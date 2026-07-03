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'ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്, ഭയാനകമായ രാത്രികള്‍'; 'മുത്തശ്ശി'യുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കിട്ട് അഖില ഭാര്‍ഗവന്‍

സിനിമ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ തുറന്നത് സിനിമയുടെ വാതിലുകള്‍, പ്രേമലുവില്‍ മികച്ച അഭിനയം, വെബ്‌സീരിസില്‍ വീണ്ടും തിളങ്ങാനൊരുങ്ങി അഖില ഭാർഗവന്‍

Muthassi Official Trailer Muthassi web series folk horror Akhila Bhargavan
Akhila Bhargavan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 1:49 PM IST

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ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറുകയാണെന്ന് അഖില ഭാർഗവൻ. പ്രേമലു, സൂക്ഷ്‌മദർശിനി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായി മാറിയ അഖില ഇപ്പോൾ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ്. സിനിമ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തുറന്ന് കൊടുത്തത് സിനിമയിലെ വലിയ വാതിലുകൾ.

അഖില ഭാർഗവാൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'മുത്തശ്ശി' എന്ന വെബ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞദിവസം സി ഫൈവിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചു. സിനിമ ജീവിതവഴികളെ കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംവദിക്കാൻ അഖില ഭാർഗൻ ഒരല്‍പ്പം സമയം കണ്ടെത്തി.

അഖില ഭാർഗവൻ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്‌ട് ആയ മുത്തശ്ശിയെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് അഖില സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. നന്ദുലാൽ എംഎസ് സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ഹൊറർ ത്രില്ലർ സബ്‌ജക്‌ടാണ് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കൂടി കഥപറയുന്ന വെബ് സീരീസിൽ അമിത് ചക്കാലക്കൽ ആണ് നായകനായി അഭിനയിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കഥ കേൾക്കുകയും തിരക്കഥ വായിക്കുകയും പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌ത പ്രോജക്‌ട് ആണ് മുത്തശ്ശിയെന്ന് അഖില പറയുകയുണ്ടായി.

Muthassi Official Trailer Muthassi web series folk horror Akhila Bhargavan
Akhila Bhargavan (ETV Bharat)

നായികാ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന്, രണ്ട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. പക്ഷേ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി വേഷമിട്ടതിൽ ആദ്യം റിലീസ് ആകുന്ന പ്രോജക്‌ട് ആണ് മുത്തശ്ശി. ഇത്രയും നാളും സിനിമകളിൽ ഞാൻ ക്യാരക്‌ടർ റോളുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മുൻനിര വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ചുവടുവയ്പ്പിൽ മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. അഖില ഭാർഗവൻ പറഞ്ഞു.

Muthassi Official Trailer Muthassi web series folk horror Akhila Bhargavan
Akhila Bhargavan (ETV Bharat)

മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിൽ ലീല എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രത്തെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാനും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

തൊണ്ണൂറുകളിലെ മുത്തശ്ശി

ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കഥയാണ് മുത്തശ്ശി. 90കളാണ് കഥാപാശ്ചാത്തലം. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞുതരുന്ന ചില കഥകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഫാൻ്റസിയും ആകാംക്ഷയും ഒക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന ചില കഥകൾ. നമ്മളെയൊക്കെ ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും ഒരല്‍പം പേടിപ്പിക്കാനും കൗതുകത്തോടെ ചിന്തിക്കാനുമെല്ലാം അത്തരം കഥകൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അതുപോലൊരു കഥ തന്നെയാണ് മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസും പറയുന്നത്.

Muthassi Official Trailer Muthassi web series folk horror Akhila Bhargavan
Akhila Bhargavan (ETV Bharat)

ഒരാഴ്‌ചത്തെ ഇടവേളയിലാണ് മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ മാറുന്നത്. ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പാണ് സംവിധായകനായ നന്ദുലാൽ മുത്തശ്ശിയുടെ തിരക്കഥ എനിക്ക് അയച്ചുതരുന്നത്. ഒപ്പം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്‌ത കോലം എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്‍റെ ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്‌തു. ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടശേഷം തിരക്കഥ വായിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഷോർട്ട് ഫിലിം കണ്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിലെ സംവിധായകനെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. കോലം എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് സമാനമായ മിത്തോളജിക്കൽ ഹൊറർ ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് മുത്തശ്ശിയും.

കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരാഴ്‌ച കൊണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് തീരുമാനമെടുത്ത് ഒരു പ്രോജക്‌ടിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. എൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലീല എന്ന കഥാപാത്രം എൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഥാസന്ദർഭങ്ങളും ഇമോഷനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്.

