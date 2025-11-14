Bihar Election Results 2025

"മാക്രികൾ വലിയ ശല്യമാണ്, ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കുരു പൊട്ടിക്കാന്‍ കൊടുത്തപ്പോള്‍ ആരോ അടിച്ച് പുറത്താക്കി വിട്ടതിന്‍റെ വിഷമം കാണും"; ശൈത്യയ്‌ക്ക് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കി അഖില്‍ മാരാര്‍

തന്നെ വിമര്‍ശിച്ച ശൈത്യയ്‌ക്ക് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കി അഖില്‍ മാരാര്‍. പേര് പരാമർശിക്കാതെ പരിഹാസ രൂപേണയാണ് ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെ അഖില്‍ മാരാര്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പങ്കുവച്ച് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ വൈറലായി.

Choose ETV Bharat

ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7 താരം ശൈത്യ സന്തോഷിന് മറുപടിയുമായി മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് വിജയി അഖിൽ മാരാർ. അടുത്തിടെ ശൈത്യ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ അഖിൽ മാരാര്‍ക്കെതിരെ പരാമർശങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ശൈത്യയ്‌ക്ക് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍. എന്നാല്‍ ശൈത്യയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ പരിഹാസ രൂപേണയാണ് മാരാര്‍ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാക്രികൾ കാരണം വലിയ ശല്യമാണെന്ന് കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ ഫേസ്‌ബുക്ക് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. "മാക്രികൾ കാരണം വലിയ ശല്യമാണ്... രാത്രിയിൽ സാധകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇവറ്റകളുടെ കൊണ കൊണ കരച്ചിൽ...ആരാധകരെ ശാന്തരാകുവിൻ നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം," ഇപ്രകാരമാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ കുറിച്ചത്.

"ഹലോ നമസ്‌കാരം, കുറച്ച് പേര്‍ ആളു മാറിയിട്ടാണോന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ട കണ്ണും തള്ളിപ്പിടിച്ച് ഒരു പെണ്‍കുട്ടി മാരാരെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അയച്ച് തന്നിട്ട് മറുപടി കൊടുക്ക് മാരാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരായിരം മെസേജുകള്‍ എങ്കിലും അല്ല രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വന്നിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് ആള്‍ മാറിയതാണ്. ഈ ഉണ്ട കണ്ണ് തള്ളിപ്പിടിച്ച് ആ കുട്ടി എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഒന്നുകില്‍ പ്രിയപ്പെട്ട ആര്‍ക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കാന്‍ വയ്യാതെ പേടിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരാളങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളില്‍ നിന്നും ബീര്‍ഗമിച്ച് പുറത്തേയ്‌ക്ക് വരുന്ന ബഹൃസ്‌മരണത്തിന്‍റെ അങ്ങേ തലയ്‌ക്കല്‍ നിന്നും ഉതിരുന്ന ചില മറ്റേതുണ്ടല്ലോ..ആ അത് ഉള്ളില്‍ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ചുറ്റുമുളളതൊന്നും കാണാനും കേള്‍ക്കാനും പറ്റാത്ത ഒന്നും തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു പാവം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്.

എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇങ്ങനെയാണ് അതില്‍ പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്നത് - മാരാര്‍ മാക്രികളെ പേടിപ്പിച്ചാല്‍ മതി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഷഡ്‌കാല ഗോവിന്ദ മാരാര്‍, അദ്ദേഹം സ്വാതി തിരുന്നാളിന്‍റെ സദസ്സിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗീതജ്ഞന്‍ ആയിരുന്നു. തവളരാഗം എന്ന് നമ്മള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായി രാപ്പാടി രാത്രിയില്‍ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ഈ തവളകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ കരഞ്ഞ് ഇതാകെ അലമ്പാക്കും.

അങ്ങനെ ഈ ഷഡ്‌കാല ഗോവിന്ദ മാരാര്‍ രാത്രിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തംബുരു മീട്ടും. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തംബുരു അതിപ്രശസ്‌തമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ത്യാഗരാജ സ്വാമികള്‍ 'എന്തരൂ മഹാനുഭാവുലൂ' എന്നാണ് എഴുതിയത്. ഇദ്ദേഹം രാത്രിയില്‍ ഇങ്ങനെ ആറാട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാക്രികള്‍ കരഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. നാലഞ്ച് കല്ല് പെറുക്കി ഈ വയലില്‍ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ മാക്രികളുടെ തലയ്‌ക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു എറി കൊടുത്തു.

