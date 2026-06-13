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ഒന്ന് തൊട്ടാല്‍ ഷോക്കടിക്കുന്ന നായിക; ഐശ്വര്യ രാജേഷിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം 'ഓ സുകുമാരി'യുടെ രസകരമായ ടീസര്‍ പുറത്ത്

ഐശ്വര്യ രാജേഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തെലുഗു ചിത്രം ഓ സുകുമാരിയുടെ രസകരമായ ടീസര്‍ പുറത്ത്.

OH SUKUMARI TEASER THIRUVEER AISHWARYA RAJESH OH SUKUMARI MOVIE
Oh Sukumari teaser out (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 4:18 PM IST

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മിഴിന്‍റേത് മാത്രമല്ല മലയാളികളുയും പ്രിയ താരമായ ഐശ്വര്യ രാജേഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന തെലുഗു ചിത്രം ഓ സുകുമാരി ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്ത്. തിരുവീര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിക്കുന്നത് നവാഗതനായ ഭരത് ദര്‍ശന്‍ ആണ്.

കോമഡി, പ്രണയം, ഫാൻ്റസി എന്നിവ കോർത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്. ഒരു മിന്നലോടു കൂടിയാണ് ടീസര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മിന്നലേല്‍ക്കുന്നതും കാണാം. പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ തിരുവീര്‍ സുന്ദരിയായതും നല്ല ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നായികയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അയാളുടെ ജീവിതം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് മാറുന്നു.

പിന്നീട് തിരുവീറിന്‍റെ കഥാപാത്രം ഐശ്വര്യയെ പെണ്ണു കാണാനായി വരുന്നതും വിവാഹം നടക്കുന്നതുമൊക്കെ ടീസറില്‍ കാണാം. എന്നാല്‍ ഈ പെണ്‍കുട്ടിയെ തൊടുന്നവര്‍ക്ക് ഷോല്‍ക്കേല്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സത്യം മറുച്ചു വച്ചാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത്. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രമായി ഐശ്വര്യ രാജേഷ് എത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ, യാദഗിരി എന്ന കഥാപാത്രമായി തിരുവീർ എത്തുമ്പോള്‍ ദാമിനി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഐശ്വര്യ എത്തുന്നത്.

ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗംഗ എന്റർടൈൻമെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ മഹേശ്വര റെഡ്ഡി മൂലി. ഗംഗ എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഓ സുകുമാരി. ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ പ്രീ വെഡ്ഡിംഗ് ഷോക്ക് ശേഷം യുവതാരം തിരു വീർ നായകനാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഓ സുകുമാരി.

പ്രണയവും കോമഡിയും ഫാന്‍റസിയുമൊക്കെ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റൊമാന്‍റിക് കോമഡിയായാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ അവതരണം.

സൂപ്പർ ഹിറ്റായ സംക്രാന്തികി വാസ്തുനത്തിന് ശേഷം ഐശ്വര്യ രാജേഷ് തെലുഗുവില്‍ നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

പ്രേക്ഷക - നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ ശിവം ഭാജെയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിച്ച ഗംഗ എന്റർടൈൻമെന്റ്‌സ്, ഓ സുകുമാരി എന്ന ഈ പുതിയ ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും സിനിമാസ്വാദകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

മുരളിധർ ഗൌഡ്, വിഷ്ണു ഓയി (മാഡ് ഫെയിം) ഝാൻസി, അമാനി, ആനന്ദ്കോട്ട ജയറാം എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ. പക്കാ എൻ്റർടെയ്നർ ആയാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. തെലുഗു, കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

നിർമ്മാതാവ്: മഹേശ്വര റെഡ്ഡി മൂലി, രചന, സംവിധാനം: ഭരത് ദർശൻ, ഛായാഗ്രഹണം: സിഎച്ച് കുശേന്ദർ, സംഗീത സംവിധായകൻ: ഭരത് മഞ്ചിരാജു, കലാസംവിധാനം: തിരുമല എം തിരുപ്പതി, എഡിറ്റർ: ശ്രീ വരപ്രസാദ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: അനു റെഡ്ഡി അക്കാട്ടി, ഗാനരചന: പൂർണാചാരി, ആക്ഷൻ - വിംഗ് ചുൻ അഞ്ചി, നൃത്തസംവിധാനം - ജെ ഡി മാസ്റ്റർ, മാർക്കറ്റിംഗ്: ഹാഷ്ടാഗ് മീഡിയ.

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TAGGED:

OH SUKUMARI TEASER
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AISHWARYA RAJESH
OH SUKUMARI MOVIE
OH SUKUMARI TEASER OUT

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