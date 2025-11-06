"ശരിക്കും കട്ടപ്പ എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത്...കയ്യില് കിട്ടിയാല് അവളെ അടിക്കണം, സത്യത്തില് ആ വിഡ്ഢികളാണ് അനുവിന്റെ യഥാര്ത്ഥ പിആറുകള്; ബിഗ് ബോസിലെ പമ്പര വിഡ്ഢികളെ കുറിച്ച് അഖില് മാരാര്
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയോടടുക്കുമ്പോള് ഹൗസിനുള്ളില് ചര്ച്ചകളും അതിരുകടക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ബിഗ് ബോസിലെ റീ എന്ട്രിയെ കുറിച്ചും അനുമോളുടെ പിആറുകളെ കുറിച്ചും അഖില് മാരാര് പറയുന്നു.
November 6, 2025
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7 ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. ഫിനാലയ്ക്കിനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമാണുള്ളത്. ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയോടടുക്കുമ്പോള് ഹൗസിനുള്ളില് ചര്ച്ചകളും അതിരുകടക്കുകയാണ്. അവസാന ആഴ്ച്ചയില് എവിക്ടായ മത്സാരാര്ത്ഥികള് തിരികെ എത്തിയതോടെയാണ് ഹൗസിനുള്ളില് തീയും പുകയും ഉണ്ടായത്.
തിരിച്ച് വന്നവര് കൂട്ടമായി ചേര്ന്ന് അനുമോളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ ആദില, നൂറ വരെ അനുമോളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അനുമോളുടെ പിആര് ആണ് ഹൗസിനുള്ളിലെത്തിയ റീഎന്ട്രികളുടെ ചര്ച്ചാവിഷയം. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തില് ശക്തമായ ഭാഷയില് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന് ബിഗ് ബോസ് വിജയി അഖില് മാരാര്.
ബിഗ് ബോസിലെ റീ എന്ട്രിയെ കുറിച്ചും അനുമോളുടെ പിആറുകളെ കുറിച്ചും അഖില് പറയുന്നുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെയാണ് അഖില് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തില് ഇത്രയും വിഡ്ഢികളായ റീ എന്ട്രി മത്സരാര്ത്ഥികള് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അഖില് മാരാര് പറയുന്നത്.
"ബിഗ് ബോസ് അതിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശത്തോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങള് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കണമല്ലോ. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായി ചര്ച്ചാവിഷയം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലെ പുതിയ ആളുകളാണ്, റീ എന്ട്രികളാണ്. റീ എന്ട്രികളും അനുമോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമാണ്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അനുമോള് ബിഗ് ബോസിലെ വലിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററായി മാറുകയാണ്.
അത് അനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആയാലും അനുവിനെ വെച്ച് മറ്റൊരാള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആയാലും അത് അവസാന നിമിഷം എത്തുമ്പോള് ബിഗ് ബോസിലെ ചര്ച്ചാവിഷയം അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അനുവാണ്. അത് അനുവിന്റെ മിടുക്ക് എന്നൊന്നും ഞാന് പറയില്ല, അനുവാണ് അവസാന നിമിഷങ്ങളില് ചര്ച്ചയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനകത്ത് എല്ലാവരും അനുവിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്, ആക്ഷേപങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത് പിആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും പമ്പര വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള മത്സരാര്ത്ഥികള് ബിഗ് ബോസില് നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എവിക്ടായി പോയ ഓരോരുത്തര്ക്കും പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവര് ഹൗസില് എന്താണ് കാണിച്ചതെന്നും ജനങ്ങള് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും, ജനങ്ങള് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തതെന്നും ലേശം മനസ്സിലാക്കാന് ബോധമില്ലാത്ത ഇത്രയും വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള മത്സരാര്ത്ഥികളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിഗ് ബോസിന്റെ ചരിത്രത്തില് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല.
