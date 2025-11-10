"അനുമോള് ജയിക്കാന് അഘോരാത്രം പണിയെടുത്ത ആ രണ്ട് കൂട്ടര്ക്കും നന്ദി" ; ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവില് അഖില് മാരാര്
ബിഗ് ബോസ് സീസണ് 7 ന്റെ വിജയിയായ അനുമോള്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള് അറിയിച്ച് മുന് ബിഗ് ബോസ് വിജയി അഖില് മാരാര്. അനുമോളുടെ വിജയത്തില് പരമാവധി പിന്തുണയും വോട്ടും നേടിക്കൊടുത്തവര്ക്ക് നന്ദിയെന്നും അഖില്
Published : November 10, 2025 at 5:34 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം 7 വിജയിയായ അനുമോള്ക്ക് ആശംസകള് അറിയിച്ച് മുന് ബിഗ് ബോസ് വിജയി അഖില് മാരാര്. അനുമോള് വിജയിച്ചതില് തൊപ്പിക്കും റീ എന്ട്രിയായി എത്തിയ ചില മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞാണ് അഖില് മാരാര് എത്തിയത്. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയായിരുന്നു അഖില് മാരാരുടെ പ്രതികരണം.
"ബിഗ് ബോസ് സീസണ് 7 ന്റെ വിജയിയായി മാറിയ അനുമോള്ക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള് അറിയിക്കുകയാണ്. അനുമോള് ജയിക്കാന് വേണ്ടി അഘോരാത്രം പണിയെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട തൊപ്പിക്കും റീ എന്ട്രിയിലൂടെ എത്തി അനുമോള്ക്ക് വേണ്ട സഹായവും പരമാവധി പിന്തുണയും നല്കി പരമാവധി വോട്ടും നേടിക്കൊടുത്ത മുന് മത്സരാര്ത്ഥികളില് ചിലര്ക്കും ഒരായിരം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്.
കാരണം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേര്ന്ന് എന്നെ അനുമോളുടെ ഭാഗമാക്കി പിആര് ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും എന്റെ കൂടി ആവശ്യവും അഭിമാനവുമായി മാറി അനുമോളുടെ വിജയം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ച തൊപ്പിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മുന് മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്കും ഒരായിരം നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി നിറയെ വെല്ലുവിളികള് ഞാന് കേള്ക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി നീയൊരു ഷോര്ട്ട് ഫിലിം പോലും എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചതായിരുന്നു. അവര്ക്ക് മുന്നില് ഒരു സിനിമ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് കാണിച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നീട് റോബിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പരാമര്ശമം നടത്തിയപ്പോള് എന്നെ ബിഗ് ബോസിന്റെ ഏഴയലത്ത് കയറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളി.
ആദ്യ ആഴ്ച്ചയില് തന്നെ പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മുന്നിലൂടെ പോയി ആ സീസണിലെ കപ്പുമായി ഇറങ്ങി. ഒരുകാരണവശാലും കപ്പടിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ജുനൈസിനോട് ഞാന് തന്നെ കപ്പടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഞാന് കേള്ക്കേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തൊപ്പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമാണ്. അത് ഇന് ഡയറക്ട് ആയിട്ട് അഖില് മാരാരാണോ അതോ ഞാന് വോട്ട് ചോദിച്ച ആളാണോ വിജയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിച്ച തൊപ്പിക്ക് മുന്നില് സനേഹപൂര്വ്വം ഈ വിജയം ഞാന് സമര്പ്പിക്കുകയാണ്.
യഥാര്ത്ഥ വിജയം ജനങ്ങളുടേതാണ്. യഥാര്ത്ഥ വിജയം ഈ ഷോയുടേതാണ്. ജനാധിപത്യപരമായി വോട്ട് ലഭിച്ച് വിജയിച്ച അനുമോള്ക്കും മികച്ച രീതിയില് മുന്നോട്ട് വന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ അനീഷിനും ഷാനവാസിനും നെവിനും അക്ബറിനും എന്റെ ആശംസകള്. ഒരിക്കല് കൂടി തൊപ്പിക്കും പഴയ മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു" -അഖില് മാരാര് പറഞ്ഞു.