വളരെ കുറച്ച് സിനിമകൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഒരുപാട് അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ തേടി വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലീല എന്ന കഥാപാത്രം നമുക്ക് ഒരുപാട് മൈലേജ് തരുമെന്ന് തോന്നി. സങ്കടം, സന്തോഷം, പ്രണയം, മാതൃത്വം അങ്ങനെ ഒരു അഭിനേത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം ലീല എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല കഥാപാത്രം ഇമോഷണലി വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്‌ഡുമാണ്.

മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ്‌സീരിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി വളരെ കുറഞ്ഞ ബഡ്‌ജറ്റും ചിത്രീകരണത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ സമയവും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ മേക്കിങ്ങിൽ ആണെങ്കിലും പ്രകടനത്തിൽ ആണെങ്കിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ കുറവുകൾ ഒരല്‍പ്പം പോലും പ്രതിഫലിക്കാനും പാടില്ല. വളരെയധികം ചാലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു പ്രോസസ് ആണത്. കുറവുകൾ പരിഹരിച്ചത് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു. എത്രയോ രാത്രികളിൽ ഉറങ്ങാതെ ചിത്രീകരണവുമായി സഹകരിച്ചു.

രാവിലെ എട്ടുമണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് അവസാനിക്കുക. ഇതേ രീതി എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ തുടർന്നു. പക്ഷേ ഒപ്പമുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും മറ്റുള്ള അഭിനേതാക്കളും യാതൊരു പരിഭവവും കൂടാതെ മികച്ച ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു. കഷ്‌ടപ്പാടുകൾക്ക് പ്രതിഫലം ഉറപ്പായും ലഭിക്കും. മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിന്‍റെ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാരം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമാണ്.

വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ ദുർഘടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ. അക്ഷരാർഥത്തിൽ മുത്തശ്ശി എന്ന് വെബ് സീരീസിന്‍റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രയോഗം ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. മഴ, ഇടിമിന്നൽ ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഒരു ശത്രുവിനെപ്പോലെ കണ്ടാണ് പെരുമാറിയത് എന്ന് തോന്നുന്നു. പലപ്പോഴും ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴിയിലെല്ലാം മരം വീണ് യാത്രാ ക്ലേശം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

മുത്തശ്ശി ലൊക്കേഷനിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ

എൻ്റെ കരിയാറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഹൊറർ സബ്‌ജക്‌ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ട്രെയിലറിൽ ഒക്കെ കാണുന്ന ആ വീടാണ്. പല മുഖങ്ങൾ ആണ് ആ വീടിന് എന്ന് തോന്നും. ആ വീടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് പോയി നോക്കിയാലും വേറെ വേറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. വല്ലാത്ത വന്യമായ ഒരു സൗന്ദര്യമായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷനായ വീടിനുണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല അടുത്തൊന്നും മറ്റു വീടുകളില്ല. വർഷങ്ങളായി ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീട്. നാട്ടിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നു. അവിടെക്കാണ് ഒരു ഹൊറർ സബ്‌ജക്‌ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്നത്.

കാലം മാറി, മനുഷ്യൻ മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഫാൻ്റസി കഥകൾ കേട്ട് വളർന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ കണം ഇപ്പോഴും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനായ ഇവിടേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് വന്നെത്തിയ ഫീലാണ്. നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ വെബ് സീരീസ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ഒരു ഫാൻ്റസി ഫീൽ ലഭിക്കും. ഇതുപോലൊരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഹൊറർ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും പലരുടെയും ചില രസകരമായ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അനുഭവകഥകൾ ഒക്കെ വിശദീകരിക്കും. രാത്രിയിൽ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഭയം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർഥമില്ല. ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു സുഖമുള്ള ഭയമായിരുന്നു.

അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിങ് വർക്‌സ്

അഹിലാപാർഗവൻ എന്ന അഭിനേത്രിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതും പിന്തുണയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതുമായ വർക്ക് അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിങ് വർക്ക്‌സ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക് ആയിരുന്നു അത്. ഇപ്പോഴും പല പ്രേക്ഷകരും എന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിങ് വർക്ക്‌സ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം വളരെയധികം ഇഷ്‌ടമുള്ളതാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്.

