'പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പാ'; അമിതാഭ് ബച്ചന് 84ാം പിറന്നാൾ ആശംസ നേര്ന്ന് ഐശ്വര്യ റായ്! തരംഗമായി ആരാധ്യയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ബിഗ് ബിയുടെ ചിത്രം
അമിതാഭ് ബച്ചന് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്ന് ആരാധകരും സിനിമാലോകവും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 11:10 AM IST
ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസതാരം അമിതാഭ് ബച്ചന് 84-ാം പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി സിനിമാ ലോകം. ഒക്ടോബർ 11ന് പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ച താരത്തിന് ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്. ഇതിനിടെ മരുമകളും നടിയുമായ ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ പങ്കുവെച്ച പിറന്നാൾ പോസ്റ്റാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അമിതാഭ് ബച്ചനും ചെറുമകൾ ആരാധ്യ ബച്ചനും ഒന്നിച്ചുള്ള അപൂർവ ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് ഐശ്വര്യയുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ആശംസ.
അമിതാഭ് ബച്ചനെ ആരാധ്യ സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഐശ്വര്യ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. മുത്തച്ഛനും കൊച്ചുമകളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പും താരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 'പ്രിയപ്പെട്ട പപ്പാ-ദാദാജിക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ. സ്നേഹവും ദൈവാനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ' എന്നായിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെ സന്ദേശം.
അമിതാഭിനെ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗമെന്ന നിലയിലും ആരാധ്യയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തച്ഛനെന്ന നിലയിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഐശ്വര്യയുടെ കുറിപ്പ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്നേഹവും അടുപ്പവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ആരാധകരെ നേരിൽക്കണ്ട് അമിതാഭിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം
എല്ലാ വർഷവും പിറന്നാൾ ദിനത്തിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും ആരാധകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി മുംബൈയിലെ വസതിയായ ജൽസയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിച്ചില്ല. താരത്തെ നേരിൽ കാണുന്നതിനും പിറന്നാൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി ആരാധകരാണ് വീടിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഈ പതിവ് പിന്തുടരുന്നുണ്ട്.
അമിതാഭിന്റെ സിനിമകളിലെ പ്രശസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ബാനറുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും ടീ ഷർട്ടുകളുമായാണ് ആരാധകർ എത്തിയത്. പരമ്പരാഗത കുർത്തയും കശ്മീരി ഷാളും ധരിച്ചെത്തിയ താരം ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ കൈവീശി അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. പ്രിയതാരത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേരാനും കാത്തുനിന്ന ആരാധകർക്ക് ഈ നിമിഷം ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു.
Celebrating the legacy of the ‘Mahanayak’ of Indian Cinema, Amitabh Bachchan, on his birthday! #AmitabhBachchan @SrBachchan @MinOfCultureGoI @AshwiniVaishnaw @DrLMurugan @nfdcindia @NFAIOfficial @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 11, 2025
താരത്തിന് നിരവധി താരങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ചത്. നടന് മോഹന്ലാല് അമിതാഭ് ബച്ചന് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നു.
"ജന്മദിനാശംസകൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ജി! ആയിരം ചന്ദ്രന്മാർക്ക് സാക്ഷിയാകുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങയുടെ മഹത്തായ പൈതൃകം ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും കൂടുതൽ കാലാതീതമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങേയ്ക്ക് എന്നും നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ലഭിക്കട്ടെ. തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ മഹനീയ വ്യക്തിത്വവും സൗമ്യതയും എന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ.", മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
നടൻ സഞ്ജയ് ദത്തും താരത്തിന് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്നു. അമിതാഭിനൊപ്പമുള്ള പഴയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഹീറോ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
അമിതാഭിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സഞ്ജയ് ദത്തിന്റെ കുറിപ്പ്. അമിതാഭിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ബഹുമതിയാണെന്നും സഞ്ജയ് ദത്ത് കുറിച്ചു. പ്രിയതാരത്തിന് ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
Dear Sir, happy birthday and may God bless you. You have always loved me, and I thank you for that. You are my hero, and I have learnt so much from you. Just to work with you is an honour for me. Happy birthday again Sir, and love you. @SrBachchan https://t.co/kEvwlmjqsp— Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 11, 2026
തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർതാരം ചിരഞ്ജീവിയും അമിതാഭ് ബച്ചനോടുള്ള ആദരവ് പങ്കുവെച്ചു. അമിതാഭിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസ. സിനിമയോടുള്ള അമിതാഭിന്റെ സ്നേഹവും തന്റെ അഭിനയമേഖലയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണവും എന്നും പ്രചോദനമാണെന്ന് ചിരഞ്ജീവി പറഞ്ഞു.
Happy Birthday to my dearest Guru Ji @SrBachchan 💐 Your love for cinema and the respect you bring to your craft have always been an inspiration to me. Beyond your towering achievements, it is your warmth and humility that make you so special. Wishing you good health, endless happiness and many more memorable years doing what you love. With all my love and respect, Sir! ❤️— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 11, 2026
സിനിമയെന്ന കലയോടുള്ള ബഹുമാനവും അഭിനയത്തോടുള്ള ആത്മാർഥതയും അമിതാഭിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇനിയും നിരവധി വർഷങ്ങളും ആശംസിച്ചു.
Happy birthday our witty and uber cool natural phenomenon! Wish u health and happiness always ❤️🤗 @SrBachchan https://t.co/3ha8O6e8YR— Kajol (@itsKajolD) October 11, 2026
നടിമാരായ കാജോളും അമിതാഭിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അസാധാരണമായ പ്രതിഭയുള്ള വ്യക്തിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കാജോൾ ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ആശംസിച്ചു. പ്രഭാസ്, അനുപം ഖേർ, അജയ് ദേവ്ഗൺ, ഫറാ ഖാൻ, ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ആശംസകളുമായി എത്തി.