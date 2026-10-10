തിയേറ്ററില് തരംഗം തീര്ത്ത് അജയ് ദേവ്ഗണ്; ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3' അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു; ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് 400 കോടിയും കടന്ന് ചിത്രം
ബോളിവുഡ്- മലയാളി ആരാധകര് ഒരുപോലെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3'. ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും വ്യത്യസ്ത കഥകളാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 3:50 PM IST
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച ചിത്രമാണ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന 'ദൃശ്യം'. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ഏറ്റവും കൂടുതല് ഭാഷകളില് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ക്രൈം ത്രില്ലര് ഫ്രാഞ്ചൈസി. മോഹന്ലാല് - മീന പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ദൃശ്യം ആദ്യ ഭാഗം വന് വിജയമായി മാറിയതോടെ ചിത്രത്തിന് രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങളുണ്ടായി. ഒടിടിയില് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് വമ്പന് സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചെങ്കിലും മൂന്നാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകര് വലിയ രീതിയില് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നാല് ഒക്ടോബര് 2 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഹിന്ദി റീമേക്ക് 'ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂഷന്' മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനില് അതിവേഗമാണ് കുതിപ്പുണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററില് മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വെറും എട്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസത്തില് 62 കോടി രൂപയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം ദിവസത്തില് നേരിയ ഇടിവോടെ 53.50 കോടി രൂപയായിരുന്നു സ്വന്തമാക്കിയത്. മൂന്നാം ദിവസത്തില് ഇത് വീണ്ടും ഉയര്ന്ന് 61 കോടി രൂപയിലെത്തി. നാലാം ദിവസത്തില് വരുമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതാണ് കണ്ടത്, 21 കോടി രൂപയായിരുന്നു അത്. അഞ്ചാം ദിവസത്തിലും വരുമാനം 19.50 കോടി രൂപയായി കുറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ആറാം ദിവസത്തിലും 15.50 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ആദ്യ വാരം പിന്നിടുമ്പോള് ദിവസേനയുള്ള വരുമാനം 13 കോടി രൂപയായി മാറിയിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ടാം വാരത്തില് വരുമാനത്തില് നേരിയ വര്ധനവാണ് കണ്ടത് 24.86 കോടി രൂപയായി ഉയര്ന്നിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസില് വലിയ കുതിപ്പ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിനുള്ളത്.
409.43 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ആദ്യ വാരം പിന്നിടുമ്പോള് ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷന് 312 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ വാരിക്കൂട്ടിയത്. 260 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷന്. വിദേശ വിപണിയിലും മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് ചിത്രം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. 95 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ഇതിനോടകം തന്നെ ലഭിച്ചത്.
'ദൃശ്യം 2'ന് ശേഷം വിജയ് സല്ഗോങ്കറു (അജയ് ദേവ്ഗണ്)ടെ ജീവിതമാണ് ദൃശ്യം 3 യില് തുടര്ന്നു പറയുന്നത്. നിര്ണായക തെളിവുകള് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടും അയാള് തന്റെ കുടുബംത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിജയ്യുടെ ജീവിതത്തില് പുതിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുന്നതാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്.
ബോളിവുഡ്- മലയാളി ആരാധകര് ഒരുപോലെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3'. മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ദൃശ്യം 3' യുടെ റീമേക്കല്ല ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം 3: ദി കണ്ക്ലൂഷന്'. ഇരു ഫ്രാഞ്ചൈസികളും വ്യത്യസ്ത കഥകളാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാല് മൂന്നാം ഭാഗത്തോടെ ഹിന്ദി 'ദൃശ്യം' അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായും സംവിധായകന് അഭിഷേക് പഥക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയ്ക്കും അവതരണത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അജയ് ദേവ്ഗണിന്റെ അഭിനയത്തിനും പ്രേക്ഷക പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് മലയാളത്തിലേത് പോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് 50 കോടി കടക്കുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രമായിരുന്നു ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ദൃശ്യം.