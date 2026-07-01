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'ഈ സർക്കസിനു’ തുടക്കമിട്ടത് ഞാനല്ല'; അഹാനയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി അമ്മൂമ്മ വസന്ത, വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്‌ത് താരം

നടി അഹാന കൃഷ്‌ണയ്‌ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സിന്ധു കൃഷ്‌ണയുടെ അമ്മ വസന്ത. വിവാദ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്‌ത് തന്‍വിയും അഹാനയും.

AHAANA KRISHNA DELETED VIDEO AHAANA AND THANVI REMOVE VIDEO AHAANA KRISHNA SINDU KRISHNA FAMILY
Thanvi Sudheer and Ahaana Krishna (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 3:40 PM IST

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ടി അഹാന കൃഷ്‌ണയുടെ അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്‌ണയുടെ കുടുംബത്തിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്‌നമാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ച. സിന്ധു കൃഷ്‌ണയുടെ സഹോദരിയുടെ മകളായ തന്‍വി കാനഡയില്‍ നിന്നും പങ്കുവച്ച ഒരു വ്ളോഗാണ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

അഹാനയുടെ കുടുംബം അമ്മൂമ്മയെ (സിന്ധുകൃഷ്ണയുടെ അമ്മയെ) ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു തന്‍വി പങ്കുവച്ച ആദ്യ വീഡിയോ. ഇതിന് മറുപടിയുമായി അഹാന കൃഷ്‌ണ രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്‌തു. അമ്മൂമ്മ നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും അപ്പൂപ്പനെ നോക്കാന്‍ വന്ന ഹോം നഴ്‌സുമാരെ ഉപദ്രവിച്ച് ഓടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കമാണ് ബന്ധം വഷളാവാന്‍ കാരണമെന്നും അഹാന വീഡിയോയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ വലിയ പോര് തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ അഹാന കൃഷ്‌ണ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ പിന്‍വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹാന വീഡിയോ പിന്‍വലിക്കുകയാണെങ്കില്‍ താനും വീഡിയോ പിന്‍വലിക്കാമെന്ന് കസിന്‍ തന്‍വി സമ്മതിച്ചതായും നടി പങ്കുവച്ച പുതിയ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

അഹാന കൃഷ്‌ണയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റ്

"കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പൊതുവേദിയിൽ ചർച്ചയാക്കേണ്ടവയല്ലെന്ന് മുതിർന്നവർ സംസാരിച്ച് തൻവിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്‍റെ വിഡിയോ പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോകൾ താനും നീക്കം ചെയ്യാമെന്ന് അവൾ സമ്മതിച്ചു. അതനുസരിച്ച് എന്‍റെ വിഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരമാവധി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ വിഡിയോ ഞാൻ മാറ്റുമെന്ന് അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നതുമാണ്.

സത്യത്തില്‍, ഈ ‘സർക്കസിനു’ തുടക്കമിട്ടത് ഞാനല്ല. അവൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്കുള്ള പ്രതികരണം മാത്രമായിരുന്നു എന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്. തൻവി നൽകിയ വാക്കിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും, വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി സ്വന്തം കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ ആത്മാർഥമായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു." അഹാന കൃഷ്‌ണ കുറിച്ചു.

"കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നീക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനും അഹാനയും വിഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കുകയും ചെയ്യും.",–തൻവിയുടെ വാക്കുകൾ.

നേരത്തെ തന്‍വി പങ്കുവച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി അഹാന രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് തന്‍വി വീണ്ടും വീഡിയോയുമായി എത്തി. മാത്രമല്ല അമ്മൂമ്മ വസന്തയേയും തന്‍വി വീഡിയോയില്‍ ക്യാമറ മുന്നിലെത്തിച്ചു. ആ വീഡിയോയില്‍ അഹാനയ്‌ക്കെതിരെ അതീവ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് അമ്മൂമ്മ ഉന്നയിച്ചത്.

അഹാന മോശം സന്ദേശങ്ങള്‍ അയച്ചെന്നും തെറിവിളിച്ചെന്നും വീട്ടില്‍ വന്ന് തന്നെ അടിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് അമ്മൂമ്മ വസന്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നതോടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ രീതിയിലാണ് അഹാനയ്‌ക്കെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണമാണുണ്ടാകുന്നത്.

ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് കുടുംബത്തിലെ മുതിര്‍ന്നവര്‍ ഇടപെട്ട് പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിച്ചത്. ഇതിനിടയില്‍ മകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണയുമായി സിന്ധു കൃഷ്‌ണ പരസ്യമായി രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്‌തു. അഹാന കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോള്‍ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് സിന്ധുകൃഷ്‌ണ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടത്.

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