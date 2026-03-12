ETV Bharat / entertainment

അക്ഷമരായി ആരാധകര്‍! ധുരന്ധര്‍ റീ റിലീസ്, എത്തുന്നത് 500 സ്‌ക്രീനുകളില്‍; പിന്നാലെ തീപ്പാറിക്കാന്‍ രണ്ടാം ഭാഗവും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

ആഗോളതലത്തില്‍ 500 തിയേറ്ററുകളിലാണ് ധുരന്ധര്‍ റീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 19 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച് എത്തുന്നത്.

DHURANDHAR RE RELEASE DHURANDHAR 2 RELEASE RANVEER SINGH MOVIE DHURANDHAR THE REVENGE
Dhurandhar Re-Releases Worldwide Ahead Of Sequel (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ണ്‍വീര്‍ സിങ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ധുരന്ധര്‍ 2 തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ഇനി ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളു. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താനിരിക്കെ ആദ്യ ഭാഗം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ വീണ്ടും റിലീസിനെത്തുന്നു. മാര്‍ച്ച് 19 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്റുകളില്‍ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ആദ്യ ഭാഗം വീണ്ടുമെത്തുന്നത്. പ്രേക്ഷകരില്‍ വീണ്ടും ആവേശം നിറയ്ക്കാനാണ് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര്‍ ചിത്രം ധുരന്ധര്‍ വീണ്ടും റീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.

ലോകത്തുള്ള 500 ഓളം സ്ക്രീനുകളിലാണ് ധുരന്ധര്‍ റീ റിലീസിനെത്തുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 12 മുതല്‍ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ ചിത്രം വീണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നും വിദേശത്ത് റീ റിലീസ് മാര്‍ച്ച് 13 ന് ആരംഭിക്കുമെന്നും നിര്‍മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 250 സ്‌ക്രീനുകളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ 250 സ്‌ക്രീനുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ച് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നതിന് മുന്‍പ് ഈ കഥ വീണ്ടും ബിഗ്‌ സ്ക്രീനില്‍ കാണാന്‍ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

അതേസമയമം ജനപ്രിയ സിനിമകളുടെ റീ റിലീസുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കാറുണ്ടെന്നും ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര റീ റിലീസുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ അപൂര്‍വമാണെന്നും ട്രാക്കര്‍മാര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധുരന്ധര്‍ റീ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആഗോള പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും ആകര്‍ഷിക്കുന്നുവെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വടക്കേ അമേരിക്കയിലുടനീളമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലും ചിത്രം വീണ്ടും പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഏകദേശം 185 സ്ക്രീനുകളിലായിരിക്കും ഇവിടങ്ങളില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തുന്നത്. അതേസമയം ധുരന്ധര്‍:ദി റിവഞ്ചിന്‍റെ പ്രത്യേക പ്രീമിയര്‍ ഷോകള്‍ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും നടത്താന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 18 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രീമിയര്‍ ഷോ നടത്തും.

വലിയ ഡിസ്പ്ലേ, ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസ് പോലുള്ള ഇമ്മേഴ്‌സീവ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ, നവീകരിച്ച തിയേറ്റർ സീറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട പ്രീമിയം ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് (പിഎൽഎഫ്) സ്‌ക്രീനുകളിലാണ് ഇവയിൽ പലതും നടക്കുക.

Also Read:ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കടുത്ത മത്സരം! ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി മാറ്റാന്‍ ധുരന്ധര്‍ 2 കാരണമായോ?ഇതാണ് യഥാര്‍ഥ കാരണം

ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച് സിനിമയുടെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്‌ചയാണ് ആരംഭിച്ചത് ചിത്രത്തിന്‍റെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്ങില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.മാര്‍ച്ച് 18 ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കും അഞ്ച് മണിക്കുമെല്ലാം പ്രിവ്യൂ ഷോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല തിയേറ്ററുകളിലും ഒന്നിലേറെ പ്രിവ്യൂ ഷോകളും നടത്തുന്നുണ്ട്.

നിലവില്‍ പ്രിവ്യൂ ഷോയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അസാധാരണാം വിധം ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ് ബുക്കിങ് സൈറ്റുകളില്‍ കാണിക്കുന്നത്. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ മള്‍ട്ടിപ്ലക്‌സുകളില്‍ 600 രൂപ മുതല്‍ 900 രൂപ വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. അതേസമയം ചില ഐമാക്‌സ് സ്ക്രീനുകളില്‍ 1000 രൂപയിലധികവുമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുംബൈയിലാണ്.

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ധുരന്ധര്‍ : ദി റിവഞ്ചിന്‍റെ ട്രെയിലറിന് വമ്പന്‍ പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.

ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ് അവതരിപ്പിച്ച് ബി62 സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമ്മിച്ച ഈ രണ്ടാം ഭാഗം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ആദിത്യ ധർ ആണ്. ജ്യോതി ദേശ്പാണ്ഡെയും ലോകേഷ് ധറും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായിരിക്കും ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് അഞ്ച് പുറത്തിറങ്ങുക. ഗുഡി പഡ്വ, ഉഗാദി എന്നീ ഉത്സവ സീസണും ഈദിനോടനുബന്ധിച്ചുമാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

Also Read:ധുരന്ധര്‍ 2 ടിക്കറ്റ് ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റഴിയുന്നു!; റെക്കോര്‍ഡ് സൃഷ്‌ടിച്ച് അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിങ്, ടിക്കറ്റ് ഒന്നിന് 3,100 രൂപ വരെ

TAGGED:

DHURANDHAR RE RELEASE
DHURANDHAR 2 RELEASE
RANVEER SINGH MOVIE
DHURANDHAR THE REVENGE
DHURANDHAR RE RELEASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.