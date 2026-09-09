ഇത്തവണ വിജയ്ക്കും കുടുംബവും കുടുങ്ങുമോ? ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3 ട്രെയിലര് എത്തി; ചിത്രത്തില് അടിമുടി മാറ്റം
ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം 3യില് നിന്ന് അടിമുടി മാറിയാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പ് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 3:35 PM IST
ബോളിവുഡ് ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3:ദി കണ്ക്ലൂഷന് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആവേശകരമായ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. അജയ് ദേവ്ഗണ് വിജയ് സല്ഗോണ്കറായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് എന്തൊക്കെ ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്പെന്സുകളുമാണ് സംവിധായകന് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സിനിമാസ്വാദകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ജീത്തുജോസഫ്- മോഹന്ലാല് കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന വിജയ ചിത്രം ദൃശ്യം 3യില് നിന്ന് അടിമുടി മാറിയാണ് ഹിന്ദി പതിപ്പ് എത്തുന്നതെന്ന് സംവിധായകന് അഭിഷേക് പഥക് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം 2015-ൽ ആരംഭിച്ച ഹിന്ദി ‘ദൃശ്യം’ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ കഥയ്ക്ക് നിർണായകമായ ഒരു സമാപനം നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. 2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ദൃശ്യം 2’ വൻ വിജയമായതിന് പിന്നാലെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ശക്തമായത്.
ട്രെയിലർ ആരംഭിക്കുന്നത് തബു അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഐജി മീര ദേശ്മുഖിന്റെ വോയ്സ്ഓവറോടെയാണ്. വർഷങ്ങളായി വിജയ് സൽഗോണ്കര് അടുത്തതായി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊലീസിന്റെ സംശയം ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഈ തുടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എന്നാൽ വിജയ്യുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും ദൈവത്തിനും മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്നത്. ഇത്തവണ വിജയ്യുടെ കുടുംബവും പൊലീസ് വലയില് കുടുങ്ങുമോയെന്നാണ് മലയാളി ആരാധകരടക്കം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ട്രെയിലർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സമ്മർദം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. പൊലീസിന്റെ കൈകളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ തെളിവുകൾ എത്തുന്നതായി തോന്നുന്നതിനൊപ്പം, ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിജയിനും കുടുംബത്തിനും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നുമുണ്ട്.
കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം പോകാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യവും ചിത്രം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. വിജയ് ഇതുവരെ നിയമത്തെയും പൊലീസിനെയും മറികടക്കാൻ ബുദ്ധിയും ആസൂത്രണവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഇത്തവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഭീഷണി അതിലും വലുതാണെന്നാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്ന സൂചന.
സിനിമയുടെ മലയാളം പതിപ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കഥയാകും ഹിന്ദി റീമേക്ക് പറയുകയെന്ന് സംവിധായകൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യരണ്ട് ഭാഗങ്ങള് മലയാളത്തിലേത് പോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുനനത്. എന്നാല് മൂന്നാം ഭാഗത്തില് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളും ട്വിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവതരണത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംവിധായകന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
"മലയാളം പതിപ്പ് ഫാമിലി ഡ്രാമയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അതേസമയം ഹിന്ദി പതിപ്പ് ഒരു ഫാമിലി ത്രില്ലറിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകും. സിനിമയുടെ ഘടന അതാണ്. ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, ഈ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ കഴിയും.", സംവിധായകന് അഭിഷേക് പഥക് പറഞ്ഞു. ചിത്രം ഒക്ടോബര് 2 ന് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
അതേസമയം ദൃശ്യം 3യുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന് രവി ബസ്രൂര് ആണെന്നാണ് വിവരം. കെജിഎഫ് , സലാർ , മാർക്കോ , ടോക്സിക് തുടങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇദ്ദേഹം ദൃശ്യം 3യ്ക്കായി സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നത്.
Iss baar khatra aur bhi bada hai. Salgaonkar parivaar...wapis ghere mein hai ⚠️— Panorama Studios (@PanoramaMovies) September 5, 2026
Trailer out on 9th September. #DrishyamTheConclusion in cinemas 2nd October. @ajaydevgn #Tabu #ShriyaSaran #RajatKapoor #JaideepAhlawat @prakashraaj @AbhishekPathakk @KumarMangat #SanjeevJoshi pic.twitter.com/ZtxbBCh4aj
ഭോല , സിങ്കം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രവി ബസ്രൂര് അജയ് ദേവ്ഗണുമായി കൈകോര്ക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ദൃശ്യം ആദ്യഭാഗത്തിന് വിശാല് ഭരദ്വാജ് ആണ് സംഗീതം നല്കിയത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദുമാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചത്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ത്രില്ലര് ഫ്രാഞ്ചൈസികളില് ഒന്നാണ് ദൃശ്യം. ദൃശ്യം 2 വിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് 2022 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കലക്ഷന് നേടിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ലോകമെമ്പാടും ₹342 കോടിയിലധികം കലക്ഷനാണ് നേടിയത്.
പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക്, അലോക് ജെയിൻ, അജിത് അന്ധാരെ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ഒക്ടോബർ 2 ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റാര് സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ്. അഭിഷേക് പഥക്, ആമിൽ കീയാൻ ഖാൻ, പർവീസ് ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു
ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ദൃശ്യം 4
ദൃശ്യം 3 യുടെ വിജയത്തിന് ശേഷം ചിത്രത്തിന്റെ നാലാം ഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിര്മാതാവ് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
2013 ഡിസംബർ 19 ന് നാണ് ദൃശ്യം സിനിമ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. അതും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രമായി. തുടർന്ന് തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ചൈനീസ് ഭാഷകളിലേക്കു വരെ ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.