യൂത്തിനെ ഇളക്കി മറിക്കാന്‍ വീണ്ടും; ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നരേന്‍ ചിത്രം, ആഘോഷം ട്രെയിലര്‍

മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാമ്പസ് ചിത്രം ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് ശേഷം നരേന്‍ വീണ്ടും ക്യാംപസ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.

Published : December 17, 2025 at 3:46 PM IST

ക്യാമ്പസിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ആഘോഷം. ഏറെ ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടുകയും ജനപ്രീതി നേടുകയും ചെയ്‌ത ഗുമസ്ഥന്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അമല്‍ കെ ജോബി തിരക്കഥ രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ആഘോഷം. ചിത്രത്തിന്‍റെ മോഹരമായ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി.

'വിദ്യാലയം എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ദേവാലയം പോലെയാണ്,ഓരോ വിദ്യാലയവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഈ തത്വമാണ്'. ആഘോഷം ട്രെയിലറിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റും ഇതു തന്നെയാണ്. ഒരു ക്യാമ്പസിന്‍റെ എല്ലാ മനോഹാരിതയും കോര്‍ത്തിണക്കി കൊണ്ടാണ് ട്രെയിലര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാമ്പസ് ചിത്രം ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് ശേഷം നരേന്‍ വീണ്ടും ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്. തമാശയും , സൗഹൃദവും പ്രണയവുമെല്ലാം കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. കുടുംബ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും യുവാക്കള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ചിത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രെയില്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ചങ്ങനാശേരി അസംപ്‌ഷന്‍ കോളജില്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് ട്രെയിലര്‍ പ്രകാശനം നടന്നത്.

നരേന്‍, വിജയരാഘവന്‍, ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍,രണ്‍ജി പണിക്കര്‍,ബോബി കുര്യന്‍, ദിവ്യ ദര്‍ശന്‍, ഷാജു ശ്രീധര്‍, സുമേഷ് എക്സ്‌ചന്ദ്രന്‍, മഖ്ബുര്‍ സല്‍മാന്‍, റുഷിന്‍, ജോണി ആന്‍റണി, ജെയ്‌സ് ജോസ്, ബോബി കുര്യന്‍, ഷാജു ശ്രീധര്‍, പുതുമുഖം റോസ്‌മിയ, കോട്ടയം രമേശ്,ജോയ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളും നര്‍മമുഹൂര്‍ത്തങ്ങളുമൊക്കെയായി ക്ലീന്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രമെത്തുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ഗ്ലോബല്‍ മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഡോ. ലിസി കെ ഫര്‍ണാണ്ടസ്, ഡോ. പ്രിന്‍സ് പോസ, ആസ്ട്രിയ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യുസേഴ്‌സ് ഡോ. ദേവസി കുര്യന്‍, റോണി ജോസ്, ജെസി മാത്യു, ബൈജു എസ് ആര്‍, ജോര്‍ഡി ഗോഡ്വിന്‍ ലൈറ്റ് മീഡിയ ആണ്.

ഛായാഗ്രഹണം -റോ ജോ തോമസ്, എഡിറ്റിംഗ് -ഡോൺ മാക്സ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - ഫോർ മ്യൂസിക്ക്, കലാസംവിധാനം - രാജേഷ്.കെ. സൂര്യ, മേക്കപ്പ് - മാലൂസ്. കെ.പി, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - ബബിഷാ കെ. രാജേന്ദ്രൻ, ഡിസൈൻ - പ്രമേഷ് പ്രഭാകർ, സ്റ്റിൽസ് - ജയ്സൺ ഫോട്ടോ ലാൻ്റ്, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - അമൽ ദേവ് - കെ.ആർ, പ്രൊജക്റ്റ് - ഡിസൈൻ ടെറ്റസ് ജോൺ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ്സ് - പ്രണവ് മോഹൻ, ആൻ്റണി കുട്ടമ്പുഴ, പ്രൊഡക്ഷന്‍- കൺട്രോളർ - നന്ദു പൊതുവാൾ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

