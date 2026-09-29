ETV Bharat / entertainment

പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്കിൽ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കില്‍ ഐശ്വര്യ റായ്; ആരാധകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന് താരത്തിന്‍റെ ബർഗണ്ടി ഹെയറും രാജകീയ ലുക്കും

സെപ്റ്റംബർ 28ന് നടന്ന ലോറിയൽ പാരീസ് ഫാഷന്‍ വീക്കിലാണ് ഐശ്വര്യ വീണ്ടും തന്‍റെ താരപ്രഭയോടെ എത്തിയത്.

AISHWARYA RAI PARIS FASHION WEEK AISHWARYA RAI BACHCHAN BOLLYWOOD
Aishwarya Rai (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഫാഷന്‍റെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളും പരീക്ഷണങ്ങളും ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുന്ന വേദിയാണ് പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്ക്. ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങളും മോഡലുകളും ഫാഷൻ ലോകത്തെ പ്രമുഖരും അണിനിരക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇത്തവണയും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ കവര്‍ന്നത് ബോളിവുഡ് താരം ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനാണ്. പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്കിൽ ഐശ്വര്യ പങ്കെടുത്തതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

സെപ്റ്റംബർ 28ന് നടന്ന ലോറിയൽ പാരീസ് പരിപാടിയിലാണ് ഐശ്വര്യ വീണ്ടും തന്‍റെ താരപ്രഭയോടെ എത്തിയത്. പ്ലേസ് ജോഫ്രെയിലെ ഈഫൽ ടവറിനും എക്കോൾ മിലിറ്റെയറിനും പശ്ചാത്തലമൊരുക്കിയ വേദിയിൽ പൂർണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തിലാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തിളങ്ങുന്ന കിരീടം കൂടി ലുക്കിന്‍റെ ഭാഗമായതോടെ ഐശ്വര്യയുടെ വരവ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി.

സിറിയൻ ആഡംബര ലേബലായ യാര ഷൂമേക്കറിന്‍റെ കസ്റ്റം വെൽവെറ്റ് ഗൗണാണ് ഐശ്വര്യ അണിഞ്ഞത്. ഫിറ്റഡ് സിലൗറ്റ്, തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നെക്ക്‌ലൈൻ, നീളുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എന്നിവ ലുക്കിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകി. ക്രിസ്റ്റൽ അലങ്കാരങ്ങളുള്ള കേപ്പും വസ്ത്രത്തിനൊപ്പം ചേർത്തിരുന്നു. ഡയമണ്ട് അലങ്കാരങ്ങളുള്ള കിരീടം കൂടി എത്തിയതോടെ ലുക്കിന് രാജകീയ ഭാവം ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ ഐശ്വര്യയുടെ ലുക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത് പുതിയ ഹെയർ കളറായിരുന്നു. ബർഗണ്ടി-ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മുടിയാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം പിടിച്ചുപറ്റിയത്. സൈഡ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരുക്കിയ മുടി താരത്തിന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ലുക്ക് നൽകി. വിങ്ഡ് ഐലൈനർ, ഡിഫൈൻ ചെയ്‌ത കവിളുകൾ, ഫെതർഡ് ബ്രൗസ്, ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് എന്നിവയായിരുന്നു മേക്കപ്പിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് മോഹിത് റായിയാണ് ഐശ്വര്യയുടെ ലുക്ക് ഒരുക്കിയത്. വെൽവെറ്റ് ഗൗണിനും കേപ്പിനുമൊപ്പം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളും പമ്പ് ഹീലുകളും സ്റ്റൈലിംഗിന്റെ ഭാഗമായി. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ഐശ്വര്യയുടെ റാംപ് വാക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടി.

ഐശ്വര്യയുടെ പാരീസ് ഫാഷൻ വീക്ക് സാന്നിധ്യം വസ്ത്രവും ലുക്കും മാത്രമല്ല, അവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര താരനിരയും കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധ നേടിയത്. കെൻഡൽ ജെന്നർ, ഇവാ ലോംഗോറിയ, സിമോൺ ആഷ്‌ലി, സെലിൻ ഡിയോൺ, വയോള ഡേവിസ്, ജെയ്ൻ ഫോണ്ട, കാര ഡെലിവിംഗ്നെ, ആൻഡി മക്‌ഡൊവൽ തുടങ്ങിയ ലോറിയൽ പാരീസ് അംബാസഡർമാരും പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഷോയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി റിഹേഴ്സലിനിടെ സിമോൺ ആഷ്‌ലിയുമായി ഐശ്വര്യ പങ്കിട്ട സൗഹൃദ നിമിഷവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി. സിമോണുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ഐശ്വര്യ അവരുടെ കൈകൾ സ്നേഹപൂർവം പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തത്.

ദീർഘകാല സുഹൃത്തായ ഇവാ ലോംഗോറിയയുമായുള്ള ഐശ്വര്യയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയും ശ്രദ്ധേയമായി. പരിപാടിക്ക് പിന്നിൽ ഇരുവരും സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പുറത്തുവന്നതോടെ ആരാധകർ അതും ഏറ്റെടുത്തു. ഫാഷൻ വേദിയിലെ ഗ്ലാമറിനൊപ്പം വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രകടമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഐശ്വര്യ വീണ്ടും ഒരു പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷൻ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ഫാഷൻ, സിനിമാ വേദികളിൽ ഐശ്വര്യ റായിക്ക് ഏറെക്കാലമായി പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. 2002ൽ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ ദേവദാസ് ചിത്രവുമായി കാൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം പിന്നീട് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ജൂറി അംഗമായും എത്തി.

Read More:

1. 'ഞാന്‍ വിവാഹം ചെയ്‌തത് ഒരു കുട്ടിയെ, ഇപ്പോള്‍ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി'; ഫഹദ് ഫാസില്‍

2. 'രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തം'; രൺബീറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് പിന്നില്‍! 'രാമായണ' ബി ടി എസ് വീഡിയോ പുറത്ത്

3.'അന്ന് സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചില്ല'!മലറും ഭാനുമതിയും പിന്നിട്ട് സീതയിലേക്ക്; സായ് പല്ലവിയെ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമാക്കിയ ആ കാസ്റ്റിങ് കഥ

TAGGED:

AISHWARYA RAI
PARIS FASHION WEEK
AISHWARYA RAI BACHCHAN
BOLLYWOOD
AISHWARYA RAI PARIS FASHION WEEK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.