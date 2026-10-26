ഒരാളോടുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരില് കുടുംബത്തെ മുഴുവന് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് എന്തിന്? ദിയ കൃഷ്ണ വിവാദത്തില് പ്രതികരിച്ച് അഹാന
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയെ പരാമർശിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ വീഡിയോയെ പിന്തുണച്ചതിനാലാണ് ദിയ കൃഷ്ണയ്ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 12:33 PM IST
സഹോദരി ദിയ കൃഷ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ തന്നെയും കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെയും വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരണവുമായി നടി അഹാന കൃഷ്ണ. ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും പേരിൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അഹാന വ്യക്തമാക്കി.
കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തമായ ചിന്തകളും നിലപാടുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളുമുണ്ടെന്നും ഒരു കുടുംബമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായമായിരിക്കണമെന്നില്ലെന്നും താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന്റെ ഐക്യവും പരസ്പര സ്നേഹവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനും കഴിയണമെന്നും അഹാന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ ചോദിക്കണം'
കുറേക്കാലമായി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നുപറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അഹാനയുടെ കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്. തന്റെ വാക്കുകളോടോ പ്രവൃത്തികളോടോ ആർക്കെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നും അച്ഛൻ കൃഷ്ണ കുമാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടാണ് എതിർപ്പെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോടും അമ്മയുടെയോ സഹോദരിമാരുടെയോ നിലപാടുകളോടാണ് വിയോജിപ്പെങ്കിൽ അവരോടും തന്നെ സംസാരിക്കണമെന്നും അഹാന പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ പറഞ്ഞതിലോ ചെയ്തതിലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എന്നോട് ചോദിക്കുക. എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിൽ, അച്ഛനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇനി അമ്മയോ സഹോദരിമാരോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിൽ, അവരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്," എന്നായിരുന്നു അഹാനയുടെ വാക്കുകൾ.
ആറുപേരടങ്ങുന്ന തങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്നേഹത്തോടെയും ഒത്തൊരുമയോടെയും കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെന്ന് അഹാന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വന്തമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും നിലപാടുകളുമുള്ള ആറ് വ്യക്തികളാണ് കുടുംബത്തിലുള്ളത്. ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായമായി ചിത്രീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഒരാളുടെ വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ ഉത്തരവാദികളാകേണ്ടതില്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തെയും ഐക്യത്തെയും ബാധിക്കില്ലെന്നും അഹാന കുറിച്ചു. ഓരോരുത്തരും വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും കുടുംബമെന്ന നിലയിൽ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
"മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കാം, ഞങ്ങളുടെ ഈ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബബന്ധത്തെയോ ഐക്യത്തെയോ തെല്ലും ബാധിക്കുന്നില്ല. സാഹചര്യം എന്തുതന്നെയായാലും, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പരസ്പരം താങ്ങായും തണലായും കൂടെത്തന്നെയുണ്ടാകും," എന്നാണ് അഹാന കുറിച്ചത്.
പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായതിനാൽ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ പറയുന്നതോ ചെയ്യുന്നതോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമാകണമെന്നില്ലെന്നും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണെന്നും അഹാന പറഞ്ഞു.
" ഒരാളോടുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പെട്ടെന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആകെ നിലപാടായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?" എന്നും അഹാന ചോദിച്ചു.
"ചർച്ചകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പരിചിതമായ പേരുകൾ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നത് കാര്യം വ്യക്തമാക്കാനാണോ, അതോ വെറുതെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനാണോ എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്," എന്നും അഹാന കുറിച്ചു.
തന്റെ വിവാഹജീവിതം പോലുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ബന്ധമില്ലാത്ത ചർച്ചകളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നതിലും അഹാന അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. പുരോഗമനത്തെക്കുറിച്ചും യുക്തിചിന്തയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നവർ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ താരം വിമർശിച്ചു.
"പ്രത്യേകിച്ചും, യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ വിവാഹജീവിതം വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ വിചിത്രമായാണ് തോന്നുന്നത്," എന്ന് അഹാന കുറിച്ചു. ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനങ്ങളും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും ഒരു കാര്യമാണെന്നും എന്നാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കി ചർച്ചയാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരാളെ അയാളുടെ വാക്കുകൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതും അയാളുമായി ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരെയും അതിന് മറുപടി പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അഹാന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം രീതികൾ പെട്ടെന്നൊന്നും മാറില്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും തന്റെ നിലപാട് ഒരിക്കലെങ്കിലും വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചതെന്നും താരം പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ കുടുംബമെന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ഒന്നാണ്; എന്നാൽ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ്," എന്ന് അഹാന വ്യക്തമാക്കി.
"ഞങ്ങളിൽ ആരോടെങ്കിലും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പ്രകടിപ്പിക്കാം. പക്ഷേ, ആ ചർച്ച ആ വ്യക്തിയിലേക്കും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലേക്കും മാത്രമായി ഒതുങ്ങട്ടെ. ഒരു കുടുംബപ്പേര് പങ്കിടുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം അതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച്, ഇത് സാമാന്യനീതിയുടെ മാത്രം കാര്യമാണ്," എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് അഹാന തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
ദിയ കൃഷ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം
ഫോർട്ട് കൊച്ചിയെ പരാമർശിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലുവൻസറുടെ വീഡിയോയെ പിന്തുണച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിയ കൃഷ്ണയ്ക്ക് നേരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ദിയ കൃഷ്ണ വിശദീകരണ വീഡിയോയുമായി എത്തിയെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് നേരെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വലിയ വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്നാണ് അഹാന കൃഷ്ണയുടെ പ്രതികരണം.