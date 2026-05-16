നിമിഷുമായി ഓഗസ്റ്റില് വിവാഹം ഉണ്ടാകുമോയെന്ന് ആരധകര്! മറുപടി നല്കി അഹാന
നിമിഷ് രവിയും അഹാനയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കൃഷ്ണ കുമാറിന്റെ തുറന്നു പറച്ചിലില് പ്രതികരിച്ച് അഹാന.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 5:21 PM IST
നടിയും സോഷ്യല് മീഡിയ ഇന്ഫ്ലുന്സറുമായ അഹാന കൃഷ്ണയും പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകനായ നിമിഷ് രവിയും തമ്മില് പ്രണയത്തിലാണെന്ന് അഭ്യൂഹം പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. എന്നാല് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇരുവരും പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
സോഷ്യല് മീഡിയ പ്രേമികളുടെ സംശയങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന തരത്തില് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഫോട്ടോകളും യാത്രകളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള് ചൂടുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്കും ഇത് തിരികൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഒരു അഭിമുഖത്തില് നടന് കൃഷ്ണ കുമാര് മൂത്തമകള് അഹാനയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. "അഹാന കല്യാണം കഴിക്കാന് പോവുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസേജ് അയച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്", കൃഷ്ണ കുമാര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നിമിഷിനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കുമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു.
''അഹാന കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസേജ് അയച്ചു. കല്യാണം കഴിക്കാന് പോവുകയാണെന്ന്. ഞങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുകയേ വേണ്ട. അവരൊക്കെ വീട്ടില് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഇതുപോലെയായിരുന്നു. സിന്ധുവിനെ എന്റെ വീട്ടില് കൊണ്ടു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും സൗകര്യം ഓരോരുത്തരും കല്യാണം കഴിക്കാന് പോകുന്നത് ആരെയാണെന്ന് അവര്ക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. നമുക്കും എത്ര സുഖം. സമാധാനം'', ഇതായിരുന്നു കൃഷ്ണ കുമാറിന്റെ വാക്കുകള്.
നിമിഷ് രവിയും അഹാനയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കൃഷ്ണ കുമാറിന്റെ തുറന്നു പറച്ചില്. ഇപ്പോഴിതാ അച്ഛന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഹാന. പൂക്കള് പുതിയ ആല്ബത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒറിജിനന്ലകസ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റിന് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അഹാനയും സഹോദരിയ ഹന്സിക കൃഷ്ണയും.
ഹന്സികയോട് ''ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് അടുത്തിടെ പ്രചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യൂഹം എന്താണ് എന്നായിരുന്നു അവതാരികയുടെ ചോദ്യം. ''അത് കല്യാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്'' എന്നായിരുന്നു ഹൻസികയുടെ മറുപടി. ''കല്യാണം എന്നാണെന്ന ചോദ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ അമ്മു അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങാൻ നോക്കും. അതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കുമെന്നാണ് മറുപടി പറയാറ്'', എന്നും ഹൻസിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചതെല്ലാം അച്ഛൻ അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പൊളിച്ചല്ലോ എന്ന് അവകാരക വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടിയുമായി എത്തിയത് അഹാനയാണ്.
''അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്നെങ്കിലും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഓഗസ്റ്റിൽ എന്റെ വിവാഹം ഉണ്ടാകുമെന്നത് വെറും റൂമർ മാത്രമാണ്'', എന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപറയാതെ അഹാനയുടെ മറുപടി.
അടുത്തിടെയാണ് പൂക്കള് എന്ന ആല്ബവുമായി അഹാന കൃഷ്ണ എത്തിയത്. നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയായിരുന്നു ഈ മ്യൂസിക് ആല്ബത്തിന് കിട്ടിയത്. അഹാനയും ഹന്സികയുമായിരുന്നു ഇതില് അഭിനയിച്ചത്. നിമിഷായിരുന്നു ആല്ബത്തിന്റെ ഛായാഗ്രാഹകന്.