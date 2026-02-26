ഒരേ സമയം ഒത്തിരി പ്രേതങ്ങള്, തരം തിരിച്ച് അക്ഷയ് കുമാര്; പ്രിയദര്ശന് ചിത്രം ഭൂത് ബംഗ്ലയിലെ പുത്തന് ഗാനം
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പ്രിയദര്ശനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഭൂത് ബംഗ്ല.
Published : February 26, 2026 at 3:50 PM IST
ബോളിവുഡിന്റെ ഹിറ്റ് കോമ്പോ ആയിരുന്ന പ്രിയദര്ശന്- അക്ഷയ് കുമാര് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്. ഒരുകാലത്ത് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച ഈ കൂട്ടുക്കെട്ടില് വീണ്ടും സിനിമയെത്തുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല് വലിയ ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകര്.
ഇരുവരുടെയും കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറക്കുന്ന ഭൂത് ബംഗ്ലയിലെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് പ്രിയദര്ശന് തന്നെയാണ് ഗാനം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ തിരിച്ചു വരവാകും ഈ ചിത്രം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് കരുതുന്നത്.
ഭൂത് ബംഗ്ലയിലെ ആദ്യ ഗാനമാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഗാനരംഗത്തില് അക്ഷയ് കുമാര് പ്രേതങ്ങളെ അവയുടെ നിറം, ലിംഗം, ഉയരം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തരംതിരിക്കുന്നതാണ്. 'റാം ജി ആകെ ഭല കരേംഗെ' എന്ന ഗാനമാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഹാസ്യാത്മകമായ ഗാനമാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേതങ്ങളെ കറുത്തവരെന്നും വെളുത്തവരെന്നും, ആണുങ്ങളെന്നും പെണ്ണുങ്ങളെന്നും, ഉയരമുള്ളവരെന്നും ഇല്ലാത്തവരെന്നും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതാണ് ഗാനരംഗത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഗാനം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്
പ്രീതത്തിന്റെ സംഗീതത്തില് പിറന്ന ഈ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് അര്മാന് മാലിക്കും ആമിദേവര്ജിത്തുമാണ്. അക്ഷയ് കുമാറിനെ കൂടാതെ വാമിക ഗബ്ബി, പരേഷ് റാവല്, രാജ്പാല് യാദവ്, അശ്വിനി കല്സേക്കര് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നത്. ശോഭ കപൂർ, എക്താ കപൂർ, അക്ഷയ് കുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം.
14 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, പ്രിയദർശനും അക്ഷയ് കുമാറും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. ചിത്രത്തില് തബുവും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയദര്ശനും തബുവും അക്ഷയ് കുമാറും 25 വര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. 2000ല് റിലീസ് ചെയ്ത സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ചിത്രം ഹീരാ ഫേരിയായിരുന്നു ഇവര് ഒന്നിച്ച അവസാന ചിത്രം.
മണിച്ചിത്രത്താഴിന്റെ റീമേക്കായായിരുന്നു ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ ഭൂല് ഭൂലയ്യ. പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തില് അക്ഷയ് കുമാറായിരുന്നു നായകനായി എത്തിയത്. ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഖട്ട മീഠ എന്ന ചിത്രത്തിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് എത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ഭൂല് ഭൂലയ്യ ചിത്രീകരിച്ച അതേ ലൊക്കേഷനില് തന്നെയാണ് ഭൂത് ബംഗ്ലയും ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.
ജയ്പൂരിലെ ചോമു പാലസ് ആണ് ലൊക്കേഷന്. സിനിമയിലെ 60 ശതമാനം രംഗങ്ങളും ഈ ലൊക്കേഷനില് തന്നെയാവും ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മുൻകാല ഹിറ്റായ 'ഭൂൽ ഭുലയ്യ' പോലെ 'ഭൂത് ബംഗ്ല'യും ഒരു ഹൊറർ-കോമഡി ചിത്രമാണിത്.
