അഹാനയ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന് നിമിഷ് രവി; ഒടുവില് പ്രണയ സാഫല്യം! ചടങ്ങില് അവതാരകനായി ദുല്ഖര് സല്മാന്; വിവാഹ വീഡിയോ
ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് അഹാന കൃഷ്ണയും നിമിഷ് രവിയും വിവാഹിതരായത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 5:26 PM IST
സിനിമാട്ടോഗ്രാഫര് നിമിഷ് രവിയുമായുള്ള സ്വപ്നതുല്യമായ വിവാഹ വിഡിയോ പുറത്ത് വിട്ട് നടി അഹാന കൃഷ്ണ. കോവളം താജ് ഹോട്ടലില് സെപ്റ്റംബര് 13 നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തത്. വിവാഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് അഹാന ഇപ്പോള് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിവാഹവേദിയിൽ ഒരുക്കിയ ‘ട്രീ ഓഫ് ലൈഫ്’ എന്ന തീമിന്റെ ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് വിഡിയോ. വധു വിവാഹത്തിനായി വള്ളത്തില് കയറി വരുന്നതും വരനായ നിമിഷ് കാത്തിരിക്കുന്നതും താലിക്കെട്ടുന്നതും ഇരുവരെയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ദുൽഖർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ചുംബനം കൈമാറാൻ പറയുന്നതും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് വീഡിയോയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിവാഹ ചടങ്ങിന്റെ അവതാരകനായി ദുല്ഖര് സല്മാനും വീഡിയോയില് ഉണ്ട്. അഹാനയുടെ തന്നെ ‘തോന്നൽ’ എന്ന ആൽബത്തിന്റെ സംഗീതം പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് വിഡിയോ.
വിവാഹവേദിയിലൊരുക്കിയ ‘ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിന്റെ’ കഥ പറഞ്ഞാണ് വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. അഹാനയും നിമിഷും ആ തീം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ. ഇരുതാരങ്ങളുടെയും ജീവിതയാത്രയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഈ ആശയം ഒരുക്കിയതെന്ന് അഹാന പറയുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം പത്തുവര്ഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് അഹാനയും നിമിഷ് രവിയും തമ്മില് വിവാഹിതരായത്. എന്നാല് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകരുമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ടോവിനോ തോമസും അഹാന കൃഷ്ണയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച 'ലൂക്കാ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിമിഷ് രവി സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രഹനായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. പിന്നീട് 'കുറുപ്പ്', 'ലോക' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറമാനായി മാറി.
അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സൂര്യ നായകനായ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് നിമിഷായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന 'ജയ് ഹനുമാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിനും ക്യാമറ ചലപ്പിക്കുന്നത് നിമിഷ് രവിയാണ്.
തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് തികച്ചും ആർഭാടരഹിതമായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അച്ഛന് കൃഷ്ണ കുമാര് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം പത്തുവര്ഷത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് അഹാനയും നിമിഷ് രവിയും തമ്മില് വിവാഹിതരായത്. എന്നാല് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകരുമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചകളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ആറുമാസത്തോളമെടുത്താണ് തന്റെ വിവാഹത്തിനായി അഹാന ഓരോ കാര്യവും പ്ലാന് ചെയ്തത്. ചെറിയ കാര്യങ്ങള് പോലും പ്ലാന് ചെയ്ത് മികച്ച രീതിയില് ഏകോകിപ്പിച്ചു.വസ്ത്രങ്ങള് ഡിസൈന് ചെയ്യുന്നത് മുതല് ചടങ്ങുകള് വരെ എങ്ങനെ വേണമെന്നത് അഹാനയുടെ മേല്നോട്ടത്തിലായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ട ആഘോഷമായിരുന്നു താജ് കോവളത്ത് നടന്നത്. ചലച്ചിത്ര- സാംസ്കാരിക - രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖര്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രത്യേക റിസപ്ഷനും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പേരാണ് അഹാനയ്ക്കും നിമിഷിനും വിവാഹാശംസയുമായി എത്തുന്നത്.