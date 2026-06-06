ETV Bharat / entertainment

ദൃശ്യം 3 ഹിന്ദി; അടിമുടി മാറ്റം! സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി, ആകാംക്ഷയോടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരും

മലയാളം പതിപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് അജയ് ദേവ്ഗണിന്‍റെ ദൃശ്യം 3 യിൽ കഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട്.

AJAY DEVGN DRISHYAM 3 HINDI RAVI BASRUR BOLLYWOOD MOVIES
Ajay Devgn's Drishyam 3 (Photo: Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മോഹന്‍ലാല്‍ - ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ ഒരുങ്ങിയ ദൃശ്യം 3 ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തരംഗം സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ്. സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തി രണ്ടാഴ്‌ച പിന്നിട്ടിട്ടും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ബോളിവുഡ് ആരാധകര്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പിനായി ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്നത്.

അജയ് ദേവഗണ്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ദൃശ്യം 3 ഹിന്ദിയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായ വിവരമാണ് ഇപ്പോള്‍ ബോളിവുഡില്‍ നിന്നും വരുന്നത്. എന്നാല്‍ മൂന്നാം ഭാഗം മലയാളത്തിന്‍റെ അതേപോലെയാണോ എന്നാണ് പലരുടെയും സംശയം. അതിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകന്‍ അഭിഷേക് പഥക്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥയെ കുറിച്ചും സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മലയാളം ഒറിജിനലിനെ പോലെയാകില്ല മൂന്നാം ഭാഗമെന്നാണ് വിവരം. ഇതില്‍ അനുയോജ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുമെന്നും സംവിധായകന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സിനിമയുടെ മലയാളം പതിപ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കഥയാകും ഹിന്ദി റീമേക്ക് പറയുകയെന്ന് സംവിധായകൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ആദ്യരണ്ട് ഭാഗങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലേത് പോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുനനത്. എന്നാല്‍ മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ വ്യത്യസ്‌തമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളും ട്വിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവതരണത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വികാരനിര്‍ഭരമായ കുറിപ്പാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവിധായകന്‍ പങ്കുവച്ചത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും സിനിമയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍ക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി സംവിധായകന്‍ അഭിഷേക് പഥക് നന്ദി പറഞ്ഞു.

സംവിധായകന്‍റെ വാക്കുകള്‍

"ദൃശ്യം 3യുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഈ സിനിമയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലോകം. ഒട്ടനവധി രാപ്പകലുകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെലവഴിച്ചു, രംഗങ്ങൾക്കായി പരിശ്രമിച്ചു, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു, സന്തോഷം പങ്കിട്ടു വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചു, സാവധാനം ഈ കഥക്ക് ജീവൻ നൽകി. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മറ്റെല്ലാ അവിശ്വസനീയമായ വ്യക്തികൾക്കും എന്‍റെ നന്ദി.

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനും, കഠിനാധ്വാനത്തിനും, ക്ഷമയ്ക്കും, ഈ സിനിമയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി. നല്ല ദിവസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദിവസങ്ങൾ, അസാധാരണമായ ദിവസങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം നൽകി. ഈ ചിത്രത്തില്‍ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം, നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്നിവ ഓരോ ഫ്രെയിമിലും കാണാം. ഇത്രയും മികച്ച ആളുകളോടൊപ്പം ഈ യാത്ര പങ്കിട്ടതിൽ ഞാൻ അതീവ ഭാഗ്യവാനാണ്. ഈ കഥ പറയാൻ എന്നെ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി.",അഭിഷേക് പഥക് പറഞ്ഞു.

"ഹിന്ദി പ്രേക്ഷകർക്കായി ഞാൻ പൂർണമായും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ട്രാക്ക് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ നന്നായി വർക്ക് ആകും. മലയാളം പതിപ്പ് ഫാമിലി ഡ്രാമയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അതേസമയം ഹിന്ദി പതിപ്പ് ഒരു ഫാമിലി ത്രില്ലറിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും. സിനിമയുടെ ഘടന അതാണ്. ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ കഴിയും.", അഭിഷേക് പറഞ്ഞു.

വിജയ് സല്‍ഗോങ്കര്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അജയ് ദേവ്ഗണ്‍ ചിത്രത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തബു, ശ്രിയ ശരണ്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പുറമെ നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ദൃശ്യം 3യുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് പ്രശസ്‌ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ രവി ബസ്രൂര്‍ ആണെന്നാണ് വിവരം. കെജിഎഫ് , സലാർ , മാർക്കോ , ടോക്സിക് തുടങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ദൃശ്യം 3യ്ക്കായി സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്.

ഭോല , സിങ്കം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം രവി ബസ്രൂര്‍ അജയ് ദേവ്‌ഗണുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന് വിശാല്‍ ഭരദ്വാജ് ആണ് സംഗീതം നല്‍കിയത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദുമാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ത്രില്ലര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസികളില്‍ ഒന്നാണ് ദൃശ്യം. ദൃശ്യം 2 വിന്‍റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2022 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ലോകമെമ്പാടും ₹342 കോടിയിലധികം കലക്ഷനാണ് നേടിയത്.

പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറില്‍ കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക്, അലോക് ജെയിൻ, അജിത് അന്ധാരെ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ഒക്ടോബർ 2 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.

ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാര്‍ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ്. അഭിഷേക് പഥക്, ആമിൽ കീയാൻ ഖാൻ, പർവീസ് ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

Read More:

1. കട്ട കലിപ്പ് ലുക്കില്‍ ജോമോന്‍ ജ്യോതിര്‍; വിപിന്‍ ദാസ് ചിത്രം 'സന്തോഷ് ട്രോഫി'യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്

2. ചെക്കന്‍ തിയേറ്റര്‍ അങ്ങെടുത്തു! ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി നസ്‌ലിന്‍, കയ്യടി നേടി സംവിധായകന്‍; മോളിവുഡ് ടൈംസ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

3. മൈക്കൽ ഒടിടിയിലേക്ക്; റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു: മ്യൂസിക്കൽ ബയോപിക് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം

TAGGED:

AJAY DEVGN
DRISHYAM 3 HINDI
RAVI BASRUR
BOLLYWOOD MOVIES
DRISHYAM 3 GETS MAJOR CHANGES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.