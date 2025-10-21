ETV Bharat / entertainment

ലൈംഗികാരോപണങ്ങള്‍ക്ക് വിശദീകരണവുമായി അജ്‌മല്‍ അമീര്‍; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പെണ്‍കുട്ടികള്‍

അജ്‌മല്‍ അമീറിന്‍റെ വിശദീകരണ വീഡിയോയ്‌ക്ക് താഴെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നിരവധി പെണ്‍ക്കുട്ടികള്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ശബ്‌ദം തന്‍റേതല്ലെന്നും അത് എഐ നിർമ്മിതമാണെന്നും അജ്‌മല്‍ അവകാശപ്പെടുമ്പോള്‍ നടനില്‍ നിന്നും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായതായി കമന്‍റുകള്‍.

Ajmal Ameer sexual allegations Ajmal Ameer clarifies അജ്‌മല്‍ അമീര്‍
Ajmal Ameer (Ajmal Ameer Instagram)
ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളില്‍ മറുപടി പറഞ്ഞ അജ്‌മല്‍ അമീര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശക്‌തമായ വിമര്‍ശനം നേരിടുന്നു. അജ്‌മല്‍ അമീറിന്‍റെ വിശദീകരണ വീഡിയോയ്‌ക്ക് താഴെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നിരവധി പെണ്‍ക്കുട്ടികള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. നടനില്‍ നിന്നും ദുരനുഭവം നേരിട്ടതായി നിരവധി പേര്‍ കമന്‍റ് ചെയതു.

തന്‍റെ കൂട്ടുകാരികള്‍ക്ക് അജ്‌മലില്‍ നിന്നും മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായതായാണ് ചിലര്‍ കമന്‍റുകളിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടന്‍ വീഡിയോ കോള്‍ ചെയ്‌തതായും നിരവധി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ കമന്‍റ്‌ ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമിലൂടെ വിശദീകരണവുമായി എത്തിയ അജ്‌മലിന്‍റെ വീഡിയോക്ക് താഴെയാണ് ആളുകളുടെ പ്രതികരണം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അജ്‌മല്‍ അമീര്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമിലൂടെ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ശബ്‌ദം തന്‍റേതല്ലെന്നും അത് എഐ നിർമ്മിതമാണെന്നും അജ്‌മല്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

"വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയ കഥയും എഐ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റിംഗും ഒന്നും എന്നെയും എന്‍റെ കരിയറിനെയും തകര്‍ക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇതിലും വലിയ രണ്ട് ഇന്‍ഡസ്‌ട്രകളില്‍ പോയി അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും അത് തെറ്റെന്ന് തെളിയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വ്യക്‌തിയാണ് ഞാന്‍. കൃത്യമായി ഒരു മാനേജറോ ഒരു പിആര്‍ ടീമോ എനിക്ക് ഇല്ല. പണ്ട് എപ്പോഴോ എന്‍റെ ഫാന്‍സുകാര്‍ തുടങ്ങിത്തന്ന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രൊഫൈലാണ് ഇപ്പോഴും ഞാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് മുതല്‍ എല്ലാ കണ്ടന്‍റുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാന്‍ മാത്രമായിരിക്കും നോക്കുന്നത്.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വളരെ മോശമായി എന്നെ കുറിച്ചൊരു വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നു. എന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പിന്തുണച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദിയും സ്‌നഹവും ഞാന്‍ അറിയിക്കുന്നു. എന്നെ അപമാനിക്കാന്‍ ഒരുപാട് പോസ്‌റ്റുകള്‍ ഇട്ട സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപഭോക്‌താക്കള്‍ക്ക് സമൂഹത്തോടുള്ള കരുതലും സ്‌നേഹവും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നു. എന്നെ ഏറ്റവും അത്‌ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഒരുപാട് തെറിവിളികള്‍ക്കും മുകളില്‍ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് വരുന്ന മെസേജുകളും കോളുകളും തന്ന ശക്‌തിയാണ് ഞാന്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം. എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്‌തി നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാന്‍ ഈ വീഡിയോ ചെയ്‌തതും. എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരായിരം നന്ദി" -അജ്‌മല്‍ അമീര്‍ വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് കോളിലൂടെ പെണ്‍കുട്ടിയോട് മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള അജ്‌മല്‍ അമീറിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് നടനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നത്.

ഫെബ്രുവരി 14 (2005) എന്ന തമിഴ് സിനിമയിലൂടെയാണ് അജ്‌മല്‍ അമീര്‍ അഭിനയ രംഗത്തെത്തുന്നത്. 2007ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രണയകാലം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അജ്‌മല്‍ മലയാളത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. ശേഷം അഞ്ജാതെ, കോ, ലക്കി ജോക്കേഴ്‌സ്, അരികെ, ലോകം, ടൂ കണ്‍ട്രീസ്, നെട്രികണ്‍, പത്താം വളവ്, പാപ്പന്‍, സെക്കന്‍ഡ് ഷോ, ഗോള്‍ഡ്, വ്യൂഹം, തങ്കമണി, ബഡ്ഡ, ഹണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് അജ്‌മല്‍ വേഷമിട്ട പ്രധാന ചിത്രങ്ങള്‍.