ഇവരില് പലര്ക്കും അനുവിനോട് വിരോധമുണ്ട്. അനുവിനോടുള്ള വിരോധം തീര്ക്കാനായി, ശൈത്യ ആയാലും, ബിന്സി ആയാലും മറ്റാരായാലും എല്ലാവരും അകത്ത് കയറിയിട്ട് കൂട്ടമായി ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നു, നീ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിന്നതെന്ന്. ആവര്ത്തിച്ച് ബിന്സി പറയുന്നു, ശൈത്യ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ ഒറ്റ സംസാരം മതി.
ഇന്നലെ എനിക്ക് വന്ന മെസേജില് ഒന്ന്, 'ബിന്സിയെ കയ്യില് കിട്ടിയാല് അടിക്കണം', 'ഇത് കണ്ടപ്പോള് ബിന്സിയെ എനിക്ക് അടിക്കാന് തോന്നി', 'ശൈത്യ എന്തൊരു വൃത്തിക്കെട്ട സ്ത്രീയാണ്, കട്ടപ്പ എന്നല്ല ഇവരെ വിളിക്കേണ്ടത്, കട്ടപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കട്ടപ്പയ്ക്ക് പോലും അപമാനം ആകും' -എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ട്, അതായത് തങ്ങള്ക്ക് പുറത്തുണ്ടായ പേരുദോഷം മാറാനായി അകത്തുകയറി ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പേരുദോഷത്തേക്കാള് വലിയ ദോഷവും ആക്ഷേപവും സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച പമ്പര വിഡ്ഢികള്.
അനുവിനെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും പോയിരുന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫിനാലെ വീക്കില് ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രധാന്യം അനുവിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ കപ്പിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത അനുവിന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ വിഡ്ഢികളാണ് അനുവിന്റെ യഥാര്ത്ഥ പിആറുകള്. അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. പുറത്ത് ബിനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പിആറും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങള് യാഥാര്ത്ഥ്യ ബോധ്യത്തോടെ ചിന്തിച്ചാല് അതിന്റെ ഗുണം ബിനുവിനെ കിട്ടത്തുള്ളു. അനുമോളെക്കാളഉം ബിനുവിനായിരിക്കും കിട്ടാന് പോകുക.
കാരണം ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് പിആര് ചെയ്താല് ബിഗ് ബോസില് പോകണം എന്നൊരു ഇംപാക്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അടുത്ത വര്ഷം ബിഗ് ബോസില് പോകുന്ന മത്സരാര്ത്ഥികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്ത പിആര് കൊടുക്കാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല, പിആര് കൊടുത്താലും ഇത്ര ലക്ഷത്തിന് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ. ഇവിടെ 50,000, ഒരു ലക്ഷം, ഒന്നര ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് പിആര് ചെയ്ത് കയറി പോയേക്കുന്ന ആളുകള് അടുത്ത തവണ ആകുമ്പോഴേക്കും വലിയ വലിയ പൈസകള് കൊടുത്ത് കയറണമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു.
സീരിയസ്ലി ഞാന് പറയാം. ഇതില് പോകുന്ന മത്സരാര്ത്ഥികളുടെ ശമ്പളമൊന്നും നിങ്ങള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയുളള ശമ്പളമൊന്നുമില്ല. വലിയ പ്രൊഫൈല് വാല്യു ഇല്ലാതെ, വലിയ ഇന്കം സോഴ്സുകളില്ലാത്ത സാധാരണ ഒരു മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്ക് ബിഗ് ബോസില് ഒരു ആഴ്ച്ചയില് കിട്ടുന്നത് 6000 രൂപയാണ്. ഏകദേശം 7000 രൂപ. സമാനമായ തുക ഒക്കെയായിരുന്നു ബിഗ് ബോസില് നാദിറയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നത്. നാദിറ ഒക്കെ ട്രാന്സ് കാറ്റഗറിയില് അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരുന്നു. നാദിറ തന്നെ ഒരു അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞിരുന്നു, എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, ശമ്പളം വളരെ കുറവായിരുന്നു...ഇത് നാദിറ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാന് പറഞ്ഞത്.
