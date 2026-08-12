ഓണത്തിന് ഇനി വൈബ് ഗാനം; അനാർക്കലി മരിക്കാറും അക്ബർ ഖാനും ചേര്ന്നൊരുക്കിയ 'ഓണാടോ' പുറത്ത്
ഓണാഘോഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും റീലുകളിലും കൂടുതൽ സജീവമാകുന്ന കാലത്ത്, അതിന് ചേരുന്ന വേഗമേറിയ താളവുമായി എത്തിയ ‘ഓണാടോ’ ഇതിനകം തന്നെ ആഘോഷ മൂഡിലേക്ക് കടന്നുകഴിഞ്ഞു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 5:15 PM IST
ഓണം എത്തുമ്പോൾ പൂക്കളവും ഓണസദ്യയും മാത്രമല്ല, ആഘോഷങ്ങൾക്ക് താളം പകരുന്ന പാട്ടുകളും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്തമായ ഓണപ്പാട്ടുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയാറുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകളിലും ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം പുതിയ പാട്ടുകൾ ഇടംപിടിക്കുന്നതോടെ ഓണക്കാലത്തിന്റെ ആവേശം ഒന്നുകൂടി വര്ധിക്കുകയാണ്.
വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും സുഹൃദ് കൂട്ടായ്മകളിലുമെല്ലാം ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ചേരുന്ന ഒരു കിടിലൻ പാട്ടും വേണം. ഇത്തവണ അത്തരമൊരു ആഘോഷവൈബുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അനാർക്കലി മരിക്കാറും അക്ബർ ഖാനും.
ഓണക്കാലം കൂടുതൽ കളറാക്കാൻ ഇരുവരും ചേർന്ന് ആലപിച്ച പുതിയ ഗാനം ‘ഓണാടോ’ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ബീറ്റും ചടുലമായ സംഗീതവും ചേർന്ന ഗാനം ജെൻ സി പ്രേക്ഷകരുടെ ആഘോഷവൈബിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. "ഓണം തിരതല്ലും ഓളം കൊണ്ടൊരു പൂരം, അടി ചെന്താമരെ പിന്നാലെ ഞാൻ വരുമോല കുടയായി" എന്ന ഹുക്ക് ലൈനോടെയാണ് ഗാനം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
ഓണത്തിന്റെ മൂഡ് തന്നെ ‘ഓൺ’ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ‘ഓണാടോ’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അനാർക്കലി മരിക്കാർ പറയുന്നു. പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചുവടുവയ്ക്കാനും ഒപ്പം പാടാനും ആഘോഷിക്കാനും തോന്നണം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു ഒറിജിനൽ ഗാനം ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം ഏറെ നാളായി മനസിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അനാർക്കലി മരിക്കാർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പാട്ടിനും ബാൻഡിനുമൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തമായി ഒരു ഗാനം പുറത്തിറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താരം തുറന്നുപറഞ്ഞു.
“ഒരു ഒറിജിനൽ ചെയ്യണം എന്ന് കുറേ നാളുകളായി വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാട്ടും ബാൻഡുമൊക്കെയായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും പാട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈനൽ എന്താവും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത എന്നെ അലട്ടിയിരുന്നു,” എന്നാണ് അനാർക്കലി പറയുന്നത്.
എന്നാൽ അത്തരം ആശങ്കകളെ മാറ്റിവെച്ച് എന്തുവന്നാലും ഗാനം പുറത്തിറക്കാം എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ‘ഓണാടോ’ ഒരുക്കിയതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. സ്വന്തം പേടിയെ മറികടന്ന് ചെയ്ത ഗാനമാണിതെന്നും അനാർക്കലി പറയുന്നു.
ഗാനത്തിൽ അനാർക്കലിക്കൊപ്പം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ബർ ഖാനാണ്. ഇരുവരും ഏറെ നാളായി പരിചയക്കാരാണെന്നും നിരവധി ഷോകളിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അനാർക്കലി പറഞ്ഞു. ഈ പരിചയമാണ് ‘ഓണാടോ’യിലേക്ക് അക്ബറിനെ എത്തിച്ചത്. ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയത് അക്ബർ ഖാന്റെ സുഹൃത്തായ ഫാഹിസ് ഹംസയാണ്. ഹസ്ബുള്ളയാണ് ഗാനത്തിന് വരികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒരു ഒറിജിനൽ ഗാനത്തിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സോംഗ് ആയിക്കോട്ടെയെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഓണപ്പാട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അനാർക്കലി പറഞ്ഞു. ഓണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന പാട്ട് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
“ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ പാട്ടിലൂടെ തന്നെയാവട്ടെ തുടക്കം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഓണപ്പാട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഓണത്തിന്റെ വൈബിൽ ഒരു പാട്ട് ഒരുക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകും എന്ന് തോന്നി,” എന്നാണ് താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.
പുതിയ തലമുറയുടെ ആഘോഷ ശൈലി കണക്കിലെടുത്താണ് ‘ഓണാടോ’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകമായി ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതവും താളവും.
പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വെറുതെ കേട്ടിരിക്കാതെ ചുവടുവയ്ക്കാനും ഒപ്പം പാടാനും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനും തോന്നണമെന്നതായിരുന്നു ഗാനത്തിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാന ആശയം. ആഘോഷത്തിന്റെ ഊർജം പരമാവധി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലാണ് പാട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഗാനം കേട്ടവരിൽ നിന്ന് ഇതിനോടകം മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓണാഘോഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും റീലുകളിലും കൂടുതൽ സജീവമാകുന്ന കാലത്ത്, അതിന് ചേരുന്ന വേഗമേറിയ താളവുമായി എത്തിയ ‘ഓണാടോ’ ഇതിനകം തന്നെ ആഘോഷ മൂഡിലേക്ക് കടന്നുകഴിഞ്ഞു.
അനാർക്കലി മരിക്കാറിന്റെയും അക്ബർ ഖാന്റെയും ശബ്ദവും ഫാഹിസ് ഹംസയുടെ സംഗീതവും ഹസ്ബുള്ളയുടെ വരികളും ചേർന്ന ഈ പുതിയ ഓണപ്പാട്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറയുമെന്നുറപ്പാണ്.