പഞ്ചാബ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ തിളങ്ങി അഖില; മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി
നാലാമത് പഞ്ചാബ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച സഹ നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിനി അഖില. "എ പ്രെഗ്നൻ്റ് വിൻഡോ "എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഷീബ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിനാണ് അഖില ആദ്യ അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : July 7, 2026 at 1:29 PM IST
വെള്ളിത്തിരയിലെ മിന്നും താരമാകാൻ കൊതിക്കുന്ന ഏതൊരു കലാകാരനും ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. അത്തരമൊരു സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ് യുവനടി അഖില. നാലാമത് പഞ്ചാബ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ എറണാകുളം സ്വദേശിനി. കഠിനാധ്വാനവും കലയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവും കൈമുതലാക്കി സിനിമയിലെത്തിയ താരത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമാണിത്.
ഉണ്ണി കെ.ആർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'എ പ്രെഗ്നൻ്റ് വിൻഡോ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഷീബ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനത്തിനാണ് അഖിലയെ തേടി ആദ്യ പുരസ്കാരമെത്തിയത്. വൈകാരികമായ ഒട്ടേറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള ഈ കഥാപാത്രത്തെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെയാണ് താരം സ്ക്രീനിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പഞ്ചാബ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നേട്ടം മലയാള സിനിമയ്ക്കും അഭിമാനകരമാണ്. പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൻ്റെ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് അഖില ഇപ്പോൾ കടന്നുപോകുന്നത്.
ഷീബ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രം
തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ് ഷീബയെന്ന് അഖില പറയുന്നു. ഈ മികച്ച കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ സംവിധായകൻ ഉണ്ണിയേട്ടനോടും തിരക്കഥാകൃത്ത് രാജേഷേട്ടനോടും പ്രത്യേകം നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നതായി താരം വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർമിക്കുന്നുവെന്നും അഖില കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു നടിയെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായി ഈ കഥാപാത്രം മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും താരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
'നാൻ പെറ്റ മകൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അഖില അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്. തുടർന്ന് പട്ടാഭിരാമൻ, മായാവനം, യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് കേരള എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സംവിധായകനായ വിനയൻ ഒരുക്കിയ 'പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട്', മനോജ് പാലോടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സിഗ്നേച്ചർ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അഖിലയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും തൻ്റെ അഭിനയ മികവ് തെളിയിക്കാൻ താരത്തിന് സാധിച്ചു.
പ്രൊഫഷണൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കൂടിയായ അഖില, തൻ്റെ കരിയറിലെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഫാഷൻ ലോകത്തുനിന്നും സിനിമയിലെത്തിയ താരം വീണ്ടും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. സജിൻ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'തർക്കം', കെ.ജെ. ബോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മോഹിത' തുടങ്ങിയവയാണ് അഖിലയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ. പ്രേക്ഷകർ എന്നും ഓർമിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും, മലയാളത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് തൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമെന്നും അഖില പറഞ്ഞു. പുതിയ പുരസ്കാര നേട്ടം വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ താരത്തിന് ഊർജമേകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
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