അതുപോലെ എന്റെ ശമ്പളം ആയാലും വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശമ്പളം വെച്ച് കണക്കുക്കൂട്ടുമ്പോള് പിആറിന് ഈ പൈസയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കാന് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ വിഡഢിത്തരം മാത്രമാണ്. ഈ സീസണിലെ ചില മത്സരാര്ത്ഥികള് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ സമീപിച്ചപ്പോള് ഞാന് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിഡ്ഢിത്തരം ചെയ്യരുതെന്ന്. കാരണം നിങ്ങള് അകത്ത് കയറിയിട്ട് നിങ്ങള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുകള് പ്രേക്ഷകര് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അവിടത്തെ നിലനില്പ്പിന് കാരണം.
ശൈത്യ അനുമോളെ ഇത്രയും ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് പിആര് ചെയ്ത അതേ ആള് തന്നെയാണ് നിനക്കും പിആര് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ എങ്കില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാള് തന്നെ പിആര് ചെയ്തിട്ട് ശൈത്യ എവിക്ടായി പോയിട്ട് അനുമോള്ക്ക് അവിടെ സര്വൈവ് ചെയ്യാന് പറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ബിഗ് ബോസിലെ റീ എന്ട്രിയും ഇത്രയേറെ വെറുക്കപ്പെട്ട കണ്ടസ്റ്റുകളെ ബിഗ് ബോസ് ചരിത്രത്തില് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ സംവാദമാണ് പറയുന്നത്. ഹൗസിനുള്ളിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകര്ക്കാന് വന്നുകയറിയ ക്രിമികീടങ്ങളെ പോലെ ഈ വന്നുകയറിയ -എല്ലാവരെയും അല്ല, ഭൂരിഭാഗം പേരെയും കാണുന്നത്. നിങ്ങള് ഇന്നലെകളില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടന്റും നിങ്ങള് ചെന്നു കയറിയപ്പോള് മുതല് ചെയ്തു കൂട്ടിയ കണ്ടന്റുകളുമാണ് നിങ്ങളെ സമൂഹം എതിര്ക്കാന് കാരണം.
അപ്പാനി ശരത്തും ബിന്സിയും തമ്മിലുള്ള വിഷയം ആവര്ത്തിച്ചിരുന്ന് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയാണ്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒരാഴ്ച്ച പോലും ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത വിഷയം ഈ വിഡ്ഢികള് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഈ വിഷയം കുത്തിപ്പൊക്കി, ചുരണ്ടി ഇളക്കി വീണ്ടും പഴിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ എഞ്ചോയി ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്രയും ബോധമില്ലാത്ത കഴുതകളായിട്ടുള്ള ഈ മന്ദബുദ്ധികള് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് ഈ വിഷയം ആവര്ത്തിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നില് വീണ്ടും ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരില് അടി നടത്തുകയാണ്.
അപ്പോള് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോള് എന്താ സംഭവിക്കുക..ഇതേ കുറിച്ച് ജനങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യും..അന്ന് അനുമോള് ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കാന് വരും. ബിന്സി ചെയ്തതിനെ എതിര്ക്കാന് വരും. കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന അപ്പാനിയുടെ ജീവിതത്തില് കയറി വരും. കുറഞ്ഞപക്ഷം അപ്പാനിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചര്ച്ച ചെയ്യരുതെന്ന്.
എവിക്ടായി പോയ ശേഷം മറ്റ് മത്സരാര്ത്ഥകളോട് തോന്നിയ ഒരുതരം അസൂയയയും കുശുംബും അതുപോലെ സ്വയം എന്തോ സംഭവം ആണെന്ന് കരുതി അകത്തേയ്ക്ക് കയറി വന്നിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ മലമറിക്കുകയാണ്. യഥാര്ത്ഥത്തില് റീ എന്ട്രി എന്നാല് ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഹൗസിനുള്ളില്ർ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാന് ബിഗ് ബോസ് തരുന്ന ഒരു അവസരമായി നിങ്ങള് അതിനെ കാണണം.
