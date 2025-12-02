നരസിംഹത്തിൻ്റെയും ദേവാസുരത്തിൻ്റെയുമൊക്കെ ലൊക്കേഷന് പുനഃസൃഷ്ടിച്ച അഖിൽ കിളിയൻ
പഴയ മലയാളം, തമിഴ് ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചാണ് അഖിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രശസ്തനായത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 2, 2025 at 5:51 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 6:51 PM IST
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എഐ ചിത്രങ്ങളുടെയും വീഡിയോകളുടെയും ബാഹുല്യം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, മലപോലെ കുന്നുകൂടുന്ന സൃഷ്ടികൾക്കിടയിലും ചിലതൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ ആശയവും നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ പെർഫെക്ഷനും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് സ്വദേശിയായ അഖിൽ കിളിയൻ എന്ന യുവ ഡിസൈനറുടെ ചിത്രങ്ങൾ.
'നരസിംഹം' സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ, മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഇരുവർ' ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണ കാഴ്ചകൾ, 'ദേവാസുരം' ചിത്രത്തിലെ ലൊക്കേഷൻ രംഗങ്ങൾ... "സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണ്ടടാ ഉണ്ണി ഇത് ഞാനല്ല" എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ, എല്ലാം യഥാർഥമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന എഐയുടെ സൃഷ്ടികളാണ്!
പഴയ മലയാളം, തമിഴ് ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ചാണ് അഖിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രശസ്തനായത്. നിരവധി ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ ഇതിനോടകം അഖിലിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രശംസയുമായി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ജെമിനി എന്ന എഐ ടൂള്
അഖിലിൻ്റെ പ്രധാന ആയുധം ജെമിനി എന്ന എഐ ടൂളാണ്. പ്രശസ്ത നടൻമാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും കൃത്യമായ രൂപം പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ജെമിനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ചിത്രങ്ങൾക്ക് പൂർണത വരുത്താൻ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സഹായവും തേടുന്നുണ്ട്. പൂർണമായും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തിലല്ല ഈ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് അഖിൽ പറയുന്നു. "എഐ പരാജയപ്പെടുന്നിടത്ത് ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ കൃത്യത വരുത്തും. ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാനുവലായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിനിമകളുടെ യഥാർഥ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ നിറത്തിനും ടോണുകൾക്കും വേണ്ടി എഐ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഇൻപുട്ടായി നൽകുന്നത്. അതിലും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യത വരുത്തും.
പേരിന് പിന്നിൽ
പ്രൊഫഷൻ കൊണ്ട് ഡിസൈനറായ അഖിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ലഭിക്കുന്ന ഒഴിവുസമയങ്ങളെ രസകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പഴയ സിനിമകളുടെ ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചത്.
'കിളിയൻ' എന്നത് അഖിലിൻ്റെ അച്ഛൻ അനിൽകുമാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ വിളിപ്പേരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. കലാമേഖലയിൽ തിളങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ കിളിയൻ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പെൻ നെയിം ആയി സ്വീകരിച്ചു. അച്ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് മകൻ അഖിലും ആ പേര് തൻ്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർത്തു.
ഒരു തമാശയായി തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ സിനിമ മേഖലയിലേക്ക്
രജനികാന്തും കമൽഹാസനും ഒരു ചായക്കടയിലിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന ചില എഐ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അഖിൽ ഇത്തരമൊരു സംരംഭത്തിന് തയ്യാറായത്. വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാവുകയായിരുന്നു.
ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെ, മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ്റെ മകൻ ഒരു ചലച്ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്തു നൽകാൻ അഖിലിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിസൈനർമാർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് എഐ നിലവിൽ ഭീഷണിയല്ല, മറിച്ച് ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധമായി എഐ കൂടെയുണ്ടെന്നാണ് അഖിലിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
Also Read: രതിശിൽപ്പങ്ങളുടെ നാടായ ഖജുരാഹോയിലേക്ക് ഒരു ഫൺ റൈഡ്; 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്