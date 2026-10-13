നിമിഷുമായുള്ള പ്രണയം! ഒന്പത് മാസത്തെ പ്ലാനിങ്; സര്പ്രൈസുകള്, മനോഹരമായ വിവാഹ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച് അഹാന കൃഷ്ണ
അമ്മു-നിമ്മു കാര്ണിവല് മുതല് വിവാഹം വരെ, മാസങ്ങള് നീണ്ട വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള്, വിവാഹ വീഡിയോ ഡോക്യൂമെന്ററി പുറത്ത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 5:19 PM IST
അഹാന കൃഷ്ണ-നിമിഷ് രവി വിവാഹത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്ത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മനോഹരമായ വെഡ്ഡിംഗ് വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. വിവാഹവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആഘോഷങ്ങളും പിന്നാമ്പുറക്കാഴ്ചകളുമാണ് വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്കായി മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരുക്കങ്ങളും ഓരോ ആഘോഷത്തിന്റെയും പിന്നിലെ ആസൂത്രണവും പ്രണയകാലത്തെ രസകരമായ ഓർമകളുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അഹാന വിവാഹ ഡോക്യുമെന്ററി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ‘കോർ മെമ്മറി’ എന്ന പേരിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിഡിയോ ഇതിനോടകം ആരാധകർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
യുവ ഛായാഗ്രാഹകനായ നിമിഷ് രവിയുമായുള്ള അഹാനയുടെ വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നായിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങ് കോവളത്തെ താജ് റിസോർട്ടിലായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിവാഹദിനത്തിലെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ കൗതുകമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ആഘോഷങ്ങളും അതിനു പിന്നിലെ ഒരുക്കങ്ങളും വിശദമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഇപ്പോള് അഹാന കൃഷ്ണ ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്കായി അഹാന നടത്തിയ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളോടെയാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ആരംഭിക്കുന്നത്. വിവാഹദിനത്തിൽ എല്ലാം മനോഹരമായിരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഓരോ കാര്യവും കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന അഹാനയെ വിഡിയോയിൽ കാണാം. വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ഒൻപത് മാസത്തോളം സമയം ചെലവഴിച്ചുവെന്നാണ് താരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ നീണ്ട തയാറെടുപ്പുകാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, 'ഒരു കൊച്ചു ജനിക്കാനുള്ള സമയം' എന്നാണ് അഹാന വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓരോ ചടങ്ങിന്റെയും ആശയം മുതൽ അതിഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയ സർപ്രൈസുകൾ വരെ വലിയ ആസുത്രണത്തോടെയാണ് താരം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന സംഗീത് ചടങ്ങായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്ന്. റെട്രോ ബോളിവുഡ് തീമിലാണ് സംഗീത് ഒരുക്കിയത്.
സംഗീത് ഒരു പുരസ്കാര നിശയ്ക്ക് സമാനമായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അഹാനയുടെ ആഗ്രഹം. അതിനായി കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും തിരക്കിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും ഓരോ പരിപാടിയും മികച്ചതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമെല്ലാം വിഡിയോയിൽ കാണാം. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെതായ ഇടം നൽകാനും ആഘോഷങ്ങൾ കൂടുതൽ രസകരമാക്കാനും അഹാന ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
സംഗീത് ചടങ്ങിന്റെ തയാറെടുപ്പുകൾക്കിടയിലെ രസകരമായ നിമിഷങ്ങളും ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹൽദിക്ക് പകരം അമ്മു–നിമ്മു കാർണിവൽ
വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി സാധാരണയായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹൽദി ചടങ്ങിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു ആശയമാണ് അഹാന തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഹൽദിക്ക് പകരമായി വധൂവരന്മാർക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി നിരവധി വിനോദപരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാർണിവലാണ് താരം ഒരുക്കിയത്. 'അമ്മു–നിമ്മു കാർണിവൽ' എന്നായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പേര്.
അഹാനയുടെയും നിമിഷിന്റെയും പേരുകൾ ചേർത്തൊരുക്കിയ കാർണിവലിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകളും വിനോദപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവർക്ക് പരസ്പരം ഇടപഴകാനും സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവസരം നൽകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ഓരോ ഗെയിമിലും ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിഥികളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഡോക്യുമെന്ററിയിലുണ്ട്.
അഹാനയും നിമിഷും തങ്ങളുടെ പ്രണയകാലത്തെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയില് അഹാന പറയുന്നുണ്ട്. സൗഹൃദത്തിൽനിന്ന് പ്രണയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ രസകരമായൊരു സംഭവമാണ് അഹാന പങ്കുവച്ചത്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ജനപ്രിയ പ്രണയചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ 'നിറം' സിനിമയിലെ ശാലിനിയുടെയും കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെയും കഥാപാത്രങ്ങളോടാണ് താരതമ്യം ചെയ്താണ് തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് അഹാന വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
2017ലെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയായ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് താരം ഓർത്തെടുത്തത്. അന്ന് അഹാനയും നിമിഷും മറ്റ് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവർക്കുമിടയിൽ ചെറിയൊരു അടുപ്പം രൂപപ്പെട്ടുതുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ, അപ്പോഴും തങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നില്ലെന്ന് അഹാന പറയുന്നു.
ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ഒരു തിയേറ്ററിൽനിന്ന് മറ്റൊരു തിയറ്ററിലേക്ക് പോകാൻ അന്ന് ഐഎഫ്എഫ്കെ ഓട്ടോകളുണ്ടായിരുന്നു. നാലുപേരും ചേർന്ന് ഓട്ടോയിൽ കയറാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നുപേർക്കു മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന കാര്യം അഹാനയുടെ മനസ്സിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. നിമിഷിനൊപ്പം മറ്റാരെങ്കിലും ഇരിക്കേണ്ടിവരുമോ എന്ന ചിന്തയാണ് അന്ന് താരത്തെ അലട്ടിയത്. ഇക്കാര്യമാണ് തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് അഹാന വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങായിരുന്നു നിമിഷിന്റെയും അഹാനയുടെയും വിവാഹം. സിനിമാരംഗത്തുനിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ അഹാനയുടെയും നിമിഷിന്റെയും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ഋഷഭ് ഷെട്ടി, മമിത ബൈജു, ചന്തു സലിംകുമാർ, ജേക്സ് ബിജോയ്, ഡൊമിനിക് അരുൺ തുടങ്ങിയവരാണ് അതിഥികളായെത്തിയത്.