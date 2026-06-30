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'ഓരോ പ്രകടനത്തിലൂടെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു'; സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന് ഹൃദയസ്പർശിയായ പിറന്നാൾ ആശംസയുമായി ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത്

ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ടെക്‌സ്‌ല എന്ന ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന താരങ്ങളില്‍ ഒരാളാണ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 5:23 PM IST

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ലായളത്തിന്‍റെ പ്രിയ നടന്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിന് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി സംവിധായികയും സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിന്‍റെ മകളുമായ ഐശ്വര്യ രജനികാന്ത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഐശ്വര്യ സുരാജിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. ഐശ്വര്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം 'ടെക്‌സ്‌ല'യിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്.

സുരാജിനെ പ്രശംസിച്ച് ഐശ്വര്യ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ, "നമ്മുടെ മനുഷ്യന് ജന്മദിനാശംസകൾ. ഓരോ പ്രകടനത്തിലൂടെയും ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഈ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ഓരോ നിമിഷവും കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് സാറിന് സ്നേഹവും സന്തോഷവും പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുകയാണ്," എന്നാണ് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി ആരാധകരും സിനിമാ താരങ്ങളും സുരാജിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കണ്ണൻ രവി ഗ്രൂപ്പ്സ് നിർമിക്കുന്ന 'ടെക്‌സ്‌ല'യിൽ തമിഴ് താരം ജയ് ആണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ജയ്‌യുടെ അച്ഛന്‍റെ കഥാപാത്രമായാണ് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അഭിനയിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രമാണ് സുരാജിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 'ഡ്രാഗൺ' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ജോർജ് മരിയനും ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ വർഷം ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചതായി അറിയിച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. "ഓരോ ഫ്രെയിമും ഒരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓരോ യാത്രയും ഒരു നിമിഷത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 'ടെക്‌സ്‌ല' അതിന്‍റെ ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ് നടത്തുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു," എന്ന കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിലും പ്രാരംഭ പ്രഖ്യാപനവും ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ കൗതുകം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

2026 മാർച്ചിൽ ചെന്നൈയിലെ ലീല പാലസിൽ നടന്ന ഗംഭീരമായ പൂജാ ചടങ്ങോടെയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം. നടനും സംവിധായകനുമായ സീമാൻ, നടൻ സമുദ്രക്കനി എന്നിവരടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മികച്ച താരനിരയും കൗതുകമുണർത്തുന്ന പ്രമേയവും ഒരുമിക്കുന്ന 'ടെക്‌സ്‌ല' റിലീസിന് മുൻപേ തന്നെ സിനിമാപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ, സഹതാരത്തോടുള്ള ഐശ്വര്യ രജനികാന്തിന്‍റെ സ്നേഹപൂർവമായ പിറന്നാൾ ആശംസകളും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

AISHWARYA RAJINIKANTH
SURAJ VENJARAMOODU
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