മോഹന്ലാലും കുടുംബവും ഒത്തുചേര്ന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ സെറ്റ്; 'തുടക്കം' സിനിമയുടെ തിരക്കഥാ വിശേഷങ്ങളുമായി അഖിൽ കൃഷ്ണ
'തുടക്കം' സിനിമയുടെ സഹസംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളുമായ അഖിൽ കൃഷ്ണ സിനിമാവഴികളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 6:13 PM IST
അക്കി വിനായക്
ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'തുടക്കം' എന്ന ചലച്ചിത്രം അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കം കൂടിയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിലെ സഹസംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളുമായ അഖിൽ കൃഷ്ണയുടെ സിനിമാവഴികളും. ടെക്നോപാർക്കിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ജോലിയില്നിന്ന് സിനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ അഖിൽ കൃഷ്ണ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു.
തുടക്കം: കരിയറിലെയും ജീവിതത്തിലെയും പുതിയ അധ്യായം
സിനിമയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെയും തുടക്കം ആണിത്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ആണ് സ്വദേശം. ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. എൻജിനീയറിങ് പ്രൊഫഷനെങ്കിൽ മനസ്സിൽ സിനിമ ഒരു പാഷനായി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. മനസ്സിലെ സിനിമ സ്വപ്നം എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയം കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത ഒരു നേട്ടമാണ് സംഭവിച്ചത്. ചലച്ചിത്രം ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി. ഒപ്പം സംവിധായകനും ചിത്രത്തിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി.
എഴുത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയ ചെറുപ്പകാല സ്വപ്നങ്ങൾ
എഴുതിയ കഥകളുടെ നിരൂപകർ സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു. നല്ലതിനെ നല്ലതെന്നും മോശം കഥകളെ മോശമെന്നും അവർ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി. പക്ഷേ ഇനി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം എന്ന ഒരു ധൈര്യം സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടി പിന്തുണ ലഭിച്ച ചില കഥകൾ സിനിമയാക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ വഴിത്തിരിവ്
അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലോക് ഡൗൺ സമയത്ത് പുതിയ കഥകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫിൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കാണാനിട വരുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഒരു കഥ അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൽ ചെയ്തു. അധികം വൈകാതെ തന്നെ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു മറുപടി മെയിലും ലഭിച്ചു.
അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കാണാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ലഭിച്ച ഓഫർ മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ കഥ സിനിമയാക്കാനായി സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആ കഥയ്ക്ക് സിനിമാറ്റിക്കായ ഒരു ആവരണം നൽകി, പുതിയൊരു രൂപവും ഭാവവും നൽകി എഴുതാൻ ഒപ്പം കൂടാനായിരുന്നു സംവിധായകൻ ക്ഷണിച്ചത്. ആ കഥയാണ് ഇന്ന് 'തുടക്കം' എന്ന പേരിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായി മാറുന്നത്, എൻ്റെ സിനിമാസ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്നത്
തിരക്കഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും സഹസംവിധായകൻ്റെ കുപ്പായവും
വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഒന്നര രണ്ട് കഥകൾ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായാണ് അറിവ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ലിനീഷ് നെല്ലിക്കലിൻ്റെ കഥയായിരുന്നു.
കഥയുടെ രണ്ടാം പകുതി പൂർണമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ശേഷം പൂർണമായി സിനിമയ്ക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ തിരക്കഥ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് സംവിധായകൻ തന്നെയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ തിരക്കഥയ്ക്കൊപ്പം സഹസംവിധായകനായും പ്രവൃത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ്.
സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത കഥയും തിരക്കഥയിലെ മാറ്റങ്ങളും
ഒരു സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത കഥാപാശ്ചാത്തലമാണ് ഈ സിനിമയെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതവും അവൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും, അവസാനം അത് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം. പ്രാഥമികമായ നരേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഥയെ ഉൾക്കൊണ്ടതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്.
സ്ത്രീ പ്രേക്ഷകരെയും കുടുംബപ്രേക്ഷകരെയും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം സിനിമ ഒരുക്കാൻ എന്ന് സംവിധായകൻ ആദ്യം തന്നെ നിർദേശം നൽകി. ഇത്തരം പോയിൻ്റുകൾ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് തിരക്കഥാ രചന ആരംഭിച്ചത്.
സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കുറ്റാന്വേഷണ ഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വേർഷൻ എന്നിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അതുതന്നെ ഒരു മുഴുവൻ സിനിമയെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച്, കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഥയുടെ വേറൊരു രൂപം ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡയലോഗില്ലാത്ത വില്ലനും വെല്ലുവിളികളും
സിനിമയിൽ വളരെയധികം ശക്തനായ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാകണം എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന വിഷയമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ശക്തനായ ഒരു നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ ആഴം സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവുക.
