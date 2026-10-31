വിവാഹമില്ല പക്ഷേ പ്രണയത്തിന് വിലക്കില്ല! സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന ലോകം, ചോര ചിന്തുന്ന അധികാര പോരാട്ടം; കീർത്തി സുരേഷും രാധിക ആപ്തെയും നേർക്കുനേർ, 'അക്ക' റിവ്യൂ
സ്ത്രീകൾ അധികാരം കൈയാളുമ്പോൾ ലോകം മാറുമോ? കീർത്തി സുരേഷും രാധിക ആപ്തെയും വമ്പന് പ്രകടനം. 'അക്ക' റിവ്യൂ ഇതാ…
By Minal Rudra
Published : October 31, 2026 at 3:26 PM IST
സ്ത്രീകൾ ലോകം ഭരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പുരുഷാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ഭരണസംവിധാനം സ്ത്രീകൾക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാനാകുമോ? അതോ അധികാരം കൈയിലെത്തുമ്പോൾ അവരും ഒരിക്കൽ എതിർത്ത പുരുഷന്മാരുടെ അതേ വഴിയിലേക്ക് മാറുമോ? ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായാണ് കീർത്തി സുരേഷും രാധിക ആപ്തെയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'അക്ക' എന്ന വെബ് സീരീസ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സ്ത്രീകൾ അധികാരം കൈയാളുന്ന ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ലോകവും അവിടെ നടക്കുന്ന അധികാര പോരാട്ടങ്ങളുമാണ് അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സാങ്കൽപ്പിക ദേശമായ പെർണുരുവിലാണ് 'അക്ക'യുടെ കഥ നടക്കുന്നത്. ഏകദേശം 800 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള മാതൃദായക്രമമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരല്ല, സ്ത്രീകളാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണവും അധികാരവുമെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മൂന്ന് പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പെർണുരുവിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും അതിന്റേതായ നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും ലോകമാണ്.
ശങ്കർ അണ്ണയായി മഹേഷ് മഞ്ജരേക്കർ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് പെർനുരു എന്ന പ്രദേശം പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ പ്രദേശം മൂന്നു പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മലേമാർ, പെർപ്ലാഡി, ഹെർക്കാഡ എന്നിങ്ങനെയാണവ. വയല് പ്രദേശം, കടല് പ്രദേശം, പര്വത നിരകള് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഈ മൂന്ന് പ്രദേശത്തിന്റെയും തലപ്പത്ത് ശക്തയായ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടാകും. അവർക്കാണ് 'അക്ക' എന്ന പദവി നൽകുന്നത്. അവര്ക്കാണ് പരമോന്നത അധികാരവും സ്ഥാനവും. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം അധികാരമുള്ള ഈ ലോകത്ത് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നത് കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ്.
വിവാഹത്തിന് ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. അതുപോലെ ഒരു പ്രദേശത്തെ വിഭജിക്കുന്നതും അനുവദനീയമല്ല. ഈ മൂന്ന് പ്രതിജ്ഞകളിലാണ് പെർനുരുണുവിന്റെ ഭരണസംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നത്.
1947ലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്കറെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരമ്പരയുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. പെർണുരുവിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ നടത്തുമ്പോൾ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന തങ്ങളുടെ അധികാരവും പാരമ്പര്യവും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല.
ഒടുവിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭരണസംവിധാനം തുടരാനുള്ള ധാരണയിലെത്തുകയാണ് അവർ. ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെ പെർണുരുവിന്റെ ചരിത്രവും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത അധികാരവ്യവസ്ഥയും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നു.
പരമ്പരയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പെർണുരുവു എന്ന ലോകമാണ്. പരമ്പരാഗതമായ വസ്ത്രധാരണവും ആഭരണങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഭരണരീതികളും ചേർന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുറമെ പരമ്പരാഗതമായി തോന്നുന്ന ഈ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അധികാരത്തിലും ഏറെ മുന്നിലാണ്. സ്ത്രീകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്ന രംഗം പോലും ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗമനപരമായ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് അറിവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് പെർണുരു.
ഭവാനിയായി കീർത്തി സുരേഷ്; കരുത്തുറ്റ പ്രകടനം
പെർണുരുവിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളാണ് ഭവാനി. കീർത്തി സുരേഷാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വന്തം പാരമ്പര്യവും അധികാരവ്യവസ്ഥയും എന്തുവിലകൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന നിലപാടുള്ളവളാണ് ഭവാനി.
