'ഭര്ത്താവെന്ന് വിളിക്കുമ്പോള് ഇപ്പോഴും രസകരവും കൗതുകവുമാണ്'! നിമിഷ് രവിക്ക് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി അഹാന കൃഷ്ണ
സെപ്റ്റംബര് 13 കോവളത്തെ താജ് റിസോര്ട്ടില് വച്ചായിരുന്നു അഹാനയുടെയും നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 10:53 AM IST
സിനിമാ ഛായാഗ്രാഹകന് നിമിഷ് രവിക്ക് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി ഭാര്യയും നടിയും സോഷ്യല് മീഡിയ ഇന്ഫ്ലുന്സറുമായ അഹാന കൃഷ്ണ. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള നിമിഷിന്റെ ആദ്യ പിറന്നാള് കൂടിയാണിത്. ഉറ്റ ചങ്ങാതി, ഭര്ത്താവായി മാറിയെന്ന സത്യം ഇപ്പോഴും പൂര്ണമായി ഉള്ക്കൊണ്ടു വരുന്നതേയുള്ളുവെന്നും ആശംസയോടൊപ്പം അഹാന കുറിച്ചു.
"ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ, ഭർത്താവേ! നിമിഷ് രവി. നിന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും ആവേശവും നൽകുന്നുണ്ട്, കാരണം ആ കാര്യം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ എനിക്ക് ഇനിയും സമയം വേണ്ടിവരും എന്ന് തോന്നുന്നു! ഏറ്റവും നല്ലവനും, സ്നേഹനിധിയും, കഠിനാധ്വാനിയും, അതിമനോഹരമായ ഹൃദയത്തിന് ഉടമയുമായ ഒരാളാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുക എന്നത്, എക്കാലവും എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും.
നിന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെല്ലാം നിനക്ക് ഇതിനകം തന്നെ അറിയാമല്ലോ.
പിറന്നാളുകളും, ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ വലിയ നിമിഷങ്ങളും, അതുപോലെ ഇടയിലുള്ള സാധാരണ ദിവസങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കൈകോർത്ത് ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാം.എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ... ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു!", അഹാന കുറിച്ചു.
സെപ്റ്റംബര് 13 കോവളത്തെ താജ് റിസോര്ട്ടില് വച്ചായിരുന്നു അഹാനയുടെയും നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹം. മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആഘോഷത്തില് അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. സിനിമയിൽ നിന്നും ദുൽഖർ സൽമാൻ, ഋഷഭ് ഷെട്ടി, മമിത ബൈജു, ചന്തു സലിംകുമാർ, ജേക്സ് ബിജോയ്, ഡൊമിനിക് അരുൺ തുടങ്ങിയവർ അതിഥികളായി എത്തിയിരുന്നു. പത്തുവര്ഷത്തെ സൗഹൃദത്തിനും പ്രണയത്തിനുമൊടുവിലാണ് ഇരുവരും തമ്മില് വിവാഹിതരായത്.
ചുവപ്പും സ്വർണക്കസവോടുകൂടിയ ബോർഡർ ഉള്ള വിവാഹസാരിയില് അതിമനോഹരിയായാണ് അഹാന വധുവായി എത്തിയത്. ഐവറി സ്യൂട്ടിലാണ് നിമിഷ് വിവാഹത്തിന് എത്തിയത്. പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങളും ഹെയർസ്റ്റൈലുമാണ് വിവാഹത്തിനായി അഹാന തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ടോവിനോ തോമസും അഹാന കൃഷ്ണയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ലൂക്കാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നിമിഷ് രവി സ്വതന്ത്ര ഛായാഗ്രഹനായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ഈ സിനിമയില് നായികയായി എത്തിയത് അഹാന കൃഷ്ണയായിരുന്നു. പിന്നീട് 'കുറുപ്പ്', 'ലോക' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ക്യാമറമാനായി മാറി.
പിന്നീട് സൂര്യ നായകനായ വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ് എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത് നിമിഷായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന ജയ് ഹനുമാൻ, ഉടൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന 'ലോക' രണ്ടാം ഭാഗം തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെയും ഛായാഗ്രഹകൻ നിമിഷ് രവി തന്നെയാണ്.