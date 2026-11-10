കളി മാറി, എഐ കലിപ്പിലാണ്; ഒറിജിനൽ ഏത്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏത്? പൃഥ്വി- കുഞ്ചാക്കോ ക്യാമ്പയിനും എഐയിൽ
നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളുമായി എഐ ആർട്ടിസ്റ്റും വീഡിയോ എഡിറ്ററുമായ ലിബിൻ ബാഹുലേയൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 5:02 PM IST
അക്കി വിനായക്
ദിനംപ്രതി ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വേഗതയിലാണ് നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ച. അമ്പരപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യരിൽ ആശങ്കയും ഭയവും ഏറിവരുന്നുണ്ട്. എഐക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകും എന്നതിലുപരി, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകില്ല എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിനോദമേഖല, സാങ്കേതികവിദ്യ, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഓട്ടോമൊബൈൽ, അഗ്രികൾച്ചർ തുടങ്ങി ഭൂമിക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തും എഐ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ വിനോദമേഖലയിൽ എഐ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽരുന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ആശയങ്ങൾ പോലും സിനിമയായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാവുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമായി തള്ളിക്കളയാനോ ഇനിമുതൽ എല്ലാം എഐ നോക്കിക്കോളുമെന്ന് ലാഘവത്തോടെ പറയാനോ സാധിക്കില്ല. എഐ ആർട്ടിസ്റ്റും വീഡിയോ എഡിറ്ററുമായ ലിബിൻ ബാഹുലേയൻ ഈ വിഷയത്തിലെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാള സിനിമയിലും നിർമിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് പിന്നിൽ ലിബിൻ്റെ കരങ്ങളുണ്ട്.
ഒറിജിനൽ ഏത്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏത്?
നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് നിലവിൽ 70 മുതൽ 80% വരെ ഒറിജിനാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഐ വീഡിയോകൾ യഥാർഥത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എഐ ഇതിനകം തന്നെ ഏറെ മുന്നിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പല ചിത്രങ്ങളും എഐ നിർമിതമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല.
തെളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന 'എഐ മായ'
ഇതിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എ ഐ ആർട്ടിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാം. ഞാനൊരു സിനിമാതാരത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എഐ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തതാണെന്ന് എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെടും. അതിപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനൽ ചിത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മറുവശം ഉണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പം കാണിച്ച് ഫോട്ടോ തെളിവടക്കം പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ... എല്ലാം എഐയുടെ മായ എന്ന് തള്ളിക്കളയാം.
തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനങ്ങളും പരിമിതികളും
ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മെറ്റയുടെയും ഗൂഗിളിൻ്റെയും 'സിന്ത് ഐഡി' പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ ചിത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം എഐ ചിത്രങ്ങൾ മറ്റേതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ചെറിയൊരു കൺവർഷൻ പ്രോസസിന് വിധേയമാക്കിയാൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിനും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനും അത് കൃത്രിമമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമീപഭാവിയിൽ ഏറ്റവും ഭയക്കേണ്ട ഒന്നായി മാറും എ ഐ ചിത്രങ്ങൾ. തെറ്റും ശരിയും വളരെ ലളിതമായി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം.
എഐ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ചെലവും റീചാർജ് രീതിയും
ഒരു പ്രമുഖ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനി റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ജെമിനി പ്രോ 35,000 രൂപയുടെ പാക്കേജ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഫ്രീ സേവനം നിർത്തപ്പെടും. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ 35,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 40,000 രൂപ കൊടുത്ത് എ ഐ പാക്കേജ് ഒരിക്കലും വാങ്ങില്ല.
സിനിമകളുടെ വി എഫ് എക്സ് രംഗത്ത് എഐ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുമാസവും രണ്ടുമാസവും കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വി എഫ് എക്സ് രംഗങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് എഐ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും റീച്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ 40,000 രൂപ വരെ നൽകിയാൽ 5000 ക്രെഡിറ്റ് കോയിൻസ് എഐ സോഫ്റ്റ്വെയർ നൽകും. 10 സെക്കൻഡ് വീഡിയോ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏകദേശം 450 കോയിൻസ് വരെ ചെലവാകും. ആ വീഡിയോയിൽ കറക്ഷൻസുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കോയിൻസ് പിന്നെയും നൽകണം. ഒരു മിനിറ്റ് 4k റെസലൂഷൻ ഉള്ള വീഡിയോ റിയലിസ്റ്റിക്കായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഏകദേശം 50,000 രൂപ മുതൽ 100000 രൂപ വരെ ചിലവ് വരും.
എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർ ഇത്തരം ചിലവുകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ചലനങ്ങളുടെ കൃത്രിമത്വവും, മനുഷ്യൻ്റെ സ്കിൻ ടോണും ഒക്കെ എ ഐ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം.
പ്രമുഖ എഐ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എല്ലാം തന്നെ നിയമപരമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സിനിമാതാരത്തിൻ്റെയോ രാഷ്ട്രീയനേതാവിൻ്റെയോ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആകില്ല. അഥവാ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ നിയമപരമായി തന്നെ നീങ്ങണം.
സ്വതന്ത്രമായി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സ്വന്തം സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രങ്ങളോ വീഡിയോകളോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സെർവറുകളുടെ സഹായം തേടേണ്ടതില്ല. സ്വന്തമായി എ ഐ റൺ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവ് വരുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉണ്ടാകണം. ഒരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും എ ഐ ജനറേഷൻ പ്രോസസ് താങ്ങാൻ ആകില്ല. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചാറ്റ് ജിടിപി പോലെയുള്ള കമ്പനികളുടെ സെർവറുകൾ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എത്രത്തോളം വലിപ്പമേറിയതാണെന്നും ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ സെർവറുകളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വീഡിയോകളാണ് പൊതുവായി നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്നത്. മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന വീഡിയോയൊക്കെ നിയമപരമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പോണോഗ്രാഫി മേഖലയിലെ എ ഐ സൃഷ്ടികൾ സംഭവിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ സർവറുകൾ വഴിയാണ്.
മലയാള സിനിമയിലെ എഐ പരീക്ഷണങ്ങളും 'പാച്ച് ഷൂട്ട്' ഒഴിവാക്കലും
എ ഐ യുടെ ഉപയോഗം മലയാള സിനിമയും കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ പാച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എ ഐയുടെ സഹായമാണ് തേടുന്നത്. അതായത് എഡിറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കുറവുള്ള കാര്യം സംവിധായകൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതൊരു തിരക്കുള്ള താരം ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡേറ്റിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ചെലവും മിച്ചം. എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് ആ റിയാക്ഷൻ കൃത്രിമമായി ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇത്തരം രീതി അവലംബിക്കുന്നു.
മോഷൻ ക്യാപ്റ്റർ ടെക്നോളജിയും എ ഐ യുടെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഭാവിയിൽ ഒരു അഭിനേതാവിന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് അഭിനയിച്ചാൽ മതിയാകും. അയാളുടെ മുഖത്തിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ചലനങ്ങൾ എ ഐ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റി തരും. ബ്രഹ്മാണ്ഡ സെറ്റുകളുടെയോ, ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനുകളോ ഇനി സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിന് ഒരു ബാധ്യതയാകില്ല. എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വരുംകാലങ്ങളിൽ കൂടാൻ മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ.