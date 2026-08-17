ETV Bharat / entertainment

റേസിങ് ട്രാക്കിൽ അച്ഛൻ, ഗ്രൗണ്ടിൽ മകൻ; ആഘോഷമാക്കി ശാലിനി, 'കുട്ടിത്തല'യുടെ വിജയം ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ

മകൻ ആദ്വിക്കിൻ്റെ ഫുട്ബോള്‍ കിരീടവും അമ്മയുടെ ഹൃദയസ്‌പര്‍ശിയായ കുറിപ്പും വൈറല്‍.

AJITH KUMAR SON AADVIK SHALINI SHARE AADVIK FOOTBALL PHOTO AADVIK KUMAR FOOTBALL CHAMPIONSHIP SHALINI VIRAL POST
Ajith Kumars son Aadvik and actress shalini (instagram@shaliniajithkumar2022)
author img

By ANI

Published : August 17, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: തമിഴ് സൂപ്പർതാരം അജിത് കുമാറിൻ്റെയും ശാലിനിയുടെയും മകൻ ആദ്വിക് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റിൽ കിരീടം ചൂടിയതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് അമ്മ ശാലിനി. ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം ഹൃദയസ്‌പർശിയായ കുറിപ്പോടെയാണ് ശാലിനി തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. മകൻ്റെ ഫോട്ടോയും അമ്മയുടെ കുറിപ്പും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായി.

ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കളിയുടെ ഫലത്തേക്കാൾ കുട്ടികൾ അത് ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്ന് ശാലിനി കുറിച്ചു. "അവർ കളിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്നതും കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണ്... വിജയത്തേക്കാൾ കളിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. അഭിനന്ദനങ്ങൾ നെയ്‌തൽ എഫ്‌സി" എന്നാണ് ശാലനി ചിത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പ്.

AJITH KUMAR SON AADVIK SHALINI SHARE AADVIK FOOTBALL PHOTO AADVIK KUMAR FOOTBALL CHAMPIONSHIP SHALINI VIRAL POST
Ajith Kumars son Aadvik and actress shalini (instagram@shaliniajithkumar2022)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മഹാഗണി യൂത്ത് ലീഗ് ടൂർണമെൻ്റിലാണ് ആദ്വിക്കിൻ്റെ ടീമായ നെയ്‌തൽ എഫ്‌സി ചാമ്പ്യന്മാരായത്. ആദ്വിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ശാലനിയെയും ഒപ്പം കാണാം. ആദ്വിക് തൻ്റെ മെഡലും ട്രോഫിയും ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രവുമുണ്ട്. കൂടാതെ 'ചാമ്പ്യൻസ്' ബോർഡിന് മുന്നിൽ ആദ്വിക് തൻ്റെ ടീമംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയും ശാലനി പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

അച്ഛനെപ്പോലെ തന്നെ മകനുമെന്നും പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധകരും പ്രതികരണം നടത്തി. അജിത് കുമാർ അന്താരാഷ്ട്ര കാർ റേസിങ് ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ, മകൻ ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് ആരാധകര്‍ കമൻ്റിട്ടു. ജൂനിയര്‍ അജിത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകർ വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷമാക്കുന്നുണ്ട്.

തമിഴ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ അജിത് കുമാർ ഒരു വലിയ മോട്ടോർ സ്‌പോർട് പ്രേമിയാണ്. ബൈക്കിൽ ലോകം ചുറ്റൽ, കാർ റേസിംഗ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാഹസികതകളോടെല്ലാം വലിയ പ്രിയമാണ് അജിത്തിന്. അജിത്- ശാലിനി ദമ്പതികളുടെ മകൻ ആദ്വിക്ക് ആവട്ടെ കടുത്ത സ്പോർട്‌സ് പ്രേമിയും. ഫുട്ബോളിനോടാണ് ആദ്വിക്കിന് പ്രണയം. മുൻപ് ശാലിനിയ്ക്ക് ഒപ്പം ചെന്നൈ എഫ്‌സിയുടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം കാണാനെത്തിയ ആദ്വിക്കിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

2000 ഏപ്രിൽ 24 ന് അജിത്തും ശാലിനിയും വിവാഹിതരായി. 2008 ൽ മകൾ അനുഷ്‌കയെയും 2015 ൽ മകൻ ആദ്വിക്കിനെയും ദമ്പതികൾ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. 2008 ൽ മകൾ അനുഷ്‌കയെയും 2015 ൽ മകൻ ആദ്വിക്കിനെയും ദമ്പതികൾ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ശാലിനി ഇടയ്ക്കിടെ അവരുടെ പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കാറുണ്ട്.

Also Read: 12 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്! ഒടുവില്‍ അത് ഉറപ്പിച്ചു; ജൂഡ് ആന്തണിയുമായി കൈകോര്‍ത്ത് മോഹന്‍ലാല്‍

TAGGED:

AJITH KUMAR SON AADVIK
SHALINI SHARE AADVIK FOOTBALL PHOTO
AADVIK KUMAR FOOTBALL CHAMPIONSHIP
SHALINI VIRAL POST
SHALINI VIRAL CAPTION ABOUT SON

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.