അപ്പോള്‍ ഇത് കണ്ടിട്ടാവാം ഷഡ്‌കാല ഗോവിന്ദ മാരാര്‍ മാക്രികളെ പേടിപ്പിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് ഉണ്ട കണ്ണും തള്ളിയിട്ടിട്ട് പേടിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടക്കണ്ണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്‌ടമാണ് കേട്ടോ. എന്‍റെ പഴയ കാമുകിയുടെ..കണ്ണ് നോക്കി ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാന്‍. ഞാന്‍ അതിനെ ആക്ഷേപിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് ദയവു ചെയ്‌ത് നിങ്ങള്‍ വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോള്‍ ഒന്നുകില്‍ അതാവാം, അല്ലെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ വിരോധം ആകാനാണ് ഒരുപക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യത.

കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി ഓഫീസിന്‍റെ പേര് മാരാര്‍ജി ഭവനം എന്നാണ്. അപ്പോള്‍ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരോടുളള വിരോധം കൊണ്ടാകാനും ഒരു നേരിയ സാധ്യത ഞാന്‍ കാണുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ 90 ശതമാനം വരുന്ന ഇടത്-മതേതര അനുകൂലികളുടെ പിന്തുണ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ മാരാര്‍ മാക്രികളെ പേടിപ്പിച്ചാല്‍ മതി, ഞങ്ങള്‍ കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റുകാരെ ഒന്നും പേടിപ്പിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സുകാരെ ഒന്നും പേടപ്പിക്കേണ്ട എന്ന ഒരു ധ്വനിയും ഒരുപക്ഷേ അതിധീരയായ ഈ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാന്‍ ഇതില്‍ നിന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്‍റെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ രണ്ടായാലും ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോള്‍ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു.

പണ്ട് 2010ല്‍ എനിക്ക് ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പരു വരുന്നത്. പരു വന്നിട്ടത് പഴുത്ത് വലുതാകും, അത് പൊട്ടും. അപ്പോള്‍ അത് പൊട്ടിക്കഴിയുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നമ്മള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു വേദനയുണ്ട്. അപ്പോള്‍ ഈ കുരു പൊട്ടും എന്നൊക്കെ നമ്മള്‍ അതിനെ പറയും. അതിന് കാരണങ്ങള്‍ പലതാണ്. ചിലപ്പോള്‍ കൊളസ്‌ട്രോളാകാം കാരണം. രണ്ടായാലും കുരു ഇങ്ങനെ പഴുത്ത് പൊട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോള്‍ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും.

സത്യമാണിട്ടോ... അവസാനം ഞാന്‍ തന്നെ സര്‍ജിക്കല്‍ ബ്ലെയിഡ് എടുത്ത് കീറി പൊട്ടിച്ച് വിടും. ആദ്യമൊക്കെ ഞാന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പോയി കീറി കളയുമായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് സര്‍ജിക്കല്‍ ബ്ലെയിഡ് എടുത്ത് ഞാന്‍ കീറിക്കളയുമായിരുന്നു. ഈ കുരു പഴുത്ത് പൊട്ടി പോകുമ്പോള്‍ ഒരു ആശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം അതിന് കിട്ടിക്കാണും.

കാര്യം നമ്മുക്ക് അറിയാം, പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പൈസയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കുരു പൊട്ടിക്കാന്‍ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിഷമം വരും. കാരണം, ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കുരു പൊട്ടിക്കാന്‍ കൊടുത്തപ്പോള്‍ ആരോ അടിച്ച് പുറത്താക്കി വിട്ടു. അപ്പോ അതിന്‍റെ ഒക്കെ വിഷമം സ്വാഭാവികമായും വരും.

പക്ഷേ ഈ തവളകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, തവളകള്‍ക്ക് തവളകളേയും തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റില്ല, അപ്പുറത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ആള്‍ക്കാരെയും തിരിച്ചറിയാന്‍ പറ്റില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഓപ്പോസിറ്റ് ലോറി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് റോഡിലിങ്ങനെ തവള, എന്നാ നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കെടാന്നും പറഞ്ഞ് വയറൊക്കെ പെരുപ്പിച്ച് റോഡിലൊരു നില്‍പ്പ് നില്‍ക്കും. എന്നിട്ട് ലോറിയെ നോക്കി പറയും, എങ്കില്‍ നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കെന്ന്.