അതിനായി ക്രൂരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും എതിരാളികളെ ഇല്ലാതാക്കാനും അവൾ മടിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തം പക്ഷത്തുള്ള തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാമെന്ന് അംഗീകരിക്കാനുമുള്ള വിവേകവും അവൾക്കുണ്ട്.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ് ചിത്രമായ ;ദൊറോത്തി' യിലെ ഊഷ്മളവും കരുണാർദ്രവുമായ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ വേഷത്തിലാണ് കീർത്തി ഇവിടെ എത്തുന്നത്. കർക്കശമായ പെരുമാറ്റവും ആജ്ഞാശക്തിയും അധികാരത്തോടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുമുള്ള ഭവാനിയെ കീർത്തി മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കഥാപാത്രത്തിന്റെ വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളും അധികാരം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും പ്രകടനത്തിൽ വ്യക്തമാണ്.
രുദ്രയായി രാധിക ആപ്തെ; ഭവാനിക്ക് ശക്തമായ എതിരാളി
പെർണുരുവിന്റെ അധികാര സമവാക്യങ്ങൾ തകിടം മറിക്കുന്ന രുദ്രയുടെ വരവോടെയാണ് കഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നത്. രാധിക ആപ്തെയാണ് രുദ്രയായി എത്തുന്നത്. സൗന്ദര്യവും ബുദ്ധിയും ഒരുപോലെ ആയുധമാക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് രുദ്ര. പ്രതികാരദാഹവും അധികാരത്തോടുള്ള ആഗ്രഹവും അവളെ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാക്കുന്നു.
പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച അധികാരമാണ് ഭവാനിയുടേതെങ്കിൽ, സ്വന്തം കഴിവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ടാണ് താൻ അധികാരം നേടിയെടുക്കുന്നതെന്നാണ് രുദ്രയുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരുവരുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പരമ്പരയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറുന്നു. ഭവാനിയുടെ അധികാരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രുദ്രയുടെ ഓരോ നീക്കവും പെർണുരുവിന്റെ ഭാവിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.
കീർത്തി സുരേഷും രാധിക ആപ്തെയും തമ്മിലുള്ള രംഗങ്ങളാണ് പരമ്പരയുടെ കരുത്ത്. ഇരുവരും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവവും ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരാൾ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ തകർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ തീവ്രത ഇരുവരുടെയും പ്രകടനങ്ങളിൽ കാണാം.
തൻവി ആസ്മിയും പൂജ മോഹൻരാജും ശ്രദ്ധേയർ
മുത്തക്കയായി എത്തുന്ന തൻവി ആസ്മിയും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. പെർണുരുവിന്റെ പഴയ തലമുറയെയും അവിടുത്തെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് മുത്തക്ക. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ വർത്തമാനകാലത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അധികാരവും പാരമ്പര്യവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ പഴയ തലമുറയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതും കഥാപാത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു.
ഡെജു എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൂജ മോഹൻരാജും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. പെർണുരുവിനുവേണ്ടി ജീവൻ നൽകാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ജീവൻ എടുക്കാനും മടിക്കാത്ത പോരാളിയാണ് ഡെജു. രാജകീയ അംഗരക്ഷകയുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും പോരാളിയുടെ കരുത്തും ഒരുപോലെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താരത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും കഥയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിയിൽ പ്രാധാന്യം നേടുന്നു.
മഹേഷ് മഞ്ജരേക്കർ, വിശാഖ് നായർ തുടങ്ങിയവരും കഥയിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യങ്ങളാണ്. ശങ്കർ അണ്ണയായി മഹേഷ് മഞ്ജരേക്കർ എത്തുമ്പോൾ നന്ദയായി വിശാഖ് നായരും ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. പെർണുരുവിലെ സ്ത്രീകളുടെ ലോകത്ത് പുരുഷന്മാർക്കുള്ള പരിമിതമായ സ്ഥാനവും അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും കഥയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
വിവാഹമില്ല, പക്ഷേ പ്രണയത്തിന് വിലക്കില്ല!
'അക്ക' മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ ആശയങ്ങളിലൊന്ന് പെർണുരുവിലെ വിവാഹ സങ്കൽപ്പമാണ്. ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രണയിക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പങ്കാളികളാക്കാം. എന്നാൽ വിവാഹം എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിവാഹവും കുടുംബവുമാണെന്ന പരമ്പരാഗത കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഈ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.
