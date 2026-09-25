ഒരേ വേദിയില് ഒരുമിച്ച് ചുവട് വച്ച് കുടുംബം! നിറഞ്ഞ കയ്യടി; അഹാനയുടെ സംഗീത് നൈറ്റ് വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ്
സംഗീത് നൈറ്റിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് അഹാന പങ്കുവച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പും ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 4:14 PM IST
അഹാന കൃഷ്ണയുടെയും ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹാഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളുമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന സംഗീത് നൈറ്റിലെ നൃത്തപ്രകടനങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ തരംഗമായിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡ് ശൈലിയിൽ വർണാഭമായി ഒരുക്കിയ വേദിയിൽ അച്ഛൻ കൃഷ്ണകുമാർ, അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്ണ, സഹോദരിമാരായ ദിയ, ഇഷാനി, ഹൻസിക എന്നിവർക്കൊപ്പം അഹാന നടത്തിയ പ്രകടനമാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.
സംഗീത് നൈറ്റിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പാണ് അഹാന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത്. വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനും മുൻപേ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും താനും സഹോദരിമാരും ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യണമെന്നത് തന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് അഹാന പറയുന്നു.
‘കഭി ഖുഷി കഭി ഗം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘ബോലെ ചൂഡിയാൻ’ എന്ന ഗാനത്തിനാണ് കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ചുവടുവച്ചത്. ആകെ 20 മിനിറ്റോളം നീണ്ടുനിന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിൽ, തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ നിമിഷമായിരുന്നു ഇതെന്ന് അഹാന കുറിച്ചു.
കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ഒരു കാര്യവും അഹാന കുറിപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കുപോലും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ടെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആറുപേരും ഒരുമിച്ച് വേദിയിലെത്തുമ്പോൾ പ്രകടനത്തിനിടെ ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമോ എന്നതായിരുന്നു തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടിയെന്നും അഹാന പറയുന്നു.
എന്നാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു തന്റെ ഒരേയൊരു ആഗ്രഹം. നൃത്തം ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ താൻ കരഞ്ഞുപോകുമെന്ന് തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നതായും അഹാന വെളിപ്പെടുത്തി. കാരണം, കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള ആ നിമിഷം തനിക്ക് അത്രയേറെ വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു.
താൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ആ നിമിഷം യാഥാർഥ്യമായെന്നും അഹാന പറയുന്നു. താൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം കുടുംബം തനിക്കുവേണ്ടി ചെയ്തുതന്നതിന്റെ സന്തോഷവും താരം പങ്കുവച്ചു.
പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ കൃഷ്ണകുമാറിനോടുള്ള സ്നേഹവും അഭിമാനവും അഹാന എടുത്തുപറഞ്ഞു. ഡാൻസുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും മറക്കാതെ മനോഹരമായി പ്രകടനം നടത്തിയ അച്ഛന് വലിയ കയ്യടിയാണ് അഹാന നൽകിയത്.
കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള ഈ നൃത്തത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയതോടെ നിരവധി പേരാണ് സ്നേഹവും ആശംസകളും പങ്കുവെച്ചത്. അഹാനയും അമ്മ സിന്ധു കൃഷ്ണയും ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് പലരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ആകർഷിച്ചത്. അമ്മയും മകളും ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുവെന്നും, സിന്ധു കൃഷ്ണയെ കാണാൻ ഏറെ ഭംഗിയുണ്ടെന്നും ചിലർ കമന്റ് ചെയ്തു.
“എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തിന്റെ ചരടിൽ കോർത്തിടാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കഴിവാണ്, ഭാഗ്യമാണ്” എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ആരാധകര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവും അടുപ്പവും പ്രകടമാകുന്ന ഈ നിമിഷം അഹാനയുടെ വിവാഹാഘോഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അഹാനയുടെ കുറിപ്പിന്റെ അവസാനം അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹവും അഭിമാനവും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നു. ജീവിതത്തിലെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്കും ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇതെന്നും താരം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹാഘോഷങ്ങളുടെ ആഘോഷപ്പകിട്ടിനിടയിൽ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം പങ്കിട്ട ഈ ചെറിയ നിമിഷമാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നൽകിയതെന്ന അഹാനയുടെ വാക്കുകൾ ആരാധകരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കുകയാണ്.