പക്ഷേ ഒരു അഭിനേത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പ്രേരകമായത് പ്രേമലു എന്ന സിനിമ തന്നെയാണ്. കരിയറിൻ്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ട് പ്രോജക്‌ടുകളും എന്നെ ഒരുപോലെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രോജക്‌ടുകളും എനിക്ക് കരിയർ ബ്രേക്ക് നൽകിയതാണ്. ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും.

വെള്ളിത്തിരയിലേക്കുള്ള യാത്ര

സിനിമാ മോഹം ഒട്ടും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. മ്യൂസിക്കലി എന്ന ആപ്പ് സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് വീഡിയോകൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകളിലും സജീവമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിങ് വർക്ക്‌സ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. വാസ്‌തവത്തിൽ വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്‌ത പ്രോജക്‌ട് അല്ല അത്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്‌ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശേഷം ജോലി റിസൈൻ ചെയ്‌തു വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അനുരാഗിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്.

ഒഴിവ് സമയം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന കാഴ്‌ചപ്പാടിലാണ് അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് ആയി മാറുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ വലിയ വിജയം സിനിമകളിൽ അവസരം ലഭിക്കാൻ കാരണമായി. പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു. ഓരോ പ്രോജക്‌ട് കഴിയുംതോറും മറ്റ് പ്രോജക്‌ടുകള്‍ തേടിവരാൻ ആരംഭിച്ചു. ആ യാത്ര തുടരുന്നു. ഒരൊറ്റ സിനിമ കൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതിയ ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏഴോളം ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിവരുന്നുണ്ടെന്നും അഖില ഭാർഗവൻ വിശദീകരിച്ചു.

ഫാമിലി ആയതിന് ശേഷവും സിനിമ

കല്യാണം കഴിഞ്ഞശേഷം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ ചുരുക്കം ചില അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഉറപ്പായും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ പിന്തുണ എനിക്കുണ്ട്. എന്നിലെ അഭിനേത്രിയെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മികച്ച പിന്തുണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായി എനിക്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്.

Muthassi Official Trailer Muthassi web series folk horror Akhila Bhargavan
Akhila Bhargavan with her husband (ETV Bharat)

ഒരുപക്ഷേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ വരുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് തടസവാദങ്ങളും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സാധാരണ അമ്മമാർ പറയുന്നതുപോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ എന്നൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടി.

കല്യാണം കഴിഞ്ഞശേഷം എൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും തീരുമാനങ്ങളെ കുടുംബം ഒരു പോയിൻ്റിൽ പോലും എതിർത്തില്ല. ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് പാർട്‌ണർ ആണ് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമയും ഫാമിലിയും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സിനിമയെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം എന്നെ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ മനസിലാക്കുന്നു.

എൻ്റെ പാർട്‌ണർ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കരിയർ ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ എത്തണമെന്ന് ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കൈയിൽ സിനിമയും മറ്റൊരു കൈയിൽ കുടുംബവും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ഈസിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു.

അമിത് ചക്കാലക്കൽ അടക്കമുള്ള കോ ആക്ടേഴ്‌സ്

എപ്പോഴും കോ ആക്ടേഴ്‌സിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് നമ്മളെ നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം. മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അമിത് ചേട്ടൻ അടക്കമുള്ള ആരെയും എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയവുമില്ല.

മുത്തശ്ശിയിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കെപിഎസി ലീല എന്ന അഭിനേത്രിയെയും എനിക്ക് പരിചയമില്ല. വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള അഭിനേത്രിയാണ്. അവരൊക്കെ എന്നെ സ്വന്തം മകളെ പോലെയാണ് സെറ്റിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്‌തത്.

Muthassi Official Trailer Muthassi web series folk horror Akhila Bhargavan
Akhila Bhargavan (ETV Bharat)

അമിത് ചക്കാലക്കൽ ചേട്ടൻ വളരെയധികം സൗഹാർദ്ദപരമായാണ് പെരുമാറിയത്. ഓരോ സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പരമാവധി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്‌ത് അഭിനയിക്കാൻ അമിത് ചേട്ടൻ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ നന്നാകില്ലേ... അങ്ങനെ ചെയ്‌താലോ... എന്നൊക്കെ നമ്മളോടും ചോദിക്കും. അതിലൂടെ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിയുകയാണ്. മാത്രമല്ല അഭിനയം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജോലിയായി മാറും. ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നയാൾ മസില്‍ പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ വേറൊരു തരത്തിലാകുമെന്നും അഖില ഭാർഗവൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതുവരെ ചെയ്‌ത സിനിമകളും വെബ് സീരീസുകളും കണക്കിലെടുത്താൽ സ്വന്തം ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുനിൽക്കുന്നത് അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിങ് വർക്‌സ് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ നീതു എന്ന കഥാപാത്രമാണെന്ന് അഖില പറയുകയുണ്ടായി. തൻ്റെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളുമായി വളരെയധികം സാമ്യത നീതു എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബം പോലെയാണ് നീതുവിനെ തോന്നാറുള്ളതെന്ന് അഖില പറയുന്നു.

