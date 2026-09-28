‘അമ്മു–നിമ്മു കാർണിവൽ’; ആഘോഷമാക്കി അഹാന കൃഷ്ണ- നിമിഷ് രവി പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് ഇവന്റ്
കോവളത്തെ താജ് റിസോർട്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ 13നായിരുന്നു അഹാന കൃഷ്ണയുടെയും നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 8:05 PM IST
നടി, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രദ്ധേയയായ അഹാന കൃഷ്ണയും ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച ആഘോഷങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രീ-വെഡ്ഡിങ് ആഘോഷമായ ‘അമ്മു–നിമു കാർണിവലിന്റെ’ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും അഹാന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വിവാഹത്തിനും സംഗീതിനും മുന്നോടിയായി ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക ആഘോഷമായിരുന്നു ‘അമ്മു–നിമു കാർണിവൽ’. ബേബി ബ്ലൂ നിറത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീമായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. കോട്ടൺ കാൻഡി തീമിനൊപ്പം ഒരു സർക്കസ് കാർണിവലിന്റെ അന്തരീക്ഷവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഫൺ ഗെയിമുകൾ, വിവിധ റൈഡുകൾ, വലിയ ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷത്തിന് ആവശ്യമായ നിരവധി ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്.
നിമിഷിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും ആഘോഷത്തിന്റെ വിവിധ നിമിഷങ്ങളും അഹാന പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദിവസങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇതെന്നും അഹാന കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
“കല്യാണത്തിനും സംഗീതിനുമൊക്കെ മുമ്പ്, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ‘അമ്മു നിമ്മു കാർണിവൽ’ ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈഡുകളും ഗെയിമുകളും അടങ്ങാത്ത സന്തോഷവും പഞ്ഞിമിട്ടായി ആകാശവും നിറഞ്ഞ എന്റെ സ്വന്തം ലാലാ ലാൻഡ്. എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസങ്ങളിലൊന്ന്.", അഹാന കുറിച്ചു.
കാർണിവലിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളും ഡിസൈനും ഏകോപനവും നിർവഹിച്ച ഇവന്റ് ടീമിനോടുള്ള നന്ദിയും അഹാന കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. തനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയങ്ങളെല്ലാം അതേപടി യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അഹാന പറയുന്നു.
പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഫെറിസ് വീൽ വേണമെന്നാണ് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ സംഘാടകർ ഒരുക്കിയത് യഥാർഥത്തിൽ ഒരു ‘ജയന്റ് വീൽ’ ആയിരുന്നുവെന്നും അഹാന രസകരമായി കുറിച്ചു. ഭാവിയിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളോട് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു ഓർമയാണ് ഈ വിവാഹാഘോഷമെന്നും അഹാന പറഞ്ഞു.
ഏറെക്കാലത്തെ സൗഹൃദത്തിനും പ്രണയത്തിനും ശേഷമാണ് അഹാനയും നിമിഷും വിവാഹിതരായത്. ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തെ ബന്ധത്തിനൊടുവിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നത്. കോവളത്തെ താജ് റിസോർട്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ 13നായിരുന്നു അഹാന കൃഷ്ണയുടെയും നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹം. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങായാണ് വിവാഹം നടന്നത്.
ചുവപ്പും സ്വർണക്കസവോടുകൂടിയ ബോർഡറുമുള്ള പരമ്പരാഗത വിവാഹസാരിയിലാണ് അഹാന വധുവായി എത്തിയത്. പരമ്പരാഗത സ്വർണാഭരണങ്ങളും അതിനൊത്ത ഹെയർസ്റ്റൈലുമായിരുന്നു അഹാനയുടെ വധുവേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നിമിഷ് രവി ഐവറി സ്യൂട്ടിലാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങിനെത്തിയത്.
വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി റെട്രോ ബോളിവുഡ് തീമിൽ സംഗീതും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പ്രമുഖരും വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിൽ അതിഥികളായി എത്തിയിരുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ഋഷഭ് ഷെട്ടി, മമിത ബൈജു, കല്യാണി പ്രിയദര്ശന്, ചന്തു സലിംകുമാർ, ജേക്സ് ബിജോയ്, ഡൊമിനിക് അരുൺ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടൊവിനോ തോമസും അഹാന കൃഷ്ണയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച ‘ലൂക്ക’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിമിഷ് രവി സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രാഹകനായി മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. പിന്നീട് ‘കുറുപ്പ്’, ‘ലോക’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും നിമിഷ് തന്റെ ഛായാഗ്രഹണ മികവ് തുടർന്നു.
സൂര്യ നായകനായെത്തിയ ‘വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിനും നിമിഷ് രവി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ‘ജയ് ഹനുമാൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെയും ഛായാഗ്രഹണം നിമിഷ് രവിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.