്മഥൻ്റെ രൗദ്രഭാവം നിറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് വെളിവാകുന്നത്. മന്മഥനെ ആര് പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയാലും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൾ വിളിച്ചാൽ ഏതു പ്രതികൂല സാഹചര്യവും മറികടന്ന് അവനെത്തും... മന്മഥൻ ഏതൊക്കെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇനി നേരിടാനിരിക്കുന്നത്, ആരെങ്കിലും അവനെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുമോ, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ആൽബം സീരീസുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി എന്തും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തയാറാണ് എന്നുള്ള പ്രതീകാത്മക ചിന്തയാണ് അംശത്തിൻ്റെ വരികളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതൊരു ഫാൾസ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിക്കാം.

താങ്കളുടെ സൃഷ്ടികളിൽ ലവിൻ്റെ അതിപ്രസരമുണ്ടെന്ന് വിമർശകർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ?


രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ ഇഷ്ടം എന്നതിൽ പ്രണയം മാത്രമല്ല. കാമവും ത്യാഗവും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലെ മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ കാമത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം എടുത്തു സംസാരിക്കുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത സ്വഭാവത്തെയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്. അത്തരം ചിന്താഗതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും അതിന്മേൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഗാനങ്ങളിലും കലാസൃഷ്ടികളിലും പ്രണയത്തിൻ്റെ എല്ലാവശവും സമാസമം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം മാത്രം എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിൽ യോജിപ്പില്ല. പ്രണയത്തിന് ഒരുപാട് അർഥതലങ്ങൾ ഉണ്ട്. കണ്ണുതുറന്നു കാണുക, തുറന്നു കേൾക്കുക.
അംശം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം എന്നതിലുപരി താങ്കളുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആണല്ലോ? ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?

ഞാൻ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം കൂടിയാണ് അംശം. മാത്രമല്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ആൽബം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരക്കഥയും എൻ്റേതുതന്നെ. അംശം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്ട് തന്നെയായിരുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് വരെ ഈ പ്രോജക്ട് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യും എന്ന് കരുതിയതല്ല. സിനിമയിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരായ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോടൊപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അംശം മന്മഥൻ സീരിസിൻ്റെ ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ്. ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഈ പ്രോജക്ട് സംവിധാനം ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചോദനം നൽകിയത് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു.
മന്മഥനായി താങ്കൾ തന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയല്ലോ? ആ കഥാപാത്രവും താങ്കളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ?

മന്മഥനായി അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. മന്മഥൻ്റെ സ്വഭാവവും എൻ്റെ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ ധാരാളം സാമ്യതകളുണ്ട്. ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് സീരിയസായി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടായും തമാശയോടെയും കാണാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മന്മഥനും അങ്ങനെ ഒരാളാണ്.

അതുകൊണ്ടാണ് മന്മഥനു വേണ്ടി പാതാളം ഊരായിരുന്താലും എന്ന വരി എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് എത്ര അപകടകരമായ കാര്യമാണെങ്കിലും അതൊന്നും മന്മഥന് പ്രശ്നമല്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്കും.

അംശത്തിലെ നായികയായ 'മെഹർ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയും ശ്വേത എന്ന നടിയെയും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്?


മെഹർ എന്നാണ് സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിന് എൻ്റെ പങ്കാളിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ കാണാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മെഹറിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അഭിനേത്രിക്കും പാര്‍ട്നറുടെ കാഴ്ചപ്പാടും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും ഒരുപാട് സംസാരിക്കും വളരെ സ്ട്രോങ്ങ് ആണ് എൻ്റെ പാർട്നർ. അതുതന്നെയാണ് മെഹർ. പാര്‍ട്നറെ പോലൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ തേടി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്വേത എന്ന നർത്തകിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ശ്വേതയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മറ്റു സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഒക്കെ തന്നെ എൻ്റെ പാര്‍ട്നറുമായി സാമ്യമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ശ്വേതയ്ക്ക് അഭിനയിച്ച് മുൻ പരിചയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കഥാപാത്രവുമായി ഒരുപാട് സാമ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ശ്വേതയെ മെഹർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായി ഞാൻ സമീപിച്ചു. നമുക്കൊരു എക്സ്പിരിമെൻ്റ് എടുക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ശ്വേതയെ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്.

മാഹിർ എന്ന് കഥാപാത്രത്തിന് പിന്നില്‍?


മാഹിർ എന്ന് കഥാപാത്രത്തിന് പേര് നൽകിയത് തന്നെ മാഹിർ എന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ചിട്ടാണ് മാഹിറിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. വളരെ എളുപ്പം ആരുമായും സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാഹിർ. അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയുണ്ട്. നടക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും ആ ശൈലി നമ്മളെ ആകർഷിക്കും. നാട്ടിലൊക്കെ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ല അയാൾ ഒരു ഷാരൂഖാൻ മച്ചുവാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരാളാണ് മാഹിർ.


ശ്വേത അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെഹർ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു സെക്സ് വർക്കറാണ്. അവർ ഒരു ദിവസം എത്രയോ പേരെ കാണുന്നു. അങ്ങനെയൊരു സ്ത്രീയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ കരിഷ്മയുള്ള ആളായിരിക്കണം മാഹിർ എന്ന കഥാപാത്രം. ആ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ ഒക്കെ മാഹിർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് കഥ പറയാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അംശം എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മാഹിർ എന്നാണ്. അതായത് താങ്കളുടെ പേര്. താങ്കളെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രം എഴുതിയത്. ഇത് കേട്ടതും പുള്ളി ഫ്ലാറ്റ്.

അംശത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മുംബൈ ആയിരുന്നല്ലോ. ചിത്രീകരണ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?

അംശം എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം മുംബൈയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം രണ്ടുദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അംശത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഏറെ അലഞ്ഞു നടന്നിട്ടില്ല. ഞാനും എൻ്റെ പാർട്നറും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് ധരിക്കുന്നത്. പുറത്ത് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോയാലും ഇതുപോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും നാട്ടുകാരുടെ ഒരു നോട്ടം നമുക്ക് ലഭിക്കും. വസ്ത്രധാരണത്തിലെ സമാനത എൻ്റെ മിക്ക പ്രോജക്ടുകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. പാപം എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം മാത്രമാണ് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഭിന്നമായി ഉള്ളത്. കാരണം ആ പ്രോജക്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ടീമിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തതാണ്.
ഞാനും എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടിയിലൂടെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജീവിതവും കലയും ഇടകലർത്തി മികച്ച സൃഷ്ടികൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞാൻ.