ഇതുപോലെ ഞാന്‍ എന്‍റെ സിനിമയില്‍ രസകരമായൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാക്രികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോള്‍ മാക്രികളുടെ കഥ പറയണമല്ലോ. ഒരു കുളത്തില്‍ കുറേ അഹങ്കാരികളായ തവളകള്‍.. അവറ്റകള്‍ ആ കുളത്തില്‍ നിന്നും വെള്ളം എടുക്കാന്‍ ഒരു മനുഷ്യനെയും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഈ തവളകളുടെ അഹങ്കാരം കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ആ പരിസരത്തോട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും വരാറില്ല. ഒരു ജീവിളും വരാറില്ല, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചോദിച്ചാല്‍ ഇവന്‍മാര്‍ ചീത്തയും വിളിക്കും, തെറിയും വിളിക്കും. പച്ചയ്‌ക്ക് ആക്ഷേപമാണ്.

അങ്ങനെ ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞ ഒരു ആന, ഈ വഴി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടന്‍മാരെ എനിക്കിച്ചിരി വെള്ളം തരണം. തവളയ്‌ക്കെങ്ങാനും ആനയെ വല്ല നോട്ടമുണ്ടോ..ആനയാര് തവളയുടെ മുന്നില്‍ എന്നുള്ള രീതിയില്‍ ആണല്ലോ ഇവരുടെ ഭാവം. അങ്ങനെ തവളകളെല്ലാം കൂടി ആനയെ പരത്തെറി. ഈ ആനയ്‌ക്ക് അവസാനം ഭ്രാന്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ കുളത്തിലേക്ക് ചാടി. കുളത്തിലേക്ക് ചാടിയപ്പോള്‍ തവളകളെല്ലാം കൂടി തെറിച്ച് തെക്ക് വടക്ക് പോയി. ഇതില്‍ ഏതോ ഒരുത്തന്‍, കൂട്ടത്തിലെ നേതാവായിരുന്നു. ഇവന്‍ തെറിച്ചിട്ട് ആനയുടെ തലയില്‍ വന്നിരിപ്പുണ്ട്.

ആനയുടെ മസ്‌തകത്തില്‍ (തല) ഇരുന്ന തവളയെ നോക്കിയിട്ട് താഴെ കിടന്ന തവളയുടെ കൂട്ടുക്കാരന്‍ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ചവിട്ടി താക്കെടാ ഇവനെ പാതാളത്തിലേക്ക്. അപ്പോള്‍ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു മനോഭാവം. അപ്പോ ആരെയാണ് ചിവിട്ടി താക്കാന്‍ നോക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവും ഇല്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ലോറിയാണെന്നും ബോധമില്ല, ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പെരിപ്പിക്കും.

സഞ്ജയന്‍റെ പുസ്‌തകത്തില്‍ ഒരു വാക്കുണ്ട്. കൂപമണ്ഡൂകം എന്നൊരു വാക്ക്. പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവള എന്ന് പറയും. നമ്മള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ ഓന്ത് എന്ന് പറയാത്തത്. അല്ലെങ്കില്‍ പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ കരടി എന്ന് പറയാത്തത്. ക്ഷമിക്കണം, പൊട്ടക്കിണറ്റില്‍ കരടി ഉണ്ടാകില്ല, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാത്. അപ്പോള്‍ പൊട്ടക്കിണറ്റില്‍ മുതല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ജലജീവിയെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. തവള എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത.

അതായത് ഈ തവളകള്‍ കിണറിന്‍റെ ഒരു സൈഡില്‍ നിന്നിട്ട് അപ്പുറത്തേയ്‌ക്ക് ചാടും. എന്തിനാ ചാടുന്നേന്ന് അറിയുവോ. ആരോ ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു, തവളേ നീ കടലു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഇവര്‍ കടല്‍ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോള്‍ ഇവരുടെ ഒരു ധാരണ, ഈ കിണറിന്‍റെ ഉള്ളിന്‍റെ ഒരു സൈഡില്‍ നിന്നും അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, ഇത്രയും ഉണ്ടോടാ നിന്‍റെ കടല്..ഹും ഉണ്ടോ..കാരണം ഇവന് ഈ കിണറ്റിന്‍റെ പുറത്തേയ്‌ക്കുള്ള ലോകം അറിയത്തില്ല. കടല്‍ എത്ര വലുതാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇല്ല.

അപ്പോള്‍ അപ്പുറത്തുള്ള ആള്‍ക്കാരെ കുറിച്ചും കാണാത്തതിനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ്. ഹാ..അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില്‍ അവര്‍ വിജയിക്കട്ടെ, വിജയിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരഞ്ഞ് ജീവിതം എന്നെങ്കിലും വിജയിക്കുന്നത് വരെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ജീവിക്കാനുള്ള പ്രചോദനങ്ങളായി മാറട്ടെ. അപ്പോള്‍ എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി പറഞ്ഞ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ച് തരരുതെ. അഖില്‍ മാത്രമല്ല, മാരാരായിട്ടുള്ളത്" അഖില്‍ പറഞ്ഞു.

