അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ സുരക്ഷാ വാഹനവും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കാർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ, റിക്ഷ മറിഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന സുരക്ഷാ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു
Published : January 20, 2026 at 2:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബോളിവുഡ് താരം അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ സുരക്ഷാ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ഒരാൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ്. ഇയാളുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യ ട്വിങ്കിൾ ഖന്നയ്ക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു താരം. അപകട സമയത്ത് അക്ഷയ് കുമാർ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുംബൈയിലെ ജുഹുവിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.
"ജുഹുവിൽ രണ്ട് കാറുകളും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നു" പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് പങ്കുവച്ച പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച്, പിന്നിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കാർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ, ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞ് റോഡിലൂടെ പോവുകയായിരുന്ന സുരക്ഷാ വാഹനത്തിൽ ഇടിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള അപകടത്തിൽ റിക്ഷയ്ക്ക് വലിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ഗതാഗതം അല്പ നേരത്തേയ്ക്ക് തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് സമീർ ഒരു വാർത്താ ഏജൻസിയോട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. "രാത്രി 8 നും 8.30 നും ഇടയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. എൻ്റെ സഹോദരൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് പിറകിലായി അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ ഇന്നോവയും മേഴ്സിഡസ് കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. മേഴ്സിഡസ് ഇന്നോവയിൽ ഇടിച്ചപ്പോൾ ഇന്നോവ വന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇടിച്ചു. തൽഫലമായി, എൻ്റെ സഹോദരനും മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനും ഓട്ടോറിക്ഷക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഓട്ടോറിക്ഷ മുഴുവൻ നശിച്ചു, എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. എൻ്റെ സഹോദരന് ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കണം, ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് മുഴുവൻ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം, ഇതൊക്കയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന. മറ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള വീഡിയോകൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രദേശവാസികളും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.
അക്ഷയ് കുമാറിൻ്റെ സ്വകാര്യ സുരക്ഷയ്ക്കായാണ് എസ്കോർട്ട് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പരിശീലനം ലഭിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ സമയത്ത് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. നടൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാരും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അവര് ചികിത്സയിലാണ്.
ALSO READ: ഹീലിയം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; നാല് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്