പ്രേമലൂ കരിയറിലെ ഒരു ബാധ്യതയായോ ?

ഒരിക്കലുമില്ല. ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ തേടി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം. ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രേമലൂ എന്ന സിനിമയുടെ വിജയവും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും കരിയറിലെ ഒരു ബാധ്യതയായി മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സ്വയം വിമർശിക്കുക എന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്.

ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം അത് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും. അത് ചെയ്‌തത് ശരിയായില്ലല്ലോ..ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കുറ്റവും കുറവും ഒക്കെ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്‌തു വയ്ക്കും. അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു തെറ്റ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കും.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മുത്തശ്ശി എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയർ ഷോ കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു. അഖിലയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടത് അനുരാഗ് എഞ്ചിനീയറിങ് വർക്‌സിലേതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനിമുതൽ മുത്തശ്ശിയിലെ ലീലയും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ എന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഒരു അഭിനേത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസിലായി.

ആദ്യ സിനിമ..

എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പ്രേമലു ആണ് എൻ്റെ ആദ്യചിത്രം എന്നാണ്. പക്ഷേ പൂവനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നത്. പ്രേമലു എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ്.

സൂക്ഷ്‌മദർശിനി..

പ്രേമലൂ പോലൊരു നാഴികക്കല്ല് കരിയറിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ സൂക്ഷ്‌മദർശിനിയുടെ ഓഡിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പ്രോജക്‌ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓഡിഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്‌ത ശേഷം സൂക്ഷ്‌മദർശിനിയിലെ വേഷം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയതല്ല. കാരണം മികച്ച രീതിയിൽ ഓഡിഷനിൽ എനിക്ക് പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല എൻ്റെ കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങും സിനിമയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറവാണ്.

Muthassi Official Trailer Muthassi web series folk horror Akhila Bhargavan
Akhila Bhargavan (ETV Bharat)

കാരണം ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ലാങ്ങ് മാത്രം പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ ആകില്ല. ഓഡിഷൻ സമയത്ത് പോലും കണ്ണൂർ സ്ലാങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോർമലായി സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് സംവിധായകൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെയാണ് ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ അവസരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. സൂക്ഷ്‌മദർശിനി എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷനടിപ്പിച്ചത് ആ സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പേരും വലിപ്പവും തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് അഖില പറയുകയുണ്ടായി.

ഹാപ്പി അവേഴ്‌സ് പ്രൊഡക്ഷൻ സമീർ താഹിർ എന്ന പേര്.. അത് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു. പ്രേമലുവും ഒരു വലിയ സിനിമ തന്നെയാണ്. ആ സിനിമ വലിയ വിജയം ആകുകയും ചെയ്‌തു. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത ചിത്രം ബേസിൽ ജോസഫ് നായകൻ സമീർ താഹിർ നിർമ്മിക്കുന്നു നസ്രിയ നായിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യും. ടെൻഷനോടൊപ്പം എക്സൈസ്മെൻ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്‌തവം.

സൂക്ഷ്‌മദർശിനിയുടെ സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സാങ്കല്‍പ്പിക ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. കാരണം അവിടെ സെറ്റിൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ വരുന്നു, സമീർ താഹിർ ഉണ്ട്, ഷൈജു ഖാലിദ് ക്യാമറ മാൻ ആയിട്ടുണ്ട്.. ഇവരോടൊക്കെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്വപ്‌നമാണോ സത്യമാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മളൊക്കെ ആരാധനയോടെ കണ്ടിരുന്ന കലാകാരന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനോ പരിചയപ്പെടാനോ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെല്ലാം അപ്രതീക്ഷിത കാര്യങ്ങളാണ്.

അഖില ഭാർഗവൻ നായികയായി അഭിനയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. പ്രേമലു ഫെയിം ശ്യാമോഹൻ (ജെ.കെ) നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന പേരിടാത്ത ചിത്രത്തിലും അഖില തന്നെയാണ് നായിക. നിലവിൽ ഷറഫുദ്ദീൻ നായകനാകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിലും അഖില അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

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