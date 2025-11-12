ETV Bharat / entertainment

"തലച്ചോർ നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ, പിആര്‍ അല്ല ആ വിഡ്ഢികളാണ് അനുവിന് ഒരു കോടിയില്‍ അധികമുള്ള നേട്ടം സമ്മാനിച്ചതിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശികൾ"; ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ച് അഖില്‍ മാരാര്‍

പിആറിന്‍റെ സഹായത്തോടെയാണ് അനുമോള്‍ വിജയിച്ചതെന്ന പ്രചാരണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് വിജയി അഖില്‍ മരാര്‍. പിആര്‍ വിചാരിച്ചാൽ ബിഗ്‌ ബോസിൽ ആരെയും വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അഖില്‍ മാരാര്‍ പറഞ്ഞു.

AKHIL MARAR AKHIL MARAR FACEBOOK POST അഖില്‍ മാരാര്‍ അനുമോള്‍
Akhil Marar and Anumol (Video screenshot)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ 7ല്‍ അനുമോള്‍ ടൈറ്റില്‍ വിന്നറായത് പിആറിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ആണെന്ന പ്രചാരണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് മുന്‍ ബിഗ് ബോസ് വിജയി അഖില്‍ മരാര്‍. 2014 മുതല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ബിഗ് ബോസ് വിജയം അംഗീകരിക്കാത്തത്തിൽ അത്‌ഭുതം ഇല്ലെന്നും അഖില്‍ മാരാര്‍.

പിആര്‍ വിചാരിച്ചാൽ ബിഗ്‌ ബോസിൽ ഒരാളെയും വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫേസ്‌ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം. ബിഗ് ബോസ് അഞ്ചാം ആഴ്‌ച്ചയിലെ വോട്ടുനില പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു അഖില്‍ മാരാര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. അനുമോളെ ഇഷ്‌ടമല്ലാത്തവര്‍ ഹൗസിനുള്ളിലും പുറത്തും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ചെയ്‌തികളാണ് തുടക്കത്തിൽ അനുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ തന്നെ പോലെ പലർക്കും അവസാനം അനുവിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അഖില്‍ മാരാര്‍ ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"തലച്ചോർ നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ്... തോൽവി എന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കാൻ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 2014 മുതൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം പോലും അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കാത്ത ജനങ്ങൾ ഉള്ള ഇന്ത്യയിൽ ബിഗ് ബോസ് വിജയം അംഗീകരിക്കാത്തത്തിൽ എനിക്ക് അത്‌ഭുതം ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ യാഥാർഥ്യം പരിശോധിക്കപെടണമല്ലോ.

പിആര്‍ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിന്നൊരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ബിഗ്‌ ബോസിൽ ഒരാളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എന്നാണ് ഉത്തരം. എന്നാൽ പിആര്‍ വിചാരിച്ചാൽ ഒരാളെ ഒരു വീക്കിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായും കഴിയും.

ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്‌ച്ചയില്‍ വോട്ടുനില നോക്കുക. ഇതിൽ ശൈത്യ, അപ്പാനി, ഒനീൽ എന്നിവർക്ക് യഥാക്രമം 1.2%, 1.5%, 1.6% എന്നിങ്ങനെ ആണ് വോട്ട്.. ഇതിൽ അപ്പാനിയേക്കാൾ 1% വോട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഒനീൽ ആ ആഴ്‌ച്ചയില്‍ രക്ഷപെട്ടത്. ആ വീക്കിൽ ആകെ ലഭിച്ചത് 20 ലക്ഷം വോട്ടാണെങ്കിൽ ശൈത്യയ്‌ക്ക് കിട്ടിയത് 24,000, അപ്പനിക്ക് 30,000, ഓനീലിന് 32000... അതായത് ആറ് ദിവസത്തെ വോട്ടാണ് ഇത്.

അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 4,000 വോട്ട് ശൈത്യയ്‌ക്ക്.. 5,000 വോട്ട് അപ്പാനിക്ക്.. 5,333 വോട്ട് ഓനീലിന്..ഇതിൽ വെറും 400 വോട്ടുകൾ അപ്പാനിക്ക് ഒരു ദിവസം അധികം കിട്ടിയാൽ ഒനീലിനെ പുറത്താക്കി അപ്പാനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം...എന്നാൽ ഈ ആഴ്‌ച്ചയില്‍ ഒന്നാമത് ഉള്ളത് 19.9% വോട്ടുകൾ ഉള്ള അനുവാണ്.. അതായത് 3.98 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ.

ഇനി ഫൈനൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം നോക്കാം. 57.3% വോട്ട് അനുമോൾക്ക്, 42.5% വോട്ട് അനീഷിന്. ഇരുവർക്കും കൂടി ലഭിച്ചത് 10 ലക്ഷം വോട്ടാണെങ്കിൽ അനുമോളുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ. ഭൂരിപക്ഷം മാറ്റി വെച്ചാൽ ആകെ കിട്ടിയത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം വോട്ട്. ഈ വോട്ടുകൾ നൽകാൻ പോയിട്ട് അന്‍പതിനായിരം വോട്ടുകൾ നൽകാൻ പോലും ഒരു പിആറിനും കഴിയില്ല.

ഇനി അനുമോളെ മാറ്റി വെയ്ക്കാം.. സ്വയം ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്‌തിട്ടാണ് രേണു സുധിക്ക് ജനം വോട്ട് നൽകിയത്.. അതോ രേണു പിആര്‍ കൊടുത്ത് വോട്ട് നേടിയതാണോ..? എന്ത് ചെയ്‌തിട്ടാണ് സാബുമാൻ 91 ദിവസം അവിടെ നിന്നത്, പിആര്‍ ആണോ സാബുമാന് വോട്ട് കൊടുത്തത്.

അനുമോളെ ഇഷ്‌ടമല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഹൗസിനുള്ളിലും പുറത്തും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ചെയ്‌തികൾ ആണ് തുടക്കത്തിൽ അനുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ എന്നെ പോലെ പലർക്കും അവസാനം അനുവിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നത്. നിലവിൽ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ 7ൽ ലക്ഷ്‌മി ഒഴികെ ഒരാളും അനുവിന്‍റെ വിജയത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, അവരും അവരെ ഇഷ്ട്ടപെടുന്നവരും അഴിച്ച് വിടുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ അനുവിനെതിരെ മാത്രമല്ല എനിക്കെതിരെയും നിരവധിയാണ്.

സുരേഷ് ഗോപി ജയിക്കും എന്ന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞത് ബിജെപി ജയിപ്പിക്കും എന്നായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കും എന്നാണ്.. കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഈ വിഡ്ഢികൾ ആണ് അനുവിന് ഒരു കോടിയിൽ അധികം വരുന്ന നേട്ടം സമ്മാനിച്ചതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ...

കമന്‍റ് ബോക്‌സിൽ തെറി വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ 50 ശമ്പളവും 42 ലക്ഷം സമ്മാനവും കാറും വാങ്ങി അനു സുഖമായി ജീവിക്കും.. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അനുവിനെ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവർ അല്ല, വിജയ ശില്‍പികള്‍ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആണെന്ന് മാത്രം" -അഖില്‍ മാരാര്‍ കുറിച്ചു.