തിരക്കഥയുടെ ആദ്യ വേർഷനിൽ വില്ലന് കുറച്ചധികം ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നോട് ജൂഡ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്, വില്ലന് ഡയലോഗുകൾ വേണ്ട എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. വില്ലനെ ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സീനുകൾ എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആശിഷ് ജോ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശംസ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡൻ്റിറ്റി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു.
"ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്ത വില്ലനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ചാലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. വില്ലൻ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും വലിയൊരു ഹാർഡ്വർക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തിനായി ഞങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ഇട്ടു, അതിൻ്റെ ഗുണഫലം തിയേറ്ററിൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു."
ലാൽ സാറിൻ്റെ കാമിയോയും മോഹൻലാൽ സ്പർശവും
പൂർണമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാമിയോ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിച്ചേർത്ത ഒരു കഥാപാത്രമല്ല അത്. അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രം തിരക്കഥയിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ലാൽ സാറിനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു.
ലാൽസാർ അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ സീനായി അതിനെ ഒതുക്കി കളയാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരാൾ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഉറപ്പായും അഡീഷണൽ രംഗങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയോടും വിസ്മയ മോഹൻലാലിനോടും കഥ പറയാൻ പോകുന്ന ദൗത്യം ഒക്കെ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്നത്.
വിസ്മയ മോഹൻലാലിൻ്റെ വരവും പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളും
ഒരു പുതുമുഖ നായികയുടെ പരിഗണനകൾ ഒരുപക്ഷേ വിസ്മയ മോഹൻലാലിന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കില്ല എന്നൊരു ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം മോഹൻലാൽ എന്ന പേര് തന്നെയാണ്. ഒരു സാധാരണ പുതുമുഖത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിൽ ആകില്ല വിസ്മയെ പ്രേക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ അവർ വെക്കും.
പക്ഷേ സംവിധായകൻ ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ് വിസ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ലാൽ സാറിൻ്റെ മകളാണല്ലോ, കഥാപാത്രം ഒരിക്കലും മോശമായി പോകില്ല എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യാവസാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു വിസ്മയുടെ പ്രകടനവും.
സിനിമയുടെ ആദ്യഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വിസ്മയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഓരോ സീനിലും അവർ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് മോണിറ്ററിലൂടെ ഞങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടതാണ്. നെപ്പോ കിഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വരാം, എങ്കിലും 'മീനു' എന്ന കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറച്ചുനേരമെങ്കിലും തങ്ങിനിൽക്കും.
ആക്ഷൻ സീനുകളുടെ പിന്നണിക്കഥകൾ
ആക്ഷൻ സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. വളരെയധികം രസമുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. ആക്ഷൻ സീനുകളുടെ ഡിസൈനെ പറ്റി സംവിധായകന് കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആക്ഷൻ സംവിധായകർ സീനുകൾ ഒരുക്കിയത്. ആക്ഷൻ എങ്ങനെ വരണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പേപ്പറിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനു മുകളിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആക്ഷൻ സീനുകളെ പറ്റി സംവിധായകൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിലെ ആക്ഷൻ സീനുകൾ യാനിക് ബെൻ ആണ് ഒരുക്കിയത്. വിസ്മയയും ആക്ഷൻ സംവിധായകനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മികച്ചതായിരുന്നു. ആശിഷ് ജോ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനുവേണ്ടി വലിയ കഠിനാധ്വാനമാണ് നടത്തിയത്. എല്ലാവരും പൂർണമായി ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്.
മോഹൻലാൽ കുടുംബം നിറഞ്ഞുനിന്ന സ്വപ്നതുല്യമായ സെറ്റ്
സിനിമയുടെ ജോലികളൊക്കെ പൂർത്തിയായി, വീട്ടിലിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് 'തുടക്കം' സിനിമയുടെ സെറ്റിൻ്റെ ബാഹുല്യത്തെ പറ്റി ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നത്. ലാൽസർ ഇടയ്ക്ക് വരും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സുചിത്ര മാം ഉണ്ട്, മോഹൻലാലിൻ്റെ മകളാണ് നായിക, ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനുമുണ്ട്. സായികുമാറും മനോജ് കെ. ജയനെയും പോലുള്ള സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ. എല്ലാറ്റിനുമുപരി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകനും. സ്വപ്നതുല്യമായ ഭൂമികയായിരുന്നു അത്.
