'എന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഛായാഗ്രാഹകന്‍'! നിമിഷിനെ ആദ്യമായി കണ്ടത്; തുറന്ന് പറഞ്ഞ് അഹാന കൃഷ്‌ണ

തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിര്‍ണായകമായ പല ആദ്യ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കും സാക്ഷ്യം വിഹിച്ച 2016 ലെ ഓര്‍മകളാണ് അഹാന കൃഷ്‌ണ പങ്കുവച്ചത്.

AHANA KRISHNA AND NIMISH RAVI
AHANA KRISHNA AND NIMISH RAVI (Instagram)
സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമായ താരമാണ് അഹാന കൃഷ്‌ണ. തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ അഹാന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജിലൂടെ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ നിര്‍ണായകമായ പല ആദ്യ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കും സാക്ഷ്യം വിഹിച്ച 2016 ലെ ഓര്‍മകളാണ് അഹാന കൃഷ്‌ണ പങ്കുവച്ചത്.

തന്‍റെ പ്രിയ ചങ്ങാതിയും ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ച ലോക, ലക്കി ഭാസ്‌കര്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രഹകനുമായ നിമിഷ് രവിയെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതിനെ കുറിച്ചും തനിക്ക് ആദ്യമായി സിനിമയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചും കുടുംബത്തിന്‍റെ ഓര്‍മകളൊക്കെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. 2016 ലെ ഓരോ ആദ്യാനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് അഹാന കൃഷ്‌ണ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്‍റെ പ്രിയപ്പിട്ട ഛായാഗ്രാഹകന്‍ എന്നെ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തുന്നുവെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നിമിഷ് രവിയുടെ ചിത്രം അഹാന പങ്കുവച്ചത്. ഒപ്പം നിമിഷ് രവി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ച സന്തോഷവും അഹാന പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിമിഷ് രവി, തിരക്കഥാകൃത്ത് ഫാഹിം സഫര്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തനിക്ക് ആദ്യമായി ലഭിച്ച പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചും ചെന്നൈയിലെ പഠനകാലത്തെ ഹോസ്റ്റല്‍ ഓര്‍മകളൊക്കെ താരം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ ജീവിതം അന്നത്തേക്കാള്‍ എത്രയോ സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാണെങ്കിലും താന്‍ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക് ചിറക് മുളച്ച 2016 ലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ വലിയൊരു നന്ദിബോധം മാത്രമാണെന്ന് താരം കുറിച്ചു.

അഹാന കൃഷ്‌ണയുടെ വാക്കുകള്‍

"2016 തീർച്ചയായും ഇത് എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച വർഷമൊന്നുമല്ല, കാരണം ഇന്നത്തെ എന്‍റെ ജീവിതം വളരെ മികച്ചതും മനോഹരവുമാണ് (ദൃഷ്‌ടി തട്ടാതിരിക്കട്ടെ). എന്നാൽ നിര്‍ണായകമായ പല ആദ്യ നിമിഷങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാത്തിനും ആദ്യാനുഭവമുണ്ട്, ഇന്ന് ഞാൻ അത്രയും ആസ്വദിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും തുടക്കം 2016 ലായിരുന്നു.

തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ, വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കായി എന്‍റെ ഹാർഡ് ഡിസ്‌കില്‍ തിരയുമ്പോള്‍ എന്‍റെ മനസില്‍ ഒരായിരം നന്ദിമാത്രമാണ്. 2016 ല്‍ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന് പലരും പറയുന്നു. എന്നാല്‍ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് അതെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ", അഹാന കുറിച്ചു.

ഞണ്ടുകലുടെ നാട്ടില്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് തനിക്ക് ആദ്യമായി ലഭിച്ച പ്രതിഫലത്തിന്‍റെ ഓര്‍മയും താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ലഭിച്ച 45,000 രൂപയുട സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടും എടുത്ത് താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് 46,234 രൂപയായിരുന്നു അഹാനയുടെ ബാങ്ക് ബാലന്‍സ്. തന്‍റെ അധ്വാനത്തിന് ലഭിച്ച ആദ്യ പ്രതിഫലമെന്നതിന്‍റെ ഓര്‍മയ്ക്കായാണ് താരം ഇത് പങ്കുവച്ചത്. ഈ സമയത്ത് അച്ഛന്‍ കൃഷ്ണ കുമാറും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഒപ്പം അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്‌ണയും എപ്പോഴുമുണ്ടെന്ന് താരം പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ സഹോദരിമാര്‍ക്കൊപ്പവും ബന്ധുക്കള്‍ക്കൊപ്പമൊക്കെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഓര്‍മകളും താരം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചെന്നൈയിലെ എ ഒ പി കോളജ് പഠനകാലത്തെ ഹോസ്റ്റര്‍ മുറിയുമൊക്കെ താരത്തിന്‍റെ പേജിലുണ്ട്. തനിക്ക് സ്വന്തമെന്ന തോന്നലും സുരക്ഷിതവും നല്‍കിയൊരിടം എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് മുറിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. കോളജിലെ മിസ് എം ഒ പി എന്ന തലക്കെട്ടോടെ കിരീടം ചൂടിയതുമൊക്കെ അഹാന പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ഇഷ്‌ടം, മീറ്റര്‍ നോക്കി ഓട്ടോ ചര്‍ജിന് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കിയതും അമ്മ കൊടുത്തുവിട്ട അഹാരവുമൊക്ക മനോഹരമായ ഓര്‍മയായി അഹാന സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ചെന്നൈയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും വീട്ടിലെ ഓര്‍മകളുമൊക്കെയുള്ള ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ അഹാന പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ലഭിച്ച വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഡയമണ്ട് കമ്മലുമൊക്കെ 2016 ലെ ഓര്‍മകളില്‍ നിറയുന്നുണ്ട്.

