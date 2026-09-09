'കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ പരാജയം കരിയറിനെ ബാധിച്ചു, ദുല്ഖറിനൊപ്പം അഭിനയിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല'; ആ പ്രൊജക്ടില് നിന്ന് പിന്മാറി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി
തിയേറ്ററുകളിലെ പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് നടി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 4:25 PM IST
വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയും ഹൈപ്പോടെയും തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം ‘കിങ് ഓഫ് കൊത്ത’ നേരിട്ട പരാജയവും അതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ വ്യാപകമായ ട്രോളുകളും തന്റെ സിനിമാ കരിയറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്ന് നടി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി. ചിത്രത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷം മലയാള സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ നായികയായി കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടായതായി തോന്നിയെന്നും താരം പറഞ്ഞു. രഞ്ജിനി ഹരിദാസുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് ഐശ്വര്യ ഇക്കാര്യം തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘കിങ് ഓഫ് കൊത്ത’ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ല. ചിത്രത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ സിനിമയിലെ താരങ്ങളെയും അണിയറപ്രവർത്തകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ട്രോളുകളും വിമർശനങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി ഏറെ ബാധിച്ചുവെന്ന് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി വെളിപ്പെടുത്തി.
"2023-ൽ വലിയ ഹൈപ്പോടെ വന്ന സിനിമയായിരുന്നു ‘കിങ് ഓഫ് കൊത്ത’. എന്നാൽ അതിന് ശേഷം മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പേടിയായതുപോലെ തോന്നി", ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ ആഘാതം തനിക്ക് മാത്രമല്ല, ദുൽഖർ സൽമാനും ചിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ ടീമിനും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെന്നും ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു. സിനിമയിലെ തന്റെ അഭിനയത്തെയും സംഭാഷണ രീതിയെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും ട്രോളുകൾ വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ, അവയിൽ ചില വിമർശനങ്ങൾ തനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് പോലും തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘കിങ് ഓഫ് കൊത്ത’യിൽ ദുൽഖറിന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഐശ്വര്യ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ‘രാജുവേട്ടാ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ട്രോളുകൾക്ക് വിഷയമായിരുന്നു. പിന്നീട് താൻ അഭിനയിച്ച ‘ഹലോ മമ്മി’യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ ഒരു അനുഭവവും തന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഐശ്വര്യ വെളിപ്പെടുത്തി.
“‘രാജുവേട്ടാ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലരും കളിയാക്കിയത്. ‘ഹലോ മമ്മി’യുടെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് ഒരു എഡി എന്നെ അത് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയത് എനിക്ക് വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കി. അതുപോലെ പലതും.”, താരം പറഞ്ഞു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ തനിക്ക് എത്രത്തോളം ആഘാതമുണ്ടാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു ദുൽഖറിനൊപ്പം പിന്നീട് ലഭിച്ച ഒരു പരസ്യചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവമെന്നും ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു. ഓണക്കാലത്തേക്ക് ദുൽഖറിനൊപ്പം ചെയ്യാനിരുന്ന ഒരു പരസ്യചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചെങ്കിലും, അതിൽ നിന്ന് താൻ സ്വയം പിന്മാറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്.
പരസ്യത്തിൽ ദുൽഖറിനൊപ്പം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഐശ്വര്യ പറഞ്ഞു. കടുത്ത ട്രോളുകളും പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങളും പരസ്യത്തിന്റെ ടീമിനും പ്രശ്നമാകുമെന്നായിരുന്നു തന്റെ ഭയമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. ‘കിങ് ഓഫ് കൊത്ത’യ്ക്ക് ശേഷം ദുൽഖറിനൊപ്പം വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും തനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിരുന്നുവെന്നും ഐശ്വര്യ തുറന്നുപറഞ്ഞു.
ഒരു സിനിമയുടെ പരാജയം എന്നതിലുപരി, അതിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ നിരന്തരമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിഹാസങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെയും കരിയറിനെയും എത്രമാത്രം ബാധിക്കാമെന്നതിന്റെ അനുഭവമാണ് ഐശ്വര്യ പങ്കുവച്ചത്. ‘കിങ് ഓഫ് കൊത്ത’യിലെ തന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളിൽ ചിലത് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും, തുടർച്ചയായ ട്രോളുകൾ തനിക്ക് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.