പക്ഷേ സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈയൊരു ബാഹുല്യത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. കാരണം അത്രയധികം ജോലികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹസംവിധായകരായി ആകെ മൂന്നുപേർ മാത്രമാണ് സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോസസ് സുഗമമായി മുന്നോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ നന്നായി അധ്വാനിക്കണം. മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാരും ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിലുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവരാരും തന്നെ അവരുടെ താരപരിവേഷം ഞങ്ങളോട് പ്രകടിപ്പിക്കാനോ ജോലിയിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടപെടാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യമാണ്.
സെറ്റിലെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് മുതൽ സംവിധായകൻ വരെ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തത്. ഈ സെറ്റിൽ ജോലി ചെയ്ത ആരും തന്നെ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് എങ്കിലും ഈ സെറ്റും സിനിമയും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കും.
സീനിയർ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും പാഠപുസ്തകമായ അനുഭവങ്ങളും
മനോജ് കെ ജയൻ, സായികുമാർ തുടങ്ങിയ സീനിയർ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രസൻസ് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു സീൻ ഇവരെപ്പോലുള്ള സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മാജിക് അടുത്തറിയാൻ പറ്റി. ഇതെൻ്റെ ആദ്യചിത്രം കൂടിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രകടനം കണ്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നിട്ടുള്ളത്.
ഒരു ഡയലോഗിനെ ഇവർ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്. ഡയലോഗിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ, ചെറിയ ഇടവേളകളും നീട്ടലുകളും മാത്രം വെച്ച് എങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യാം എന്നത് അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. സായി ചേട്ടൻ ഒക്കെ ചില ഡയലോഗുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ വലിയ മാജിക്കാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. എത്ര ചെറുപ്പക്കാരനായ റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും, എക്സ്പീരിയൻസ് കുറഞ്ഞ ആളാണെന്ന് കരുതി തഴയാതെ ഏറ്റവും സീനിയർ അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്ന് പോലും വലിയ ബഹുമാനമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ ജീവിതത്തിലെ സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണിത്. ഒരുപക്ഷേ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ച ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി മാറാൻ കൂടി സാധിച്ചു.
മാതൃകാ സംവിധായകൻ: ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫ്
ജൂഡ് ആൻ്റണി ജോസഫിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനെ പോലെയാണ് പെരുമാറുക. 'ഞാനൊരു സംവിധായകനാണ്' എന്ന രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ചിത്രീകരണം മനോഹരമായി മുന്നോട്ടു പോകണം എന്ന ചിന്താഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.
ഒരു സഹസംവിധായകൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയും അദ്ദേഹം മടികൂടാതെ ചെയ്യും. കലാസംവിധാന മേഖലയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുന്നേറ്റുപോയി അത് ചെയ്യും. ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നൽകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ വിളിക്കാനോ കാത്തുനിൽക്കാനോ മുതിരാതെ അദ്ദേഹം തന്നെ ആ പൊസിഷനിൽ പോയി നിൽക്കും. നമ്മളിൽ ഒരാളായി മാറാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനസ്സും പ്രവർത്തനവും ഭാവിയിലെ സിനിമ യാത്രയ്ക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്യും.
സെറ്റിലെ മോഹൻലാലും ഡയലോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും
എല്ലാവരും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു ലാൽസാർ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്ന ദിവസം. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം സ്വന്തം മകളോടൊപ്പം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. മേക്കപ്പ് ചെയ്ത കാരവാനിൽ നിന്ന് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയാൽ പിന്നെ ബ്രേക്ക് ആകുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം തിരികെ കാരവനിലേക്ക് പോകില്ല. തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ മുഴുവൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
മോഹൻലാലിൻ്റെ കൺവിൻസിങ് ഡയലോഗിനുള്ള വിമർശനം
ചിത്രത്തിൽ വിസ്മയ തൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ ചില കൺവിൻസിങ് ഡയലോഗുകൾക്കെതിരെ ചില വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നതായി കണ്ടു. വിമർശനങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും എതിർക്കുന്നില്ല, സിനിമ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കൂടി പാത്രമാകാനുള്ളതാണ്. പക്ഷേ തുടക്കം എന്ന സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബപ്രേക്ഷകർക്കും ആരാധകർക്കും വേണ്ടിയാണ്. അത്തരം പ്രേക്ഷകർ ആ ഡയലോഗുകൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ കയ്യടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കല്ലുകടി തോന്നിയവർക്ക് വിമർശിക്കാം, അതിൽ തെറ്റില്ല.
സിനിമയും കരിയറും ഒരുമിച്ച്
നിലവിൽ ടെക്നോപാർക്കിൽ തന്നെ ജോലി തുടരുകയാണ് അഖിൽ. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണമായി സിനിമയിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇനി സിനിമയെ വളരെ ഗൗരവമായി കാണാനും കൂടുതൽ സിനിമകൾക്കായി മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുമാണ് തീരുമാനം.
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