ഭവാനി നന്ദയെ പ്രണയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല. എന്നാൽ നന്ദയിൽ നിന്ന് ഒരു മകൾ ജനിക്കണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം, പെർണുരുവിലെ അധികാരവ്യവസ്ഥയിൽ അനന്തരാവകാശം കൈമാറുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് മകളിലേക്കാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജനനം ഇവിടെ വലിയ ആഘോഷമാണ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടാളി അവളുടെ മകളാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാടും പരമ്പര മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.
ദത്തെടുക്കലിനും ഈ സമൂഹത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്വന്തം മകളെന്നോ ദത്തെടുത്ത മകളെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മാതൃത്വമെന്ന് മുത്തക്കയുടെ കഥാപാത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിവാഹം, മാതൃത്വം, അനന്തരാവകാശം, സ്ത്രീകളുടെ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേക്ഷകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി മുഹൂർത്തങ്ങൾ പരമ്പരയിലുണ്ട്.
സ്ത്രീകൾ ഭരിച്ചാലും അധികാര രാഷ്ട്രീയം മാറുമോ?
'അക്ക'യുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിന്റെ പ്രമേയം തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകൾ മാത്രം അധികാരം കൈയാളുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൗതുകകരമായ ആശയമാണ്. എന്നാൽ ഈ ആശയത്തെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ പരമ്പരയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.
അധികാരത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം, പ്രതികാരം, വഞ്ചന, അക്രമം, സ്വാർത്ഥത എന്നിവയെല്ലാം പെർണുരുവിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ടും ഈ പ്രവണതകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല. പുരുഷന്മാരുടെ അഹങ്കാരം അവരുടെ ബുദ്ധിയേക്കാൾ വലുതാണെന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഒരു സമൂഹം എന്നതിലുപരി, പുരുഷന്മാർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഒരു ലോകമായിട്ടാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെർണുരു അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
സ്ത്രീാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നേതൃത്വം, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, സ്വത്തവകാശം, മാതൃത്വം, സാമൂഹിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയെ ഈ വ്യവസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായി സമീപിക്കുന്നത്? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള മറുപടി നൽകാൻ പരമ്പരയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രമേയം കൂടുതൽ ശക്തമാകുമായിരുന്നു.
കഥയിൽ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. നോൺ-ലീനിയർ ആഖ്യാനരീതിയിൽ മുന്നോട്ടുപോകുന്ന പരമ്പരയിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇത് പെർണുരുവിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും വേണ്ടത്ര ആഴം നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നതും ഒരു പോരായ്മയാണ്.
സാങ്കേതിക മികവും അവതരണവും
കഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദൃശ്യഭംഗി ഒരുക്കുന്നതിൽ വസ്ത്രാലങ്കാരവും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശീതൾ ഇഖ്ബാൽ ശർമ്മയുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരവും ലക്ഷ്മി കേലുസ്കറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും പെർണുരുവിന്റെ ലോകത്തിന് തനതായ രൂപം നൽകുന്നു. പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വീടുകളും ആചാരങ്ങളും ചേർന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും കഥയുടെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ധർമ്മരാജ് ഷെട്ടിയുടെ ആദ്യ രചനയും സംവിധാന സംരംഭവുമാണ് 'അക്ക'. ഇത്രയും വലിയൊരു സാങ്കൽപ്പിക സമൂഹത്തെ അതിന്റെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും രാഷ്ട്രീയവും അധികാര സമവാക്യങ്ങളുമടക്കം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. പ്രമേയത്തിലെ പുതുമയും ലോകനിർമിതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു. എന്നാൽ തിരക്കഥയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തതയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പരമ്പരയ്ക്ക് കൂടുതൽ മികവ് കൈവരിക്കാമായിരുന്നു.
'അക്ക' എന്ന പരമ്പര
സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന ലോകം പുരുഷാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്ന നിർണായക ചോദ്യത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള ഉത്തരം നൽകാനും സീരീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല.
എങ്കിലും, വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമായ സാങ്കേതിക മികവും കൊണ്ട് 'അക്ക' കാണാൻ താൽപ്പര്യമുണർത്തുന്ന പരമ്പരയാണ്. രണ്ടാം സീസണിലേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്ന ആകാംക്ഷാഭരിതമായ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളും അവസാനിക്കുന്നത്.